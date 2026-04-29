Pas important pentru modernizarea normelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială naționale 

Ambasadorii statelor membre pe lângă UE au aprobat acordul provizoriu încheiat săptămâna trecută cu Parlamentul European privind propunerea de revizuire a coordonării sistemelor naționale de securitate socială la nivelul UE.

Vestea este una bună pentru românii care muncesc în străinătate și a fost salutată de Comisia Europeană, prin vocea vicepreședintelui executiv Roxana Mînzatu. Potrivit datelor Băncii Mondiale, între 3 și 5 milioane de români trăiesc și lucrează în străinătate, în special în țările membre ale OCDE și ale Uniunii Europene.

Textul convenit actualizează legislația UE existentă privind coordonarea securității sociale, făcând-o mai clară, mai echitabilă și mai ușor de aplicat.

Normele revizuite vor consolida mobilitatea echitabilă a forței de muncă și, prin urmare, persoanele care se mută într-o altă țară a UE pentru a locui sau a munci vor putea să-și exercite mai ușor drepturile care le revin.

„Acest acord aduce claritatea mult așteptată în ceea ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială în întreaga Uniune Europeană. Normele revizuite vor facilita înțelegerea, solicitarea și accesarea drepturilor și beneficiilor la care au dreptul persoanele care locuiesc sau lucrează într-o altă țară a UE, fără obstacole inutile sau incertitudini. Rezultatul este o mai mare libertate de circulație, piețe ale muncii mai solide și o Europă mai competitivă și mai echitabilă din punct de vedere social pentru toți”, a declarat. Marinos Moushouttas, ministrul Muncii din Cipru.

Normele revizuite se concentrează pe cinci domenii-cheie: indemnizațiile de șomaj, prestațiile pentru îngrijire pe termen lung, accesul la beneficii sociale pentru persoanele inactive din punct de vedere economic, indemnizațiile familiale și legislația aplicabilă lucrătorilor detașați și persoanelor care lucrează în două sau mai multe state membre.

Indemnizații de șomaj

În conformitate cu acordul încheiat cu Parlamentul, persoanele care își caută un loc de muncă într-o altă țară din UE pot continua să beneficieze de indemnizații de șomaj din partea țării de origine timp de șase luni. Această perioadă poate fi prelungită, la latitudinea țării de origine, până la sfârșitul perioadei de drept la indemnizație.

În plus, în conformitate cu principiul lex loci laboris, lucrătorii care au fost „activi” (adică angajați, lucrători independenți și/sau care au plătit contribuții la asigurări) într-un alt stat membru decât țara lor de reședință pentru o perioadă neîntreruptă de 22 de săptămâni vor avea dreptul să primească indemnizații de șomaj din partea țării în care au fost angajați ultima dată, dacă persoana respectivă îndeplinește condițiile prevăzute de legislația națională a țării respective pentru a avea dreptul la indemnizații de șomaj.

Beneficii de îngrijire pe termen lung

Acordul provizoriu menține obiectivul Comisiei de a reflecta rolul din ce în ce mai important pe care îl joacă beneficiile de îngrijire pe termen lung în sistemele naționale de securitate socială. Acesta sporește securitatea juridică prin clarificarea normelor în baza cărora pot fi coordonate astfel de beneficii, facilitând astfel mobilitatea persoanelor care au nevoie de îngrijire pe termen lung și a celor care le îngrijesc.

Colegiuitorii au convenit să adauge o definiție clară și o listă a prestațiilor de îngrijire pe termen lung care vor fi acoperite de noile norme, care vor fi evaluate de Comisie la trei ani de la intrarea în vigoare.

Notificarea prealabilă

În conformitate cu acordul încheiat cu Parlamentul, în cazul în care un lucrător urmează să desfășoare activități într-un alt stat membru, autoritățile competente din statul membru de origine trebuie notificate în prealabil. Se aplică excepții în cazul deplasărilor de afaceri și al activităților pe termen scurt (adică cele cu o durată maximă de trei zile lucrătoare consecutive într-o perioadă de 30 de zile consecutive). Lucrătorii din sectorul construcțiilor nu vor beneficia de excepția privind activitățile pe termen scurt.

Indemnizații familiale

Normele UE garantează că persoanele pot beneficia de prestații familiale din partea țării responsabile de asigurarea lor socială, chiar și atunci când membrii familiei lor locuiesc într-o altă țară din UE, ca și cum toți ar locui în același loc.

Colegiuitorii s-au aliniat propunerii Comisiei privind obiectivul de a promova responsabilitățile comune în ceea ce privește creșterea copiilor și de a elimina potențialele dezavantaje financiare pentru părinții care își reduc programul de lucru pentru a avea grijă de copilul lor. Acordul clarifică distincția dintre prestațiile familiale în numerar – destinate să înlocuiască veniturile neîncasate din cauza creșterii copiilor – și toate celelalte prestații familiale.

Persoanele inactive din punct de vedere economic

În ceea ce privește accesul la beneficii pentru persoanele inactive din punct de vedere economic care se mută într-o altă țară din UE, compromisul face referire la jurisprudența recentă relevantă și subliniază, de asemenea, că cetățenilor mobili nu ar trebui să li se împiedice contribuția la sistemele de asigurări de sănătate.

Persoanele care lucrează în două sau mai multe state membre

În cazul persoanelor care desfășoară activități profesionale în două sau mai multe state membre, este necesar să se stabilească legislația care li se aplică. Acordul provizoriu dintre Consiliu și Parlament oferă orientări suplimentare privind identificarea sediului social sau a sediului de activitate al întreprinderii sau al angajatorului, pentru a stabili legislația țării care ar trebui să li se aplice.

Acordul provizoriu trebuie aprobat acum de Parlamentul European. Ulterior, acesta va fi adoptat în mod oficial de ambele instituții, după revizuirea juridico-lingvistică.