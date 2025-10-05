Partidul populist al lui Andrej Babiš câștigă alegerile parlamentare în Cehia, provocând unde de șoc în UE. Miliardarul promite să reducă sprijinul pentru Ucraina și să conteste creșterea cheltuielilor militare

Populistul de dreapta Andrej Babiš și mișcarea sa ANO au obținut o victorie decisivă în alegerile parlamentare cruciale din Cehia, potrivit rezultatelor preliminare anunțate sâmbătă, într-un scrutin care riscă să transforme Cehia într-o altă problemă pentru Uniunea Europeană, relatează Politico Europe.

Partidul ANO era cu mult în față, cu 35% din voturi, sâmbătă seara, după numărarea buletinelor în peste 98% dintre circumscripțiile electorale. Prin comparație, coaliția de centru-dreapta aflată la guvernare, Spolu (Împreună), condusă de premierul Petr Fiala, obținuse în jur de 23%.

„Sunt fericit”, le-a declarat Babiš jurnaliștilor, sâmbătă seara, la sediul de campanie. El a fost întâmpinat cu aplauze puternice din partea membrilor ANO.

Europa a urmărit cu precauție alegerile din Cehia, întrucât Babiš a promis să renunțe la inițiativa de furnizare de muniție pentru Ucraina, să conteste planurile NATO de creștere a cheltuielilor militare și să confrunte Comisia Europeană în privința Pactului Verde.

Criticii se tem că, dacă miliardarul populist de dreapta revine la putere, Republica Cehă ar putea deveni un nou coșmar pentru Uniunea Europeană, alături de Ungaria lui Viktor Orbán și Slovacia lui Robert Fico. „Cred că, dacă ne uităm la declarațiile sale și la aliații săi din Europa — precum Viktor Orbán și la ceea ce a făcut acesta cu Ungaria , (Babiš) va începe să împingă Republica Cehă spre margine”, a declarat pentru POLITICO ministrul ceh de externe, Jan Lipavský. „Nu vreau ca Republica Cehă să ajungă la marginea Europei, așa cum s-a întâmplat cu Ungaria sau Slovacia. Astăzi există o mare diferență între a face parte dintr-o coaliție dispusă să coopereze și a nu face parte din ea”, a adăugat Lipavský.

Pe baza experienței electorale anterioare, Comisia Electorală de Stat, care compilează rezultatele provizorii din peste 14.800 de locații din Cehia și din întreaga lume, ar trebui să confirme rezultatul final până luni. Însă introducerea noului sistem de vot prin corespondență ar putea provoca întârzieri.

În total, 4.462 de candidați și 26 de partide sunt în competiție. Prezența la vot a fost estimată la 68%, cea mai mare din 1998.

Partidul STAN (Primari și Independenți), al patrulea membru al actualei coaliții de guvernare, s-a clasat pe locul al treilea, cu 11%, urmat de partidul de extremă dreapta, eurosceptic, Libertate și Democrație Directă (SPD), cu 8% — în scădere față de 13% în recentele sondaje de opinie. Partidul Pirat, fost membru al coaliției de guvernare care a demisionat anul trecut, a obținut 8%.

Surpriza alegerilor este partidul populist de dreapta Motorists for Themselves, care este pe cale să intre în parlament cu aproximativ 7%, în ciuda faptului că în timpul campaniei se situa cu puțin peste pragul de 5%. Partidul de extremă stânga Stačilo! (Ajunge!), care a obținut rezultate mai bune în sondaje, va rămâne probabil în afara parlamentului.

Babiš probabil nu va reuși să obțină majoritatea în camera inferioară a parlamentului, care are 200 de locuri, ceea ce înseamnă că va avea nevoie de sprijinul parlamentar pentru a forma un guvern. Toate partidele principale din țară au exclus colaborarea cu Babiš după alegeri, lăsându-l fără altă opțiune decât să apeleze la opțiuni mai extreme.

Sâmbătă seara, Babiš a declarat că intenționează să formeze un guvern minoritar unic, susținut de SPD și de Motorists for Themselves.

„Vom purta discuții cu SPD și Motorists și vom depune eforturi pentru formarea unui guvern unic condus de mișcarea ANO”, a afirmat acesta.

Babiš a făcut campanie promițând energie mai ieftină, pensii mai mari și punerea intereselor Cehiei înaintea celor ale Ucrainei. Popularitatea sa populistă este comparabilă cu cea a lui Donald Trump în Statele Unite.

Om de afaceri miliardar în domeniul agricol, Babiš a mai fost prim-ministru între 2017 și 2021. În 2023, a candidat la președinție, dar a pierdut în fața generalului de armată Petr Pavel.

Babiš este o figură cunoscută la Bruxelles, mai ales din cauza unui proces de lungă durată, în care este suspectat că ar fi fraudat UE cu 2 milioane de euro, pentru ca imperiul său agricol, Agrofert, să poată beneficia de subvenții destinate întreprinderilor de dimensiuni medii.