Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin" pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică

1 hour ago

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au ajuns marți dimineață la Kiev pentru a discuta pașii următori în direcția unei păci juste și durabile în favoarea Ucrainei și pentru a exprima sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru această țară, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.

Cu acest prilej, a fost publicată și o declarație comună a președintelui Consiliului European, a președintei Comisiei Europene și a președintei Parlamentului European, marcând împlinirea a patru ani de la începutul războiului.

„Astăzi, în urmă cu patru ani, Rusia și-a început războiul de agresiune la scară largă și ilegal împotriva Ucrainei. Încă o dată, aducem un omagiu poporului curajos al Ucrainei, care continuă să reziste și să își apere țara”, se arată în declarație.

Liderii europeni subliniază că Rusia nu și-a atins obiectivele militare și acuză Moscova că vizează în mod deliberat infrastructura civilă și critică a Ucrainei, inclusiv rețele energetice, spitale, școli și clădiri rezidențiale, în plină iarnă.

„Obiectivul nostru este o pace cuprinzătoare, justă și durabilă pentru Ucraina, bazată pe principiile Cartei ONU și pe dreptul internațional. Respectarea suveranității și a integrității teritoriale este piatra de temelie. Nicio țară nu își poate anexa vecinul. Frontierele nu pot fi schimbate prin forță. Agresorul nu poate fi recompensat”, transmit cei trei lideri.


Aceștia subliniază importanța menținerii solidarității transatlantice și globale cu Ucraina, într-un context internațional și geopolitic dificil.

Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul de a continua sprijinul politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic pentru Ucraina, rămânând cel mai mare donator al țării.

Pe lângă cele aproape 200 miliarde de euro acordate din 2022, liderii europeni au convenit alocarea a 90 miliarde de euro pentru perioada 2026–2027, pentru a ajuta Ucraina să își acopere nevoile bugetare și de apărare.

„60 miliarde de euro din acest pachet de sprijin vor fi destinate nevoilor militare (programul ‘Porcupine’). Prima plată va fi efectuată cât mai curând posibil”, se precizează în declarație.

În această iarnă, UE și statele membre au furnizat asistență energetică fără precedent, sisteme de apărare antiaeriană și anti-dronă, precum și ajutor umanitar, inclusiv un nou pachet de generatoare și sprijin de urgență. Totodată, Bruxelles-ul lucrează cu autoritățile ucrainene la un nou plan de securitate și pregătire energetică, axat pe repararea și consolidarea rețelelor, repornirea rapidă a centralelor avariate și dezvoltarea producției descentralizate de energie regenerabilă.

„Războiul de uzură al lui Putin epuizează treptat Rusia, iar noi suntem hotărâți să exercităm presiuni suplimentare pentru a opri agresiunea și pentru a o determina să se angajeze în negocieri reale”, se arată în document.

UE anunță că va intensifica presiunile asupra sectorului energetic și financiar rus și va adopta măsuri suplimentare împotriva „flotei din umbră”.

În paralel, Uniunea și statele membre sunt pregătite să contribuie, în conformitate cu competențele lor, la garanții de securitate „robuste și credibile”, astfel încât Rusia să nu mai poată ataca Ucraina în viitor.

De asemenea, liderii europeni reafirmă angajamentul pentru tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele comise și pentru pagubele provocate, inclusiv prin operaționalizarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei și a unei Comisii Internaționale pentru Cereri de Despăgubire, în cadrul Consiliului Europei.

În final, declarația subliniază că viitorul unei Ucraine sigure și prospere se află în Uniunea Europeană.

„Ucraina poate conta pe sprijinul nostru deplin pentru aderarea la UE și pentru reconstrucția postbelică. Suntem alături de Ucraina. Pentru o pace justă și durabilă. Pentru o Ucraină puternică și suverană într-o Europă puternică și suverană”, mai transmit cei trei lideri.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Statele membre amenință să dea Comisia în judecată pentru acordarea de competențe suplimentare Parlamentului European în procesul decizional și afectarea echilibrului instituțional

February 24, 2026

Statele membre ale Uniunii Europene, reunite în Consiliu, amenință cu acțiuni legale în legătură cu un acord recent între Parlamentul European și Comisia Europeană, care ar acorda legislativului european competențe suplimentare care ar putea afecta echilibrul instituțional stabilit prin Tratate, potrivit unei scrisori obținute de Politico.

Scrisoarea, a cărei formulare finală urmează să fie aprobată miercuri de statele membre, contestă acordul-cadru încheiat anul trecut între Parlament și Comisie, care extinde rolul legislativului în procesul decizional.

Consiliul UE, care reprezintă guvernele naționale, și Parlamentul European sunt co-legiuitori și adoptă împreună legislația propusă de Comisie. În ultimii ani, Parlamentul a încercat să își consolideze influența în procesul legislativ, inclusiv prin acorduri interinstituționale și prin acțiuni în fața Curții de Justiție atunci când a considerat că prerogativele sale sunt limitate.

„Consiliul și-a exprimat în mod repetat rezervele puternice” față de acest acord, se arată în proiectul de scrisoare, precum și față de „compatibilitatea sa cu principiile prevăzute în Tratate”.

Nemulțumirea statelor membre vizează în special angajamentul Comisiei de a asigura Consiliului și Parlamentului „tratament egal” în procesul legislativ.

„Nu este cazul pentru acest lucru”, se afirmă în draftul de scrisoare, invocând faptul că Tratatele fondatoare ale UE conferă Consiliului competențe distincte și, în anumite situații, superioare celor ale Parlamentului.

Un alt punct sensibil îl reprezintă creșterea influenței eurodeputaților în negocierile internaționale, inclusiv în contextul acordului comercial cu grupul Mercosur, a cărui implementare a fost amânată de Parlament după ce capitalele ajunseseră la un compromis.

Potrivit documentului, dacă Parlamentul și Comisia nu modifică secțiunile considerate „problematice”, „Consiliul își rezervă dreptul de a lua orice măsuri adecvate pentru a-și apăra prerogativele, inclusiv sesizarea Curții”, referire la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Acordul-cadru a fost semnat în septembrie de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după nouă luni de negocieri. Documentul urmează să fie ratificat de plenul Parlamentului în martie, iar ulterior aprobat formal de Comisie.

Negociatorul-șef al Parlamentului, eurodeputatul german Sven Simon, a respins criticile privind un dezechilibru instituțional.

„Sunt încrezător în evaluarea noastră privind competențele și echilibrul instituțional și nu văd niciun motiv de îngrijorare în privința unor eventuale proceduri în fața Curții de Justiție”, a declarat acesta pentru Politico.

El a adăugat că este „regretabil” faptul că statele membre par „tot mai preocupate de defensiva instituțională, reflexe naționale și detalii procedurale, în loc să se concentreze pe responsabilitatea comună de a avansa decisiv proiectul european”.

Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, vizită la Kiev la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina pentru a arăta sprijinul neclintit al UE

February 23, 2026

Pe 24 februarie, președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la Kiev, în Ucraina, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a reitera sprijinul pentru Ucraina, în ziua în care se împlinesc patru ani de când Rusia la invadat ilegal și neprovocat Ucraina, informează Consiliul European într-un comunicat.  

În cadrul vizitei, aceștia vor participa la evenimentul oficial de marcare a celor patru ani de război. De asemenea, vor vizita un obiectiv de infrastructură energetică avariat de atacurile cu rachete rusești.

Liderii vor participa, de asemenea, la o reuniune a Coaliției de  Voință, convocată de președintele francez Emmanuel Macron și de prim-ministrul britanic Keir Starmer.

În contextul în care agresiunea Rusiei intră în al cincilea an, reuniunea va reafirma angajamentul celor 35 de țări participante de a sprijini Ucraina în realizarea unei păci durabile și solide, asigurând securitatea atât a Ucrainei, cât și a Europei.

„La 24 februarie 2022, Rusia a declanșat un război neprovocat, nejustificat și ilegal împotriva Ucrainei, încălcând suveranitatea acesteia și dreptul internațional. Din acea zi, Uniunea Europeană și-a manifestat solidaritatea fermă și neclintită cu poporul ucrainean – cu cei care și-au pierdut persoanele dragi, cu cei care au fost răniți și cu toți cei care continuă să îndure aceste suferințe nedrepte. Patru ani mai târziu, reafirmăm că sprijinul nostru rămâne puternic, unit și neclintit”, a transmis președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Uniunea Europeană a susținut Ucraina încă de la început în eforturile sale de a-și exercita dreptul inerent la autoapărare împotriva războiului de agresiune pe scară largă al Rusiei. UE a adoptat sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei.

De asemenea, UE și statele sale membre sunt principalii furnizori de sprijin financiar, economic, militar și umanitar pentru Ucraina.

De la începutul războiului de agresiune al Rusiei, acestea au acordat 193,3 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei și poporului său. Asistența include:

  • 103,3 miliarde de euro în sprijin financiar, economic și umanitar
  • 69,3 miliarde de euro în sprijin militar
  • 17 miliarde de euro în sprijin pentru refugiații din UE
  • 3,7 miliarde de euro din veniturile provenite din activele rusești imobilizate

UE cere „claritate deplină” din partea Washingtonului după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale: „O înțelegere este o înțelegere”

February 23, 2026

Comisia Europeană solicită claritate deplină cu privire la măsurile pe care pe care Statele Unite intenționează să le ia în urma recentei hotărâri a Curții Supreme privind Legea privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA), se arată în comunicatul oficial. 

Potrivit Comisiei Europene, situația actuală nu este propice pentru realizarea unui comerț și a unor investiții transatlantice „echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase”, așa cum au convenit ambele părți și cum este prevăzut în Declarația comună UE–SUA din august 2025.

Comisia Europeană a transmis că va asigura întotdeauna protejarea deplină a intereselor Uniunii Europene, iar întreprinderile și exportatorii din UE trebuie să beneficieze de un tratament echitabil, de previzibilitate și de securitate juridică.

„O înțelegere este o înțelegere. În calitate de cel mai mare partener comercial al Statelor Unite, UE se așteaptă ca SUA să își respecte angajamentele asumate în declarația comună, la fel cum UE își respectă angajamentele. În special, produsele UE trebuie să beneficieze în continuare de cel mai competitiv tratament, fără creșteri ale tarifelor peste plafonul clar și cuprinzător convenit anterior”, se precizează în comunicatul citat. 

Executivul european a atras atenția că tarifele sunt, în esență, taxe care cresc costurile atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi, așa cum confirmă studiile recente, iar atunci când sunt aplicate imprevizibil devin în mod inerent perturbatoare, subminând încrederea și stabilitatea pe piețele globale și generând incertitudine suplimentară în lanțurile internaționale de aprovizionare.

Comisia a precizat că menține un contact strâns și continuu cu administrația americană. Sâmbătă, 21 februarie, comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a discutat cu reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, și cu secretarul pentru comerț, Howard Lutnick.

UE va continua să depună eforturi pentru reducerea tarifelor, în conformitate cu Declarația comună, prioritatea Uniunii fiind menținerea unui mediu comercial transatlantic stabil și predictibil, acționând totodată ca un punct de referință la nivel global pentru comerțul bazat pe norme, se arată în comunicatul Comisiei.

În final, Comisia a subliniat că Uniunea Europeană își extinde în continuare rețeaua de acorduri comerciale cuprinzătoare și ambițioase de tip „tarif zero” la nivel global și își intensifică eforturile pentru consolidarea sistemului comercial deschis și bazat pe reguli.

Curtea Supremă a SUA a invalidat vineri tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA). La scurt timp, Trump a anunțat un nou val de taxe de 10% pentru importurile din toate țările, invocând un alt temei juridic și menținând în vigoare taxele sectoriale existente. Ulterior, președintele american a indicat că nivelul ar putea fi majorat la 15%.

În întreaga Europă, liderii au reacționat cu o ușurare prudentă la hotărârea curții, avertizând în același timp că incertitudinea comercială va persista probabil. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă că este prematură orice reacție entuziastă după decizia Curții Supreme a Statelor Unite, subliniind că Washingtonul a anunțat deja noi taxe vamale.

De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că va prezenta o poziție europeană coordonată în fața politicilor tarifare promovate de președintele american Donald Trump, cu prilejul vizitei pe care urmează să o efectueze la Washington la începutul lunii martie. 

Trending