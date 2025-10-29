Partidul populist al lui Andrej Babiš, câștigător al alegerilor legislative din Cehia, de acord să formeze un guvern cu alte două formațiuni eurosceptice

Miliardarul populist Andrej Babiš, câștigător al alegerilor legislative din 3 și 4 octombrie din Cehia, a anunțat miercuri că a ajuns la un acord cu alte două partide, ambele eurosceptice, pentru formarea unui guvern, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Am convenit asupra acordului de coaliție și îl vom semna luni, 3 noiembrie”, a spus Babiš într-un mesaj înregistrat, difuzat pe rețelele sociale.

Pe 3 noiembrie se vor reuni pentru prima dată membrii camerei inferioare a Parlamentului de la Praga în această nouă legislatură.

Pe lângă formațiunea sa populistă ANO, viitorul executiv va include, de asemenea, Libertate și Democrație Directă (SPD), de extremă dreapta, și Motoriștii Uniți, care se opune Pactului Verde al UE și altor măsuri pe care le consideră contrare intereselor șoferilor de automobile.

Aceste trei partide însumează 108 din totalul de 200 de deputați.

Totuși, mai rămân de convenit câteva puncte ale acordului de coaliție, atât în privința programului, cât și a împărțirii portofoliilor și a componenței organismelor de conducere ale Camerei Deputaților, după cum a recunoscut viitorul prim-ministru, care a ocupat deja această funcție în perioada 2017-2021.

Documentul final al acordului va trebui prezentat în această săptămână președintelui țării, Petr Pavel. Șeful statului l-a însărcinat luni pe Babiš să formeze guvernul care va urma executivului de centru-dreapta condus de conservatorul Petr Fiala.

Înaintea acestui moment, Petr Pavel manifestase anumite rezerve în fața unei posibile schimbări de curs în politica externă, mai ales dacă s-ar fi pus la îndoială ancorarea țării în structurile euro-atlantice.

La începutul acestei luni președintele ceh Petr Pavel trasa o serie de condiții pentru noul guvern, printre acestea fiind o poziție fermă pro-UE și pro-NATO, precum și respectarea statului de drept și a democrației.

Andrej Babis l-a asigurat însă pe președintele Cehiei că nu va exista un referendum privind menținerea țării în UE și NATO, ideea promovată în special de SPD.

Rezultatele finale ale alegerilor desfășurate la începutul acestei luni au arătat că partidul ANO al lui Babiš a obținut 34,5% din voturi. Coaliția de centru-dreapta Spolu a prim-ministrului demisionar, Petr Fiala, s-a clasat pe locul al doilea, cu 23,4%.