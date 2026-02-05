ROMÂNIA
Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie”
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a publicat joi un mesaj pe rețeaua de socializare X, din partea președintelui american Donald Trump, în care este subliniat angajamentul administrației de la Washington de a colabora strâns cu partenerii internaționali, inclusiv România, pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale esențiale.
“Președintele Trump este ferm angajat să colaboreze cu partenerii noștri internaționali, inclusiv România, pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor noastre de apărare, energie și tehnologie”, se arată în mesajul publicat pe X.
— U.S. Embassy Bucharest (@AmbasadaSUA) February 5, 2026
— U.S. Embassy Bucharest (@AmbasadaSUA) February 5, 2026
Statele Unite, Uniunea Europeană și Japonia au anunțat miercuri lansarea unui parteneriat strategic menit să îmbunătățească aprovizionarea cu minerale critice, esențiale pentru sectoare precum cel al construcției de automobile, al apărării și cel digital. Această inițiativă vizează consolidarea lanțurilor de aprovizionare și creșterea securității economice și naționale, prin colaborare internațională și implicarea activă a sectorului privat, inclusiv prin Pax Silica, consorțiul internațional care sprijină investițiile în minerit, rafinare și procesare.
La reuniunea ministerială pe tema mineralelor critice de la Washington, DC, care a avut loc miercuri, au participat reprezentanți ai 54 de țări și ai Comisiei Europene, inclusiv 43 de miniștri străini și ai altor domenii. Statele Unite au fost reprezentate de secretarul de stat Marco Rubio, alături de vicepreședintele J.D. Vance. Și România a participat la reuniune, delegația țării noastre fiind compusă din ministrul de externe Oana Țoiu, șeful Cancelariei premierului Mihai Jurca și consilierul prezidențial pentru politici economice Radu Burnete.
Întâlnirea de la Washington are loc după ce președintele american Donald Trump a vorbit luni despre un depozit strategic de minerale critice, numit Proiectul Vault, susținut cu 10 miliarde de dolari de U.S. Export-Import Bank – agenția de creditare a guvernului federal de la Washington – și cu 2 miliarde de dolari din fonduri private.
Astfel, vicepreședintele american J. D. Vance a prezentat miercuri un plan de formare a unui bloc comercial preferențial pentru mineralele critice, propunând, între altele, un nivel minim coordonat al prețurilor, în contextul în care Washingtonul își intensifică eforturile de a diminua controlul Chinei asupra unor materiale cruciale pentru industriile avansate.
“Avem 55 de parteneri cu care sperăm să intrăm în colaborare; mulți dintre ei și-au arătat deja acordul. (…) Toți înțelegem că lanțurile de aprovizionare globale fiabile pentru mineralele critice, precum și pentru materialele procesate și finite, sunt esențiale pentru tot ceea ce facem. Cred că aceasta este o greșeală mai largă făcută de lumea industrializată și dezvoltată: ne-am îndrăgostit de designul acestor lucruri, dar am uitat că, pentru a proiecta ceva, trebuie să poți să-l și construiești, iar pentru a-l construi, trebuie să ai materialele fundamentale necesare. Acesta este scopul principal al aprovizionării cu minerale critice, iar astăzi aceasta este foarte concentrată în mâinile unei singure țări”, a spus și secretarul de stat Marco Rubio, într-o aluzie la China.
Aceasta poate fi folosită, în cel mai rău caz, ca instrument de influență geopolitică, dar poate fi afectată și de orice tip de perturbări, cum ar fi o pandemie sau instabilitate politică sau orice alt eveniment neașteptat, a mai subliniat șeful diplomației americane.
SUA, UE și Japonia vor coopera pentru a securiza lanțurile de aprovizionare minerale critice (declarație comună)
Potrivit declarației comune a Uniunii Europene, Statelor Unite și Japoniei, parteneriatul va cuprinde două componente majore: semnarea unui Memorandum de Înțelegere între UE și SUA pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice și dezvoltarea unui cadru similar între SUA și Japonia. Memorandumul va identifica domenii de cooperare pentru stimularea cererii și diversificarea ofertei, sprijinind proiecte în minerit, rafinare, procesare și reciclare. De asemenea, acesta va include măsuri de prevenire a perturbărilor lanțurilor de aprovizionare, promovarea cercetării și inovării și schimbul de informații privind stocurile.
Viitorul Memorandum de Înțelegere între UE și SUA, care trebuie semnat în termen de 30 de zile, va identifica domeniile de cooperare pentru a stimula cererea și a diversifica oferta pentru ambele părți, prin identificarea și susținerea proiectelor în minerit, rafinare, procesare și reciclare. De asemenea, acesta va include discuții privind măsuri de prevenire a perturbărilor lanțurilor de aprovizionare, promovarea cercetării și inovării, precum și facilitarea schimbului de informații privind stocurile.
Pe baza cooperării internaționale și inițiativelor existente, Uniunea Europeană, Statele Unite și Japonia intenționează să elaboreze Planuri de Acțiune și să exploreze o inițiativă comercială plurilaterală cu parteneri cu viziuni similare privind comerțul cu minerale critice.
Pax Silica: SUA au semnat 11 acorduri și au finalizat negocieri cu alte 17 state
În paralel, SUA au semnat la rândul lor unsprezece noi cadre bilaterale sau memorandumuri de înțelegere privind mineralele critice cu țări precum Argentina, Insulele Cook, Ecuador, Guineea, Maroc, Paraguay, Peru, Filipine, Emiratele Arabe Unite și Uzbekistan, și au finalizat negocierile cu alte 17 state.
Administrația americană, prin Pax Silica, sprijină investiții strategice în minerit, rafinare și reciclare, având ca obiectiv consolidarea lanțurilor de aprovizionare globale și crearea unei piețe sigure, diversificate și reziliente, mai arată sursa citată.
Statele Unite au lansat în decembrie anul trecut o inițiativă internațională denumită „Pax Silica” și axată pe consolidarea și coordonarea lanțurilor de aprovizionare „de încredere” pentru tehnologii avansate, în special semiconductori, infrastructură pentru inteligență artificială, minerale critice, producție avansată, logistică și infrastructura energetică și de date asociată.
Secretarul de Stat Marco Rubio a anunțat lansarea FORGE (Forum on Resource Geostrategic Engagement), succesor al Parteneriatului pentru Securitatea Mineralelor (MSP), care va coordona eforturile internaționale de consolidare a lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice. FORGE va colabora la nivel politic și de proiect cu parteneri din întreaga lume pentru a dezvolta inițiative care să întărească securitatea, diversificarea și reziliența pieței globale a mineralelor strategice.
Potrivit oficialilor, investițiile publice și private mobilizate în ultimele șase luni depășesc 30 de miliarde de dolari, iar impactul lor multiplicator stimulează capital privat suplimentar pentru noi proiecte de minerit și procesare. În plus, pe 3 februarie, cu o zi înaintea ministerialului, a fost semnat un memorandum între Glencore și Orion Critical Mineral Consortium pentru achiziția de active în Republica Democrată Congo, proiect care urmărește să asigure fluxuri de cupru și cobalt sigure, fiabile și mutual avantajoase.
Prin acest parteneriat transatlantic, SUA, UE și Japonia, sprijinite de Pax Silica, urmăresc să transforme piața globală a mineralelor critice într-un sector sigur, diversificat și rezilient, reducând riscurile politice și economice generate de concentrarea actuală a producției și asigurând resurse strategice pentru industriile viitorului, de la tehnologie și energie la apărare și mobilitate electrică.
România: un aliat strategic pentru asigurarea viitorului mineralelor critice
La conferința ministerială de nivel înalt pe tema mineralelor critice de la Washington, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, s-a alăturat omologilor săi din SUA și alte state pentru a avansa una dintre cele mai urgente priorități globale: construirea unor lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate pentru resursele critice și strategice, a transmis și Ambasada României la Washington.
Într-o postare în care explică avantajele pe care le aduce România pentru acest demers, misiunea diplomatică evocă bogății de resurse, poziție strategică, capabilități industriale și tehnologice și rolul de partener de încredere.
“România deține zăcăminte de elemente din pământuri rare și alte minerale critice, esențiale pentru energia curată, apărare și industriile tehnologice emergente. Situată la intersecția dintre Est și Vest, România este o poartă naturală pentru lanțurile regionale și transatlantice de aprovizionare care leagă Europa, Marea Neagră și Asia Centrală. Cu o bază industrială în expansiune, infrastructură energetică și parteneriate de cercetare-dezvoltare în aprofundare, România este pregătită să găzduiască și să scaleze capacități de procesare și producție. O democrație solidă, membru al UE și NATO și unul dintre cei mai activi aliați ai SUA din regiune — România aduce în discuție încredere, predictibilitate și valori comune”, a transmis Ambasada României în SUA.
Astfel, Guvernul României se angajează să promoveze parteneriate de investiții printr-un grup de lucru tehnic național și să-și dezvolte rolul de pilon european-cheie în asigurarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice.
Pe măsură ce SUA și aliații săi caută alternative fiabile la sursele fragile sau ostile, România este pregătită să facă parte din soluție — nu doar prin resurse, ci și prin angajament strategic, avantaj geografic și viziune transatlantică, conchide sursa citată.
