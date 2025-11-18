Paschal Donohoe demisionează din funcția de ministru de Finanțe al Irlandei și președinte al Eurogrupului pentru o poziție de conducere la Banca Mondială

Ministrul irlandez al Finanțelor și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe, își va anunța demisia marți, pentru a prelua o funcție de conducere în cadrul Băncii Mondiale, a confirmat purtătorul său de cuvânt, citat de Reuters, preluat de Agerpres.

Decizia, descrisă drept „surprinzătoare” de analiști, va fi făcută publică după ședința săptămânală a Cabinetului de la Dublin.

Informația despre plecarea lui Donohoe a apărut inițial în presa irlandeză în cursul dimineții de marți. Potrivit Irish Times, oficialul ar urma să devină unul dintre directorii generali ai Băncii Mondiale.

În vârstă de 50 de ani, Paschal Donohoe a fost unul dintre cei mai influenți membri ai guvernului irlandez din ultimul deceniu, având un rol-cheie în gestiunea finanțelor publice ale Irlandei, considerate printre cele mai solide din Europa. El a preluat pentru prima dată funcția de ministru de Finanțe în 2017, iar în 2020 a fost ales președinte al Eurogrupului, organismul care reunește miniștrii de Finanțe din cele 20 de state membre ale zonei euro și coordonează politicile fiscale din regiune.

În luna iulie, Donohoe fusese reconfirmat pentru un al treilea mandat la conducerea Eurogrupului, consolidându-și poziția ca figură de referință în arhitectura economică a Uniunii Europene.