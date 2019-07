Patru proiecte de investiții, finanțate în proporție de peste 80% cu fonduri europene, au fost semnate de autorități în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020

România va avea cel mai sincer susținător al eforturilor Republicii Moldova în parcursul european, a declarat marți prim-ministrul Viorica Dăncilă, în cadrul unei conferințe comune de presă cu prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, aflată în prima sa vizită în străinătate de la preluarea mandatului, informează Agerpres.

Viorica Dăncilă a anunțat, de asemenea, că ”cele două Guverne vor începe să lucreze în cadrul unui Grup de lucru interguvernamental, urmând să analizăm care dintre proiectele în curs de derulare necesită o atenție imediată. De asemenea, dacă va fi cazul, putem avea în vedere derularea de proiecte noi care să susțină avansul european al Republicii Moldova.”

”Apreciez în mod deosebit interesul doamnei prim-ministru și al Guvernului pe care îl conduce pentru consolidarea relației speciale cu România. Vă asigur că suntem gata să răspundem pe măsură.

Folosesc această ocazie, pentru a reitera deplina disponibilitate a Guvernului României și a mea personal pentru o excelentă colaborare cu doamna prim-ministru Maia Sandu și cu noua echipă guvernamentală de la Chișinău, în spiritul Parteneriatului nostru Strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, bază esențială a relației noastre speciale față de care există așteptări și interes permanent la nivelul ambelor societăți”, a spus Dăncilă, potrivit declarațiilor comune de presă, publicate de Guvernul României.

Premierul țării nostre a mai spus că în cadrul discuțiilor avute cu prim-ministrul Republicii Moldova a transmis că România va ”acţiona permanent în interiorul consensului european pentru a crește beneficiile acţiunii externe a Uniunii Europene în Republica Moldova. Am arătat că dorim să contribuim la implicarea mai fermă a UE în sprijinul parcursului european al Republicii Moldova, astfel încât acesta să devină ireversibil”.

”Am transmis astăzi un mesaj ferm de încurajare a Republicii Moldova în direcția continuării obiectivelor europene și implementării reformelor asumate în contextul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Am arătat că România cunoaște din proprie experiență care sunt provocările punerii în aplicare a unei agende ambițioase de reformă dar, în același timp, am asigurat că nu există altă alternativă pentru asigurarea democrației şi prosperității Republicii Moldova.”, a mai spus Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a arătat disponibilitatea României de a susține ”deblocarea asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană Republicii Moldova şi să furnizăm expertiză la nivel bilateral pe mai multe planuri şi aici am în vedere în special afacerile europene având în vedere experiența acumulată de România în contextul deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene.”

Prim-ministrul a arătat că din discuţii a reieşit cu claritate interesul comun pentru avansarea multitudinii de proiecte bilaterale, cu un accent special pe cele de interconectare energetică.

”Am încurajat implementarea în ritm susţinut a acestor proiecte, deoarece ele reprezintă o pârghie solidă de sprijin în vederea asigurării ireversibilităţii parcursului european al Republicii Moldova. Totodată, am arătat că prin toate proiectele sectoriale de cooperare punem cetăţeanul în centrul abordării noastre. Dorim să aducem o contribuţie directă la îmbunătăţirea nivelului de trai al tuturor cetăţenilor Republicii Moldova. Am identificat astăzi, împreună cu doamna prim-ministru, domeniile de interes imediat asupra cărora ne vom concentra cu prioritate în etapa următoare ţinând cont de nevoile Republicii Moldova. Astfel, cele două guverne vor începe să lucreze în cadrul unui grup de lucru interguvernamental, urmând să analizăm care dintre proiectele în curs de derulare necesită o atenţie imediată. De asemenea, dacă va fi cazul, putem avea în vedere derularea de proiecte noi care să susţină avansul european al Republicii Moldova. Rezultatul discuţiilor în cadrul grupului de lucru vor fi valorificate în contextul unei viitoare şedinţe comune a Guvernelor României şi Republicii Moldova. Acesta va fi un demers concret, substanţial şi cu impact imediat din perspectiva obiectivului comun de îmbunătăţire a vieţii tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi un reper al interesului nostru comun de consolidare a parteneriatului strategic bilateral”, a menţionat Dăncilă.

În încheiere, premierul României a asigurat-o pe prim-ministrul Maia Sandu de sprijinul pentru Republica Moldova în ”raport cu partenerii noștri europeni și euroatlantici”.

”De asemenea, am subliniat în discuţiile cu doamna prim-ministru şi relevanţa majoră acordată de România reglementării conflictului din regiunea transnistreană, cu respectarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova şi cu neafectarea vectorului său proeuropean”, a mai spus Dăncilă.

De cealaltă parte, prim-ministrul Republicii Moldova a subliniat că Republica Moldova are nevoie de sprijinul și experiența României în consolidarea capacităților administrației publice locale, dar și centale.

Potrivit unui comunicat al Guvernului Republicii Moldova, ”unul dintre subiectele de importanță strategică abordate a vizat implementarea proiectelor comune în domeniul energetic, cu accent pe finalizarea construcției și darea în exploatare integrală a gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. De asemenea, a fost accentuată importanţa interconexiunii liniilor electrice de înaltă tensiune, precum şi construcţiei Autostrăzii Unirii și a podului peste râul Prut în regiunea orașului Ungheni.”

O altă prioritate discutată în cadrul întâlnirii a vizat sporirea schimburilor comerciale şi a investițiilor reciproce.

”Am salutat creșterea prezenței mediului de afaceri din România în viața economică a Republicii Moldova și am încurajat companiile din România să vină să investească în Republica Moldova. Am evidenţiat faptul că, în prezent, România este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova și am reiterat încrederea că relațiile economice dintre România și Republica Moldova vor continua. Am salutat evoluțiile pozitive înregistrate în promovarea parteneriatelor prin înfrăţire la nivelul administrației publice locale. Consider că această formă de colaborare este una reușită și merită să fie sprijinită de către ambele guverne. Avem nevoie de sprijinul și experiența României în consolidarea capacităților administrației publice locale, dar și centrale, în Republica Moldova.”, a mai spus Maia Sandu.

Prim-ministrul Maia Sandu s-a aflat la București, în cadrul primei sale vizite în străinătate de la preluarea mandatului. Aceasta a avut o întrevedere și cu președintele Klaus Iohannis, care a asigurat-o pe Sandu că România ”a fost, este și va fi cel mai constant și dedicat susținător al Republicii Moldova”.

După întâlnirile pe care le-a avut la București, prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să efectueze, la 4 iulie, o vizită la Bruxelles.