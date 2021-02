Partidul Socialiștilor Europeni solicită guvernelor statelor membre să ratifice fără întârziere decizia privind sistemul de resurse proprii ale UE

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a participat la cea de-a 30-a aniversare a cooperării dintre țările Grupului de la Visegrad, pledând în discursul pentru o cooperare mai strânsă pentru a face progrese ”împreună”.

„Prima condiție Pentru a face Europa mai puternică este să fim uniți. Nu este niciodată ușor, a fi uniți necesită eforturi constante și ne cere să ne ascultăm unii pe alții, să ne ascultăm activ unii pe alții, să putem face compromisuri puternice și bune. Astfel, este posibil să luăm decizii împreună în interesul tuturor cetățenilor noștri europeni de pretutindeni în Europa”, a transmis Charles Michel în discursul său.

Charles Michel a prezentat și trei obiective pomune pentru viitoarea cooperare: păstrarea valorilor democratice fundamentale ale UE, prosperitatea la nivel economic și social, și menținerea poziției de actor global pentru Europa.

🔴 LIVE NOW in Krakow: follow the press conference for the 30th anniversary of the #VisegradGroup #30yearsV4 https://t.co/AVT5TMa8kL

— Charles Michel (@eucopresident) February 17, 2021