Partidul Mișcarea Populară solicită președintelui Klaus Iohannis și Guvernului să facă din Planul Național de Redresare și Reziliență un proiect de țară

Partidul Mișcarea Populară solicită președintelui Klaus Iohannis și Guvernului României să facă din Planul Național de Redresare și Reziliență un proiect de țară, informează formațiunea politică într-un comunicat de presă.

“După cum îi spune și numele, Planul este unul care privește întreaga națiune, pe care o poate marca pentru câteva zeci de ani de acum înainte. Fondurile europene sunt destinate pentru dezvoltarea țărilor, nu a partidelor, aflate vremelnic la guvernare în țările aflate în criză”, transmite PMP.

PMP atrage atenția “că mai multe minți puse în slujba unei idei valorează întotdeauna mai mult decât una singură” și solicită instituțiilor decizionale să facă “o consultare națională reală, în care să fie implicate toate partidele, specialiști recunoscuți din domeniile prioritare pentru dezvoltare, membri ai Academiei Române etc. Stabiliți un termen pentru depunerea proiectelor și realizați un pact național pentru dezvoltarea țării”.

“Obiectivul este unul generos și ne privește pe toți. Dialogul nu face rău nimănui. Un pact național pentru dezvoltare, dacă nu ar asigura o formulă cu mult mai bună decât cea elaborată doar de către un guvern, oricare ar fi el, în mod sigur ar fi o garanție pentru păstrarea multianuală a unui plan coerent, a unor direcții bine conturate care să nu fie modificate la fiecare schimbare de ministru ori de guvern”, transmite PMP.

Amintim că Partidul Mișcarea Populară l-a ales pe 7 martie pe Cristian Diaconescu în funcţia de preşedinte al Partidului Mişcarea Populară (PMP), în cadrul congresului formaţiunii desfăşurat la Sinaia, el fiind totodată desemnat candidatul partidului la alegerile prezidenţiale din 2024.

PMP a ratat intrarea în Parlament la alegerile din decembrie 2020, după ce anterior, la alegerile europarlamentare şi locale, a obţinut rezultate considerate mulţumitoare. PMP deţine doi eurodeputaţi – Traian Băsescu şi Eugen Tomac, precum şi peste 2.000 de consilieri locali, peste 70 de consilieri judeţeni şi consilieri generali ai Capitalei şi 49 de primari.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut miercuri o şedinţă de lucru pe tema Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), informează Administrația Prezidențială.

La reuniune au participat participa preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, prim-ministrul Florin Cîţu, viceprim-miniştrii Dan Barna şi Hunor Kelemen şi ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Cristian Ghinea.

Ședința a avut loc după ședința de guvern de miercuri unde Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă va fi prezentat cabinetului, pentru o primă citire, şi sperăm că vom avea o decizie formală săptămâna următoare, după cum a declarat marţi ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Cristian Ghinea.

Întâlnirea dintre Iohannis, Ludovic Orban și membrii guvernului Cîțu ar putea reprezenta o ultimă discuție între palate înaintea prezentării oficiale a noului PNRR.

PNRR va avea 33 de componente, grupate pe cei 6 piloni care au fost introduşi de către Parlamentul European, iar fiecare domeniu de intervenţie va avea atât reforme cât şi investiţii, precum şi jaloanele şi ţintele care trebuie realizate.

Ministrul Cristian Ghinea, a anunțat săptămâna trecută că Guvernul a decis să elaboreze prima variantă a Planulul Național de Redresare și Reziliență pe care să o discute cu partenerii de la nivelul Comisiei Europene, luând în calcul propuneri ce depășesc alocarea inițială, cu un total de 135% din alocare. Oficialul a mai anunțat că negocierile vor avea loc în lunile mai şi iunie, iar instrumentul este unul de finanţare a reformelor, chiar dacă foarte multă lume este interesată de aceşti bani.

Principalele domenii vizate de reforme și investiții prin noua structură a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sunt 11% din PNRR pentru educație; 9% pentru Sănătate și cel puțin 28% pentru Transport (feroviar, rutier, metrou).

Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă condiția esențială prin care un stat membru poate accesa fondurile disponibile prin intermediul Mecanismului de Redresare și Reziliență de 672,5 miliarde de euro, nucleul planului Next Generation EU.

România are un buget alocat estimat de 30,4 miliarde de euro destinat instrumentului de finanţare “Mecanismul de redresare şi rezilienţă”, din care 13,7 miliarde de euro sunt structuraţi sub formă de granturi şi 16,6 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

În total, în urma negocierilor președintelui Klaus Iohannis cu omologii europeni la summitul decizional din 17-21 iulie 2020, România va putea beneficia în anii următori de 79,94 miliarde de euro, incluzând aici și fondurile prevăzute în Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, între care politica de coeziune, politica agricolă comună, dar și fondul pentru o tranziție justă.