G7
Patru ani de război al Rusiei în Ucraina: G7 își reafirmă “sprijinul neclintit pentru Ucraina” în prima astfel de declarație de la revenirea lui Trump la Casa Albă
Liderii marilor puteri din G7, inclusiv președintele SUA, Donald Trump, și-au reafirmat „sprijinul neclintit pentru Ucraina” într-o declarație comună publicată la împlinirea a patru ani de la invazia ilegală și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei.
„Ne exprimăm sprijinul continuu pentru eforturile președintelui Trump de a atinge aceste obiective prin inițierea unui proces de pace și aducerea părților la discuții directe. Europa are un rol principal de jucat în acest proces, alături de alți parteneri”, au declarat în comunicat liderii Statelor Unite, Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Canadei și Japoniei.
Este prima declarație comună a liderilor G7 privind Ucraina de la revenirea lui Trump la Casa Albă, în urmă cu un an, a menționat Franța, care deține în acest an președinția G7, potrivit The Guardian.
În același timp, declarația G7 arată că marile puteri democratice susțin angajamentele asumate în cadrul Coaliției de Voință de a oferi Ucrainei garanții de securitate solide și credibile.
„Recunoaștem că doar Ucraina și Rusia, lucrând împreună în cadrul unor negocieri de bună-credință, pot ajunge la un acord de pace”, mai arată declarația citată.
Declarația G7 a fost adoptată înainte de o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, care s-a desfășurat la Kyiv și cu participare online. Sprijinul pentru apărarea aeriană a Ucrainei, energia și reziliența, sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și negocieri și garanții de securitate au fost principalele teme ale reuniunii.
Reuniunea a fost co-prezidată în format online de președintele Franței, Emmanuel Macron, și de prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer.
La reuniunea de la Kyiv au participat personal președintele Finlandei, Alexander Stubb, președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Islandei, Kristrún Frostadóttir, prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, ministrul afacerilor externe al Spaniei, José Manuel Albares, și ministrul apărării naționale al Lituaniei, Robertas Kaunas. La reuniune au participat, de asemenea, în format online, președinții Ciprului și României, cancelarul federal al Austriei, prim-miniștrii Belgiei, Bulgariei (interimar), Greciei, Irlandei, Spaniei, Italiei, Canadei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Noii Zeelande, Poloniei, Portugaliei, Sloveniei, Republicii Cehe și Muntenegrului, secretarul general al NATO, vicepreședinta Comisiei Europene, vicepreședintele Turciei, viceprim-ministrul Australiei, ministrul apărării al Albaniei și consilierul-șef al Cabinetului de Miniștri al Japoniei.
În seara zilei de 24 februarie, dar trecut de miezul nopții în Europa, va susține și președintele american Donald Trump primul său discurs anual privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președinte. Revenirea sa la Casa Albă, relațiile tensionat-cordiale cu Zelenski și cu liderii europeni și dialogul reluat cu președintele rus Vladimir Putin, au alimentat perspectiva unei eventuale negocieri rapide cu Rusia, însă Moscova nu s-a arătat dispusă la concesii. Ucraina și Europa cer o pace justă și durabilă, iar aliații europeni au format o Coaliție de Voință pentru Ucraina condusă de Franța și Marea Britanie pentru a garanta că un nou război nu va mai avea loc pe sol european.
Reuniți la începutul lunii ianuarie la Paris, membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, marcat de participarea în premieră a SUA la o reuniune a Coaliției, au convenit într-o declarație comună asupra a cinci elemente-cheie pentru viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei: implicarea Statelor Unite într-un mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului, sprijinul pe termen lung pentru Forțele Armate ale Ucrainei, crearea unei forțe multinaționale pentru Ucraina, asumarea unor angajamente obligatorii de intervenție în cazul unui viitor atac al Rusiei și aprofundarea cooperării în domeniul apărării cu Kievul.
G7
Inițiativa Franței referitoare la o reuniune a miniștrilor de Finanțe din G7 a fost amânată pentru săptămâna viitoare: Relația actuală cu SUA este „extrem de dificilă”
Reuniunea miniștrilor de Finanțe din G7, pe care Franța o planificase pentru miercuri, pentru a aborda chestiunile stringente precum Groenlanda și sprijinul pentru Ucraina a fost amânată până săptămâna viitoare, a anunțat marți ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, conform AFP, citat de Agerpres, fapt ce arată că relația actuală cu SUA este una „extrem de dificilă”.
Cel mai probabil, europenii așteaptă cu nerăbdare să asculte discursul președintelui american Donald Trump de la Davos, fapt dezvăluit și de președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, care a declarat în preambulul acestui eveniment că „SUA se comportă foarte ciudat pentru un aliat.”
Ministrul francez al Economiei a confirmat că invitațiile au fost într-adevăr trimise pentru ziua de miercuri, dar „din cauza Forumului de la Davos și a unor nepotriviri de program, precum și pentru a asigura disponibilitatea tuturor miniștrilor, prima reuniune G7 pe finanțe (a președinției franceze din 2026) va avea loc săptămâna viitoare”.
La nivel de șefi de stat, Emmanuel Macron inițiase și el un summit G7, dar Donald Trump a anunțat marți că respinge invitația.
„Avem dezacorduri profunde (-cu Statele Unite-n.r.), dar cea mai bună cale de acțiune este să continuăm să discutăm, demonstrând în același timp resursele pe care le avem la dispoziție”, a declarat Roland Lescure cu privire la reuniunea miniștrilor de Finanțe, care ar urma să aibă loc prin videoconferință.
„Ne confruntăm cu riscul unui colaps al ordinii economice internaționale și globale așa cum o cunoaștem de 80 de ani. ONU, Fondul Monetar Internațional, G7, care își sărbătorește cea de-a 50-a aniversare… Acestea sunt instituții care vizează și trebuie să vizeze în continuare posibilitatea de a negocia, de a discuta și a face schimb de informații cu o sinceritate deplină. Europa este astăzi o putere fundamental nebănuită și oarecum inconștientă de propriul potențial. Avem cea mai mare piață din lume și, atunci când negociezi cu cineva care stă cu o armă pe masă, trebuie să poți să-ți arăți și armele, iar noi le avem”, a continuat Roland Lescure, descriind relația actuală cu Statele Unite ca fiind „extrem de dificilă”.
Într-un discurs în Parlamentul European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că amenințările lui Trump cu tarife în dosarul Groenlandei sunt „pur și simplu greșite”, iar Uniunea Europeană „este pregătită să acționeze”.
Șefii de stat sau de guvern au fost convocați pentru joi într-o reuniune de urgență pentru a se sfătui în legătură cu o reacție coordonată și ceea cea ar trebui să cuprindă acest lucru.
Franța și Germania au anunțat că pregătește contramăsuri, existând opțiunea de a activa „bazooka” comercială, ce implică o interzicere a companiilor americane de a participa la licitații pentru contracte din sectorul public și restricționarea accesului SUA la comerțul cu bunuri și servicii.
G7
“Nu mai invocați ordinea bazată pe reguli”: Premierul Canadei avertizează că “supunerea” față de marile puteri “nu aduce siguranță”, dar “din fractura vechii ordini putem construi ceva mai bun”
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a îndemnat marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca puterile mijlocii să se unească împotriva coerciției exercitate de superputeri agresive și cu tendințe hegemonice, avertizând că „supunerea nu va aduce siguranță” într-o lume în care ordinea internațională bazată pe reguli s-a prăbușit.
Într-un discurs redactat chiar de el, Carney și-a expus doctrina pentru o lume marcată de fracturarea normelor internaționale, afirmând că lumea intră într-o nouă epocă și citând din dialogul melian al generalului și istoricului atenian Tucidide și din disidentul Vaclav Havel, ultimul președinte al Cehoslovaciei și primul președinte al Cehiei după căderea comunismului.
„Vechea ordine nu se va întoarce. Nu ar trebui să o jelim. Nostalgia nu este o strategie. Dar din fractură putem construi ceva mai bun, mai puternic și mai just”, a declarat premierul canadian, potrivit Politico Europe.
Liderii lumii, în frunte cu președintele american Donald Trump, se reunesc în aceste zile la Davos, sub deviza „Spiritul dialogului”, dar încercând să gestioneze pe fundal o criză transatlantică de proporții, declanșată prin decizia președintelui SUA de a impune tarife vamale de 10% împotriva a opt țări europene de la data de 1 februarie, cu sporirea lor la 25% începând cu 1 iunie, până „în momentul în care se ajunge la un acord pentru achiziția completă și totală a Groenlandei” de către Statele Unite, obiectiv respins cu fermitate de europeni.
Carney, care s-a referit la conceptul lui Tucidide cum că „cei puternici fac ce vor și cei slabi suferă ce trebuie să sufere” și la sintagma „puterii celor fără de putere” evocată de Havel, a avertizat că multe state sunt tentate să se acomodeze cu puterile dominante pentru a evita conflictele, însă în zadar.
„Există o tendință puternică a țărilor de a merge pe linia majorității. De a se acomoda. De a evita problemele. De a spera că supunerea va aduce siguranță. Nu va aduce”, a spus el.
În contextul în care Europa se confruntă cu ceea ce el a descris drept o Americă din ce în ce mai agresivă, premierul canadian a sfătuit guvernele să nu cedeze coerciției exercitate de hegemonii globali.
„Nu mai invocați ordinea internațională bazată pe reguli ca și cum ar mai funcționa așa cum este prezentată. Numiți sistemul așa cum este: o perioadă în care cei mai puternici își urmăresc interesele, folosind integrarea economică drept armă de coerciție”, a mai spus Carney, cel care zilele trecute s-a aflat la Beijing pentru relansarea unei relații de parteneriat strategic cu China, într-un semnal că țara sa se distanțează de SUA și pivotează spre China.
Canada, tradițional un aliat apropiat al SUA, a fost afectată de tarifele impuse de Donald Trump pe oțel, aluminiu, vehicule și cherestea. În octombrie, premierul Carney a declarat că Canada ar trebui să își dubleze exporturile către piețe non-americane până în 2035 pentru a reduce dependența de SUA.
Asemenea Groenlandei, Trump a vorbit public despre ideea de a transforma Canada în cel de-al 51-lea stat american, însă nu a avansat la fel de virulent pe temă precum în cazul insulei arctice.
Premierul Canadei a urcat pe scena Forumului de la Davos după lideri precum președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele francez Emmanuel Macron.
Șocurile geopolitice „seismice” vor construi o „nouă Europă independentă”, iar răspunsul nostru în ceea ce privește tarifele și situația legată de Groenlanda va fi de neclintit și unit, a afirmat Ursula von der Leyen, în vreme ce Emmanuel Macron e evocat faptul că UE ar putea folosi arma sa comercială împotriva SUA.
Am putea ajunge în situația de a folosi Instrumentul Anti-Coerciție împotriva Statelor Unite. Este o nebunie. Acesta este rezultatul imprevizibilității și al unei agresiuni inutile”, a spus el, precizând că preferă respectul și nu brutalitatea, într-o aluzie la președintele american Donald Trump.
Pe acest fond, liderii celor 27 de guverne ale Uniunii Europene se vor reuni pe 22 ianuarie, pentru a discuta un răspuns la amenințările președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda, în vreme ce ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene s-au reunit de urgență la Bruxelles și au luat în calcul aplicarea unor tarife în valoare de 93 de miliarde de euro asupra Statelor Unite sau restricționarea accesului companiilor americane pe piața europeană. De asemenea, este de așteptat ca Parlamentul European să blocheze acordul privind tarifele impuse de Donald Trump Uniunii Europene, negociat anul trecut cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cele două mari grupuri politice din Parlament au anunțat că vor opri procesul de ratificare legală ca răspuns la cele mai recente amenințări ale președintelui american. Acordul prevede stabilirea tarifelor americane pentru importurile din UE la 15%, în schimbul renunțării de către Uniune la aplicarea de taxe vamale pentru exporturile americane.
G7
Miniștrii de externe ai G7 și șefa diplomației UE, pregătiți să impună măsuri restrictive suplimentare dacă Iranul continuă reprimarea protestelor
Miniștrii de externe ai statelor G7 – Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite – împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Kaja Kallas, și-au exprimat „profunda îngrijorare” față de evoluțiile legate de protestele în desfășurare din Iran.
„Ne opunem ferm intensificării represiunii brutale exercitate de autoritățile iraniene împotriva poporului iranian, care, începând de la sfârșitul lunii decembrie 2025, își exprimă cu curaj aspirațiile legitime pentru o viață mai bună, demnitate și libertate”, au transmis aceștia într-o declarație comună.
Miniștrii de externe ai statelor G7 și șefa diplomației UE s-au declarat „profund îngrijorați” de numărul mare al deceselor și al răniților, condamnând utilizarea deliberată a violenței și uciderea protestatarilor, detențiile arbitrare, precum și tacticile de intimidare folosite de forțele de securitate împotriva demonstranților.
„Îndemnăm autoritățile iraniene să dea dovadă de maximă reținere, să se abțină de la violență și să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale ale cetățenilor iranieni, inclusiv dreptul la libertatea de exprimare, dreptul de a căuta, primi și difuza informații, precum și libertatea de asociere și de întrunire pașnică, fără teama de represalii”, au punctat aceștia.
Potrivit declarației citate, membrii G7 rămân pregătiți să impună măsuri restrictive suplimentare în cazul în care Iranul continuă să reprime protestele și disidența, încălcând obligațiile internaționale în materie de drepturile omului.
Ambasada Virtuală a SUA în Iran a avertizat deja că protestele se intensifică și pot deveni violente, cu riscuri tot mai crescute de arestări nejustificate și răniri serioase ale protestatarilor. Cetățenii americani au primit un mesaj cât se poate de clar și ferm din partea diplomaților americani: „Părăsiți Iranul acum.”
De asemenea, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți că, în strânsă colaborare cu șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, „vor fi propuse rapid noi sancțiuni împotriva celor responsabili de represiune”.
Protestele din Iran au izbucnit în decembrie anul trecut, alimentate de furia publică față de situația economică dură a țării. În doar câteva zile, acestea s-au transformat însă într-o opoziție deschisă față de conducerea clericală a statului.
Manifestațiile anti-guvernamentale au continuat, pe fondul informațiilor privind spitale suprasolicitate și al unui apel lansat de armata iraniană către cetățeni, prin care li se cere să dejudece „comploturile inamicului”.
Potrivit celor mai recente estimări, aproximativ 2.000 de omeni au fost omorâți în protestele din ultimele zile, relatează Reuters.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
UE își va respecta promisiunea sprijinului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, asigură von der Leyen și Costa la Kiev. Zelenski cere aderarea la UE în 2027
Patru ani de război al Rusiei în Ucraina: G7 își reafirmă “sprijinul neclintit pentru Ucraina” în prima astfel de declarație de la revenirea lui Trump la Casa Albă
Nicușor Dan, la Coaliția de Voință: România va continua să ofere tot sprijinul necesar ca Ucraina să se apere și să negocieze pacea dintr-o poziție de forță
Întâlnire de coordonare Nicușor Dan – Ilie Bolojan: Premierul va semna la Bruxelles lansarea mecanismului EastInvest, care pune 20 de miliarde de euro la dispoziția României și altor opt state UE din Est
Comisia Juridică din PE dă undă verde raportului coordonat de Victor Negrescu care prevede „o finanțare ambițioasă” pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual al UE
Comisia TRAN a adoptat avizul interimar privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, anunță eurodeputatul Gheorghe Falcă
IISS: Europa are „numeroase lacune” militare de recuperat. Cheltuielile cresc la nivel record, dar armatele sunt încă nepregătite pentru conflicte similare cu cel din Ucraina
Noul Centru european pentru reziliență democratică își începe activitatea. Ursula von der Leyen: Vom spori capacitatea noastră colectivă de a combate manipularea și dezinformarea externă
Parisul cere restricționarea accesului ambasadorului SUA la membrii guvernului francez după absența la o convocare oficială
Antonio Costa critică „nesocotirea” Ungariei în disputa privind împrumutul de 90 miliarde de euro pentru Ucraina: „Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit în decembrie”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Trending
-
SĂNĂTATE4 days ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA5 days ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
ROMÂNIA1 week ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
SĂNĂTATE4 days ago
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
-
INTERNAȚIONAL5 days ago
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”