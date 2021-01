Pașaportul românesc, unul dintre cele mai „mobile” pașapoarte de la nivel mondial, potrivit Indicelui Henley Passport

Prima persoană din România care a primit astăzi, 27 decembrie, vaccinul anti-COVID produs de Pfizer-BioNTech, asistenta medicală Mihaela Anghel, de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, din București, încurajează românii să se vaccineze, „să nu aștepte să se îmbolnăvească ei sau cei dragi, ca să își dea seama că există această boală”.

„Să deschidă bine ochii şi să vină să se vaccineze, pentru a putea scăpa de această greutate care ne apasă pe toţi. Să nu aştepte să se îmbolnăvească ei sau cei dragi, ca să îşi dea seama că există această boală (…) Simt şi sper să fie începutul şi sfârşitul acestei pandemii. Sper din tot sufletul”, a spus asistenta, citată de Agerpres.

Cadrul medical se consideră „foarte privilegiată” pentru că a fost aleasă să fie prima persoană vaccinată din România. În context, precizăm că Mihaela Anghela a fost asistenta care a preluat primul pacient infectat cu SARS-CoV-2 la debutul pandemiei.

„Cred că a fost cea mai mare emoţie. Am fost foarte privilegiată pentru că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din ţară (…) Nu am ştiut cum să reacţionez, nu am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost eu aleasă. Pur şi simplu am spus ‘da’ şi am ajuns aici. Nu a durut absolut deloc”, a afirmat asistenta după ce a primit doza de vaccin.

Vineri, 25 decembrie, au intrat în țară primele 10.000 de doze simbolice din vaccinul produs de Pfizer-BioNTech. Sub contractul încheiat de Comisia Europeană cu cele două companii aliate în lupta împotriva noului coronavirus, România va avea 10 milioane de doze de vaccin, urmând ca săptămânal să fie distribuite cca. 140.000 de doze.

Potrivit autorităților române, dozele de vaccin din prima tranşă – cele peste 3.000 de vaccinuri cu valoare de primă administrare – au fost alocate în funcţie de necesarul solicitat de fiecare dintre cele 10 spitale aflate în prima linie a luptei cu pandemia Astfel, la Braşov s-au solicitat 100 de doze; la Spitalul ‘Matei Balş’ Bucureşti – 600 de doze, iar la ‘Victor Babeş’ – 530; la Cluj – 375 doze; Constanţa – 170; Dolj – 90; Iaşi – 260; Baia Mare – 210; Suceava – 250; Timişoara – 450 de doze.