Patru țări europene au format o ”alianță” pentru un vaccin împotriva COVID-19: Dorim să garantăm un număr suficient de doze pentru Uniunea Europeană

Cei 27 de șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană se vor reuni la 19 iunie prin videoconferință, Consiliul European de vară urmând să se țină tot prin mijloace digitale, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al președintelui Consiliului European.

“În urma consultărilor, președintele va convoca Consiliul European pe 19 iunie prin videoconferință”, a spus Barend Leyts, care a precizat că pe agenda reuniunii se vor afla negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și pentru fondul de redresare economică. Purtătorul de cuvânt a mai precizat că vor exista discuții și cu privire la organizarea unui summit “în persoană” la o dată ulterioară.

Following consultations @eucopresident will convene the June 19 #EUCO via videoconference.

Multiannual Financial Framework & Recovery Fund are on the agenda.

This will be a thorough preparation for a next summit at a later date which should if possible be a physical meeting.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) June 3, 2020