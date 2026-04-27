Patronatul Proiectanților în Construcții solicită accelerarea adoptării CATUC, parte a obligațiilor asumate de România prin PNRR

Autor: Andreea Radu
În contextul declarațiilor recente ale premierului Ilie Bolojan privind importanța îndeplinirii jaloanelor din PNRR, Patronatul Proiectanților în Construcții (PPC) subliniază că unul dintre cele mai relevante obiective pentru sectorul construcțiilor rămâne adoptarea Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC), potrivit unui comunicat de presă.

„Pentru domeniul proiectării, această reformă legislativă reprezintă o necesitate discutată de ani de zile în cadrul dezbaterilor profesionale. Un cadru normativ unitar, coerent și actualizat este important pentru creșterea calității proiectelor, reducerea blocajelor administrative și asigurarea predictibilității investițiilor”, transmite PPC.

De-a lungul timpului, Patronatul Proiectanților în Construcții s-a implicat activ în procesul de elaborare a Codului, cu propuneri privind contractele standard, digitalizarea și debirocratizarea.

De asemenea, PPC atrage atenția că nivelul actual al alocărilor bugetare pentru proiectare, de aproximativ 3%, este insuficient raportat la complexitatea și importanța acestui proces.

Potrivit Patronatului, prin măsurile propuse — de la reducerea termenelor administrative și digitalizarea proceselor, până la integrarea planificării urbane și teritoriale și alinierea la principii de dezvoltare durabilă — CATUC poate marca un pas decisiv în modernizarea sectorului.

Importanța acestui jalon este cu atât mai mare în contextul în care accesarea fondurilor europene depinde de îndeplinirea angajamentelor asumate prin PNRR, iar Patronatul Proiectanților în Construcții avertizează că întârzierea implementării acestuia poate duce la pierderea a aproximativ 972 de milioane de euro.

„Sectorul construcțiilor are nevoie de un cadru legislativ unitar și modern, care să ofere claritate și stabilitate. Adoptarea CATUC reprezintă un pas necesar pentru a crea un mediu predictibil și pentru a susține investițiile pe termen lung”, a declarat Alexandru Fulga, președintele PPC.

Patronatul Proiectanților în Construcții își exprimă susținerea pentru adoptarea unui cadru legislativ care să reflecte complexitatea reală a procesului de proiectare și să asigure condițiile necesare pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului construit.

Ministrul german de Externe subliniază nevoia unei „descurajări credibile", pe fondul creșterii amenințărilor nucleare
ICI București participă la lansarea RExQTCS – inițiativă națională pentru dezvoltarea tehnologiilor cuantice cu aplicații în securitatea cibernetică
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

