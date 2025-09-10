PE a adoptat amendamentele propuse de Dan Motreanu ce vizează simplificarea accesului la fondurile europene: Apartenența PNL la PPE ne permite să apărăm interesele României

Parlamentul European a adoptat amendamentele propuse de eurodeputatul Dan Motreanu ce vizează simplificarea accesului la fondurile europene.

„Am votat, în plenul de la Strasbourg, rezoluția privind simplificarea Politicii de Coeziune. Solicităm Comisiei Europene simplificarea regulilor pentru accesarea fondurilor UE, fapt care este relevant în special pentru perioada 2028-2034. De asemenea, se pot face simplificări la nivel național, astfel încât cei care încerca vor acceseze fonduri UE să nu se mai confrunte cu atâtea obstacole administrative”, a subliniat Motreanu, membru în Comisia pentru dezvoltare regională.

Acesta a solicitat un „set unic de reguli pentru accesarea fondurilor europene”.

„În prezent, fiecare fond UE are propriile reguli, regulamente și ghiduri, ceea ce complică accesul și gestionarea fondurilor. Prin introducerea unui cadru unic de reguli, beneficiarii și autoritățile de management au de urmat principii, criterii și proceduri armonizate, indiferent de fond”, a explicat Motreanu.

În egală măsură, acesta a propus aplicarea auditului unic în ceea ce privește implementarea, monitorizarea și controlul.

„Dacă o autoritate națională sau europeană a efectuat deja un audit conform standardelor stabilite, celelalte instituții ar trebui să recunoască rezultatele acelui audit, fără a mai repeta integral verificările. Auditul unic va duce la reducerea poverii administrative pentru beneficiari (companii, autorități publice, ONG-uri), care altfel riscă să fie verificați de mai multe ori pentru aceleași cheltuieli”, a explicat eurodeputatul.

Totodată, acesta a propus „crearea unei platforme europene unice, conectată cu platformele naționale, care să ofere tuturor beneficiarilor acces rapid la diferitele fonduri europene, relevante pentru sectorul în care activează”.

Dan Motreanu a detaliat că „adoptarea acestor amendamente le va permite beneficiarilor să își concentreze resursele pe dezvoltarea și implementarea proiectelor europene și nu pe depășirea obstacolelor administrative”.

„Apartenența PNL la Partidul Popular European (PPE), partidul cu cei mai mulți europarlamentari, ne permite să apărăm interesele țării noastre”, a conchis europarlamentarul.