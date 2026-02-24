Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au ajuns marți dimineață la Kiev pentru a discuta pașii următori în direcția unei păci juste și durabile în favoarea Ucrainei și pentru a exprima sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru această țară, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.

Cu acest prilej, a fost publicată și o declarație comună a președintelui Consiliului European, a președintei Comisiei Europene și a președintei Parlamentului European, marcând împlinirea a patru ani de la începutul războiului.

In Kyiv for the tenth time since the start of the war. To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter. To underscore our enduring commitment to Ukraine's just fight.

„Astăzi, în urmă cu patru ani, Rusia și-a început războiul de agresiune la scară largă și ilegal împotriva Ucrainei. Încă o dată, aducem un omagiu poporului curajos al Ucrainei, care continuă să reziste și să își apere țara”, se arată în declarație.

Liderii europeni subliniază că Rusia nu și-a atins obiectivele militare și acuză Moscova că vizează în mod deliberat infrastructura civilă și critică a Ucrainei, inclusiv rețele energetice, spitale, școli și clădiri rezidențiale, în plină iarnă.

„Obiectivul nostru este o pace cuprinzătoare, justă și durabilă pentru Ucraina, bazată pe principiile Cartei ONU și pe dreptul internațional. Respectarea suveranității și a integrității teritoriale este piatra de temelie. Nicio țară nu își poate anexa vecinul. Frontierele nu pot fi schimbate prin forță. Agresorul nu poate fi recompensat”, transmit cei trei lideri.

Four years of an unjust war of aggression.⁰

Four years of unshakable Ukrainian courage.⁰

Four years of an unjust war of aggression.⁰

Four years of unshakable Ukrainian courage.⁰

Four years of unwavering European support. One shared resolve: to secure a just and lasting peace in Ukraine. That's why we are here in Kyiv today.



Aceștia subliniază importanța menținerii solidarității transatlantice și globale cu Ucraina, într-un context internațional și geopolitic dificil.

Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul de a continua sprijinul politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic pentru Ucraina, rămânând cel mai mare donator al țării.

Pe lângă cele aproape 200 miliarde de euro acordate din 2022, liderii europeni au convenit alocarea a 90 miliarde de euro pentru perioada 2026–2027, pentru a ajuta Ucraina să își acopere nevoile bugetare și de apărare.

„60 miliarde de euro din acest pachet de sprijin vor fi destinate nevoilor militare (programul ‘Porcupine’). Prima plată va fi efectuată cât mai curând posibil”, se precizează în declarație.

În această iarnă, UE și statele membre au furnizat asistență energetică fără precedent, sisteme de apărare antiaeriană și anti-dronă, precum și ajutor umanitar, inclusiv un nou pachet de generatoare și sprijin de urgență. Totodată, Bruxelles-ul lucrează cu autoritățile ucrainene la un nou plan de securitate și pregătire energetică, axat pe repararea și consolidarea rețelelor, repornirea rapidă a centralelor avariate și dezvoltarea producției descentralizate de energie regenerabilă.

„Războiul de uzură al lui Putin epuizează treptat Rusia, iar noi suntem hotărâți să exercităm presiuni suplimentare pentru a opri agresiunea și pentru a o determina să se angajeze în negocieri reale”, se arată în document.

UE anunță că va intensifica presiunile asupra sectorului energetic și financiar rus și va adopta măsuri suplimentare împotriva „flotei din umbră”.

În paralel, Uniunea și statele membre sunt pregătite să contribuie, în conformitate cu competențele lor, la garanții de securitate „robuste și credibile”, astfel încât Rusia să nu mai poată ataca Ucraina în viitor.

De asemenea, liderii europeni reafirmă angajamentul pentru tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele comise și pentru pagubele provocate, inclusiv prin operaționalizarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei și a unei Comisii Internaționale pentru Cereri de Despăgubire, în cadrul Consiliului Europei.

În final, declarația subliniază că viitorul unei Ucraine sigure și prospere se află în Uniunea Europeană.

„Ucraina poate conta pe sprijinul nostru deplin pentru aderarea la UE și pentru reconstrucția postbelică. Suntem alături de Ucraina. Pentru o pace justă și durabilă. Pentru o Ucraină puternică și suverană într-o Europă puternică și suverană”, mai transmit cei trei lideri.