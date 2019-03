Patru din zece britanici sunt afectați psihic de Brexit și de riscul ca ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană să aibă loc fără un acord

Discursul de astăzi al președintelui Donald Tusk marchează cea de-a 25-a aniversare a Spațiului Economic European, care a deschis noi oportunități și mijloace de cooperare pentru cei 31 de membri ai săi, se arată într-un comunicat al Consiliului European.

Redăm mai jos discursul acestuia:

,,De-a lungul acestor ani – împreună cu Norvegia, Islanda și Liechtenstein – am lucrat ca o familie, construind o Europă mai bună pentru toți cetățenii noștri.

Și putem fi mândri de această realizare. SEE ne unește ca parteneri egali pe piața internă, oferind acces la cele patru libertăți: bunuri, persoane, servicii și capital. De asemenea, favorizează progresul și în alte domenii majore, cum ar fi cercetarea, dezvoltarea tehnologică, mediul sau cultura. În prezent, în cadrul SEE, peste 500 de milioane de persoane sunt libere să se deplaseze și să călătorească, să facă afaceri și să investească cu ușurință, să beneficieze de o educație, să efectueze cercetări de ultimă oră în străinătate, beneficiind în același timp de cele mai sigure protecții pentru consumatori și de cel mai curat mediu. Am realizat acest lucru prin împărtășirea pragmatismului și în spiritul cooperării cu vecinii. Și nu ar trebui să considerăm niciodată acest lucru ca venind de la sine.

Acordul SEE nu este o tranzacție pe termen scurt, ci un parteneriat pe termen lung, la care contribuie toată lumea în beneficiul tuturor. Într-o lume a naționalismului și a autoritarismului, în care tensiunile geopolitice creează amenințări reale pentru cetățenii noștri, ați rămas ferm de partea înțelepciunii, a statului de drept, a cooperării și a integrării mai profunde între națiunile noastre. Aș vrea să vă mulțumesc astăzi”, transmite președintele Consiliului European, Donald Tusk

Spațiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994 pentru a extinde dispozițiile UE referitoare la piața sa internă către țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). Norvegia, Islanda și Liechtenstein fac parte din SEE. Elveția este membră a AELS, dar nu face parte din SEE. UE și țările partenere din cadrul SEE (Norvegia și Islanda) interacționează și prin intermediul unei serii de „politici nordice” și forumuri care se axează pe zonele din periferia nordică a Europei, aflate în evoluție rapidă, precum și pe zona arctică în ansamblu.

Aceste țări fie nu doresc să devină membre ale UE, fie nu au aderat încă la UE. Legislația UE referitoare la piața internă devine parte a legislației țărilor care fac parte din SEE după ce acestea acceptă să o integreze. Punerea în aplicare și respectarea legislației sunt ulterior supravegheate de organe speciale din cadrul AELS și de o comisie parlamentară mixtă.