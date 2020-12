Partidul Socialiștilor Europeni salută acordul PE pentru viitorul buget al UE: O victorie pentru Europa

Acum că bugetul Uniunii Europene a fost aprobat, este esențial ca fondurile să ajungă cât mai repede la beneficiari, a semnalat eurodeputatul Victor Negrescu (PSD, S&D), într-o intervenție în plenul reunit al Parlamentului European, solicitând Guvernului României să pregătescă rapid mecanismele de implementare.

”Europa are astăzi un buget european ambițios menit să salveze economia europeană și să pună bazele unei redresări viabile și sustenabile. Solicitările Parlamentului European au fost clare. Ne doream un buget care să creeze premisele unui viitor mai bun la nivel european. Dar mulți dintre liderii de dreapta ai statelor membre nu și-au dorit acest lucru! Consiliul a propus o variantă de buget lipsită de ambiții, și, chiar dacă am reușit la ultimele negocieri să obținem creșteri importante, varianta finală ar fi putut arăta mai bine”, a precizat Negrescu, membru al Comisiei pentru Bugete din Legislativul european, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Proiectul de buget pe anul 2021 prevede angajamente în valoare de 164 de miliarde de euro şi plăţi în valoare de 166 de miliarde de euro. Propunerea finală cuprinde și o serie de măriri obținute de Parlamentul European, în valoare de 185 milioane de euro.

Eurodeputatul atrage atenția că, odată votat viitorul buget european, este rolul Guvernului României să pregătească rapid mecanismele de implementare.

”Aceste fonduri au ca scop să genereze creștere și locuri de muncă. Parlamentul European, și aceasta a fost prioritatea mea în calitate de membru în Comisia pentru Bugete, a obținut creșteri importante pentru noul program european pentru sănătate, pentru cel destinat tineretului și educației, precum și pentru programele destinate cercetării, digitalizării, mediului, valorilor comune, ajutorului umanitar și infrastructurii. Pentru o Europă puternică trebuie să alocăm resursele de care avem nevoie la nivel european. Iar prioritatea Uniunii Europene trebuie să fie ca fondurile europene să ajungă cât mai repede la beneficiari. Acum că bugetul Uniunii Europene a fost aprobat, este rolul Guvernului României să pregătească implementarea mecanismelor de utilizare a fondurilor europene. Din păcate, executivul este din nou nepregătit, iar România riscă acceseze cu întârziere fondurile europene disponibile din viitorul exercițiu financiar european“, a subliniat europarlamentarul român.

În contextul apariției unor informații publice privind criticile adresate de Comisia Europeană formei propuse de Guvernul României privind Planul Național de Redresare și Reziliență, europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat, printr-o postare publică, modificarea rapidă a planului și demisia Ministrului Fondurilor Europene.

”Am atras atenția public, în repetate rânduri, că Planul Național de Redresare și Reziliență nu corespunde cerințelor europene și că riscă să fie respins. Într-o scrisoare deschisă am prezentat în detaliu nenumăratele probleme în construcția planului național și am propus soluții concrete pentru modificarea documentului. Am realizat chiar un studiu detaliat și am propus un dialog național pentru construcția planului. Din păcate, reprezentanții PNL au ignorat aceste aspecte iar, conform informațiilor apărute recent pe surse, datele sunt îngrijorătoare. Din informațiile primite reiese faptul că instituțiile europene sunt nemulțumite de planul propus. Este o nouă dovadă a incompetenței celor din guvern și cred că este timpul ca titularul funcției de Ministru al Fondurilor Europene să demisioneze. România nu poate rata accesarea celor 30 de miliarde de euro alocate pe baza formulei realizate de instituțiile europene. Politizarea, lipsa dialogului și a transparenței, aroganța pun în pericol aceste resurse extrem de importante pentru redresarea economică a României”, a spus Negrescu.

Acesta a reluat apelul la realizarea unui ”plan național discutat cu societatea civilă, partidele politice, sindicatele și patronatele, aprobarea sa de către Parlament și implementarea de către un task-force specializat cu experiență care să fie cunoscut publicului și care să prezinte periodic rapoarte privind stadiul de implementare a planului”.

Amintim că liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, reuniți la summitul Consiliului European desfășurat la Bruxelles, au ajuns joi seara la un nou acord privind pachetul financiar de 1824,3 miliarde de euro, format dintr-un bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027 și fondul de redresare economică denumit Next Generation EU, dar și cu privire la condiționarea accesului la fonduri europene de respectarea statului de drept, după blocajul inițial manifestat de Ungaria și Polonia.

Nou instrument, mediat de președinția germană a Consiliului Uniunii Europene, permite blocarea fondurilor dacă se consideră că unele încălcări ale standardelor fundamentale, precum nerespectarea independenţei sistemului judiciar, ameninţă integritatea bugetară.

Anterior, la 4 decembrie, Legislativul european și președinția germană a Consiliului Uniunii Europene au ajuns la o interpretare comună cu privire la conținutul bugetului UE pentru 2021, pe baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 convenit în prealabil la începutul acestui an.

Parlamentul European este pregătit să își asume rolul în acest proces de aprobare a pachetului financiar de peste 1.82 trilioane de euro și a mecanismului privind statul de drept.

Astfel, Legislativul european va vota în cadrul ultimei sesiuni plenare din acest an dosarele legislative conexe, astfel încât cetățenii să primească la timp sprijinul financiar necesar.