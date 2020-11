Partidul premierului ungar speră ca noul președinte al SUA să nu distrugă relațiile cu Ungaria

Șeful diplomației UE, Josep Borrell, salută victoria democraților la alegerile prezidențiale din SUA și apreciază numărul record de participanți la vot, în ciuda crizei sanitare provocată de pandemia de COVID-19.

„Numărul record de participanți la vot a exprimat voința de schimbare a poporului american. O zi minunată pentru SUA și Europa, așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună cu o nouă administrație pentru a ne reconstrui parteneriatul”, a scris Josep Borrell pe Twitter.

I warmly congratulate President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris. Record voter turnout expressed will of the American people for change.

Great day for US and Europe, we look forward to working together with new administration to rebuild our partnership.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 7, 2020