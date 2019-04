Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a fost amendat de Bundestag pentru finanțări ilegale

Imaginile cu catedrala Notre-Dame din Paris mistuită de flăcări au stârnit un val de emoții în întreaga lume, în doar câteva ore fiind transmise mesaje de solidaritate din partea liderilor europeni.

”Notre-Dame de Paris aparţine întregii umanităţi. A inspirat atât de mulţi scriitori, pictori, filosofi şi vizitatori din toată lumea. Ce seară tristă! Ce regretabil! Împărtăşesc emoţiile cu naţiunea franceză, care sunt şi ale noastre”, a declarat preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Je suis minute par minute l’incendie dont Notre-Dame de Paris est la proie. Notre-Dame de Paris appartient à l’humanité toute entière.

Quelle triste spectacle. Quelle horreur. Je partage l’émotion de la nation française qui est aussi la nôtre.https://t.co/CyBYBJZ9Q0 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) April 15, 2019



O reacție similară a venit și din partea președintelui Consiliului European, Donald Tusk.

”Notre-Dame din Paris este Notre-Dame al întregii Europe. Azi suntem cu toţii alături de Paris”, a scris înaltul demnitar pe pagina sa de Twitter.

Notre-Dame de Paris est Notre-Dame de toute l’Europe. We are all with Paris today. — Donald Tusk (@eucopresident) April 15, 2019



”Curaj pompierilor, care fac tot posibilul pentru a controla focul de la Notre-Dame din Paris, un simbol al Franţei şi de care toţi europenii sunt mândri”, a declarat la rândul său preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani.

Courage aux sapeurs-pompiers qui font tout pour maîtriser l’incendie à #NotreDame de Paris, symbole de la France et dont nous Européens sommes tous fiers. — Antonio Tajani (@EP_President) April 15, 2019



”Ne fac rău aceste imagini îngrozitoare. Notre-Dame este un simbol al culturii europene. Suntem alături de prietenii noştri francezi”, a transmis purtătorul de cuvânt al cancelariei Angelei Merkel.

Es tut weh, diese schrecklichen Bilder der brennenden #NotreDame zu sehen. #NotreDame ist ein Symbol Frankreichs und unserer europäischen Kultur. Mit unseren Gedanken sind wir bei den französischen Freunden. #Paris — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 15, 2019



Preşedintele american Donald Trump s-a arătat şi el impresionat de ce s-a întâmplat cu ”una dintre marile comori ale lumii”. ”Notre-Dame depăşeşte graniţele unei ţări, face parte din cultura noastră”, a declarat preşedintele SUA.

Premierul britanic Theresa May a transmis luni un mesaj de susţinere pentru poporul francez, după ce un simbol al Franţei, celebra catedrală Notre-Dame din Paris, a fost cuprinsă de incendiu.

”Gândurile mele se îndreaptă în această seară spre poporul francez şi spre serviciile de intervenţie care luptă cu acest teribil incendiu la catedrala Notre-Dame”, a transmis pe Twitter Theresa May, aflată într-o vacanţă.

“My thoughts are with the people of France tonight and with the emergency services who are fighting the terrible blaze at Notre-Dame cathedral.” – PM @Theresa_May — UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 15, 2019



Președintele Klaus Iohannis a reacționat, luni seara, pe Twitter, la vestea ”dureroasă” că arde catedrala Notre-Dame din Paris, edificiu pe care șeful statului îl numește ”un simbol istoric al culturii europene”. Șeful statului spune că România este solidară cu Franța și îi stă alături.

Heartbreaking news coming from Paris, #NotreDame, a historical symbol of European culture, is in flames tonight. Romania stands by #France. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) April 15, 2019

”Este o lovitură în inimă pentru francezi şi pentru noi toţi europenii”, a scris pe Twitter în franceză şeful guvernului italian, Giuseppe Conte.

Un coup au coeur pour les Français et pour nous tous les Européens #NotreDame pic.twitter.com/W1kXifPvmo — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) April 15, 2019

”Urmărim cu îngrijorare informaţiile care ne vin de la Paris privind incendiul de la Notre-Dame, una dintre cele mai frumoase catedrale din lume. O veste tristă pentru istoria noastră şi patrimoniul cultural universal”, a scris pe Twitter premierul spaniol, Pedro Sanchez.

Siguiendo con preocupación las informaciones que nos llegan desde París sobre el incendio de Notre Dame, una de las catedrales más bellas del mundo. Una triste noticia para nuestra historia y nuestro patrimonio cultural universal. https://t.co/dcvn8hAK1C — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 15, 2019



”Oripilat de fotografiile de la Paris, cu incendiul care a cuprinde catedrala Notre-Dame – un exemplu unic al patrimoniului mondial care a stat în picioare din secolul al 14-lea. Gândurile mele se îndreaptă către poporul și guvernul fracez”, a fost mesajul secretarului general al ONU, Antonio Guterres.

Horrified by the pictures coming from Paris with the fire engulfing Notre Dame Cathedral – a unique example of world heritage that has stood tall since the 14th century. My thoughts are with the people and government of France. https://t.co/KnLegnlRFH — António Guterres (@antonioguterres) April 15, 2019



Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Cultură, UNESCO, este ”alături de Franţa pentru salvarea şi reabilitarea acestui patrimoniu inestimabil” reprezentat de catedrala Notre-Dame, grav afectată, luni, de un incendiu, conform unui mesaj transmis pe Twitter de directorul general UNESCO, Audrey Azoulay.

Immense émotion devant le dramatique incendie à la cathédrale #NotreDamedeParis, inscrite au #Patrimoine mondial depuis 1991. L’#UNESCO suit de près la situation et se tient aux côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable. — Audrey Azoulay (@AAzoulay) April 15, 2019



Catedrala Notre-Dame din centrul Parisului a fost cuprinsă luni de flăcări, într-un incendiu puternic care a distrus celebrul monument parizian, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice ale Franţei. Flăcările au mistuit acoperişul catedralei, vechi de mai multe secole.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat de la fața locului că ”vom reconstrui această cetedrală împreună”, iar un apel internațional de strângere de fonduri, la care s-a alăturat și președintele Parlamentului European, Antonio Tajani.