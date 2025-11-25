PARLAMENTUL EUROPEAN
PE a adoptat noi norme privind siguranța jucăriilor. Magazinele online vor fi obligate să își adapteze platformele pentru a le permite vânzătorilor să afișeze marcajele CE ale jucăriilor
Eurodeputații au confirmat marți un acord cu țările Uniunii privind noi norme pentru siguranța jucăriilor menite să îmbunătățească protecția sănătății și a dezvoltării copiilor.
Deși Uniunea Europeană are unele dintre cele mai stricte norme privind siguranța jucăriilor, jucării periculoase continuă să ajungă în mâinile copiilor.
Potrivit unui comunicat al Parlamentului European, actualizarea directivei din 2009 vine ca răspuns la creșterea numărului de cumpărături online (inclusiv din afara UE) și la utilizarea tehnologiilor digitale.
Țările Uniunii și actorii din sector vor dispune de o perioadă de tranziție de patru ani și jumătate pentru a pune în aplicare noile măsuri.
Cerințe mai stricte privind substanțele chimice
Interdicțiile existente privind substanțele carcinogene, cele mutagene și cele toxice pentru reproducere se extind pentru a include și substanțele chimice deosebit de dăunătoare pentru copii, precum perturbatorii endocrini, substanțele care afectează sistemul respirator și substanțele toxice pentru piele și alte organe. Noile norme interzic și folosirea intenționată a substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (PFAS), dar și a celor mai periculoase tipuri de bisfenoli. Folosirea substanțelor de parfumare alergene va fi interzisă în cazul jucăriilor destinate copiilor sub trei ani și al jucăriilor concepute pentru a fi introduse în gură.
Evaluarea siguranței
Înainte de a introduce o jucărie pe piață, producătorii vor trebui să facă o evaluare a siguranței care să examineze toate pericolele potențiale, de natură chimică, fizică, mecanică sau electrică. Evaluarea va trebui să testeze și pericolele de inflamabilitate, igienă și radioactivitate și să țină seama de vulnerabilitățile specifice copiilor. De exemplu, dacă este cazul, producătorii trebuie să se asigure că jucăriile digitale nu prezintă riscuri pentru sănătatea mintală a copiilor.
Pașaportul digital al produsului
Noile norme vor reduce numărul jucăriilor nesigure prin aplicarea mai strictă a regulilor și verificări vamale mai eficiente. Toate jucăriile trebuie să dispună de un pașaport digital al produsului, vizibil în mod clar, care să ateste că jucăria respectă normele aplicabile în materie de siguranță.
Pașaportul digital al produsului va îmbunătăți trasabilitatea jucăriilor și va simplifica și eficientiza supravegherea pieței și verificările vamale. Totodată, pașaportul le va oferi consumatorilor un acces ușor la informațiile și avertismentele referitoare la siguranță, de exemplu, folosind un cod QR.
Operatorii economici și magazinele online
Regulamentul clarifică și înăsprește cerințele pentru operatorii economici (precum producătorii, importatorii, distribuitorii și furnizorii de servicii). De exemplu, producătorii vor fi obligați să aplice avertismentele folosind un limbaj ușor de înțeles. De asemenea, dacă apar riscuri legate de jucării, producătorii vor trebui să ia măsuri corective și să informeze imediat autoritățile de supraveghere a pieței și consumatorii.
Având în vedere rolul din ce în ce mai important al piețelor online în contextul vânzării și promovării jucăriilor, piețele respective vor fi obligate să își adapteze platformele pentru a le permite vânzătorilor să afișeze marcajele CE ale jucăriilor, avertismentele de siguranță și pașapoartele digitale ale produselor. Jucăriile care nu respectă normele de siguranță vor fi considerate „conținut ilegal” în conformitate cu Regulamentul privind serviciile digitale.
Noile reguli vor intra în vigoare în a 20-a zi de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Normele UE privind siguranța jucăriilor stabilesc cerințele esențiale de siguranță pe care trebuie să le respecte jucăriile pentru a putea fi introduse pe piața Uniunii, indiferent dacă sunt fabricate în Uniunea Europeană sau în afara ei.
Jucăriile trebuie să poarte un marcaj CE, care să indice conformitatea cu standardele europene în materie de siguranță. În raportul de anul trecut al sistemului european de alertă rapidă pentru produse de consum periculoase, jucăriile au reprezentat a doua categorie ca număr de produse periculoase (15%), fiind depășite doar de produsele cosmetice (36%).
Totodată, substanțele chimice au fost principala sursă de risc în aproape jumătate dintre alerte.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European dă undă verde primului program privind industria europeană de apărare
Reunit în sesiune plenară la Strasbourg, Parlamentul European a dat marți undă verde primului program privind industria europeană de apărare, un regulament care va consolida industria de apărare a UE, va promova achiziții publice comune la nivel european, va intensifica producția și va crește sprijinul pentru Ucraina.
Regulamentul, convenit deja informal cu Consiliul, va institui primul program european privind industria de apărare (EDIP). Inițiativa are ca obiectiv consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Europei și creșterea capacităților europene în acest domeniu, informează PE într-un comunicat.
Din bugetul de 1,5 miliarde de euro prevăzut pentru EDIP, 300 de milioane de euro vor fi alocate Instrumentului de sprijin pentru Ucraina. Colegiuitorii au convenit și să creeze un Fond pentru accelerarea transformării lanțurilor de aprovizionare în domeniul apărării (instrumentul FAST), care va adăuga cel puțin 150 de milioane de euro din contribuții financiare suplimentare.
În timpul negocierilor cu Consiliul, deputații europeni au reușit să obțină o majorare a bugetului programului, prin contribuții suplimentare din Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (Instrumentul SAFE). În plus, țările Uniunii pot să valorifice întregul potențial al Mecanismului de redresare și reziliență, reorientând și realocând din fondurile rămase necheltuite pentru a sprijini proiecte din cadrul EDIP.
Eurodeputații au susținut ferm și principiul „cumpărării de produse europene”: pentru ca produsele din domeniul apărării să poată beneficia de finanțare, valoarea componentelor lor provenite din țări terțe neasociate nu va putea depăși 35 % din costul total estimat al componentelor.
Sprijinul pentru Ucraina
Programul va introduce un cadru juridic pentru proiectele europene de interes comun în domeniul apărării. Ca să fie eligibile pentru finanțare, acestea vor trebui să implice cel puțin patru țări ale Uniunii; Ucraina va avea și ea posibilitatea să participe. Regulamentul va crea și un Instrument de sprijin pentru Ucraina, care va contribui la modernizarea industriei ucrainene de apărare și la o integrare mai ușoară a acesteia în industria europeană de apărare.
„EDIP marchează un pas important către o abordare mai eficientă, mai rapidă și cu adevărat europeană a achizițiilor publice în domeniul apărării și către consolidarea capabilităților europene de apărare. Acesta este conceput pentru a avea un impact de durată, servind drept punct de referință pentru inițiativele viitoare și conturând modul în care va avea loc cooperarea europeană în domeniul producției după 2027”, a declarat Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Renew, Germania), președinta Comisiei pentru securitate și apărare.
„EDIP este primul instrument de apărare al UE care este cu adevărat european. În fața războiului pe scară largă al Rusiei împotriva vecinei noastre, Ucraina, și a atacurilor repetate împotriva propriilor noastre țări, trebuie să ne consolidăm sistemele comune și să ne intensificăm capacitățile de apărare în mod colectiv. EDIP ne va permite să construim o Europă mai rezilientă și mai suverană, prin investiții comune, achiziții publice comune din baza industrială și tehnologică de apărare europeană și prin continuarea integrării industriilor de apărare ucraineană și europeană. Acest lucru este esențial pentru a ne asigura că ne putem proteja democrațiile în mod eficace și autonom”, a declarat și François-Xavier Bellamy (PPE, Franța), coraportor din partea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie.
„Acest program reprezintă un important pas înainte pentru securitatea continentului european și pentru dezvoltarea industriei noastre de apărare. După decenii de dependențe periculoase care au amenințat suveranitatea democrațiilor și protecția țărilor noastre, programul EDIP va inversa dependența de importuri care a prevalat în Europa. Acesta va contribui la consolidarea bazei noastre industriale într-un mod real, permițându-ne să ne asigurăm în mod autonom că forțele noastre armate dispun de mijloacele necesare pentru a-și îndeplini misiunea”, a adăugat și Raphaël Glucksmann (S&D, Franța), coraportor din partea Comisiei pentru securitate și apărare.
Regulamentul a fost adoptat cu 457 de voturi pentru, 148 împotrivă și 33 abțineri. El trebuie să fie aprobat oficial de țările Uniunii, înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Comisia a publicat propunerea de regulament referitor la Programul privind industria europeană de apărare (EDIP) pe 5 martie 2024. EDIP urmărește să asigure că industria europeană de apărare este pregătită, reducând decalajul dintre măsurile de urgență pe termen scurt, cum ar fi Regulamentul privind sprijinirea producției de muniții (ASAP) și Regulamentul de instituire a unui instrument pentru consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun (EDIRPA), pe baza unei abordări mai structurale, pe termen lung.
Baza industrială de apărare europeană este alcătuită dintr-o serie de companii multinaționale de mari dimensiuni, întreprinderi cu capitalizare medie și peste 2 000 de întreprinderi mici și mijlocii, care însumează o cifră de afaceri anuală de 70 de miliarde de euro.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Din plenul PE, Victor Negrescu cere Comisiei Europene să sprijine România printr-un mecanism unic de verificare a certificatelor de cetățenie
Pe fondul unei anchete majore derulate în România privind obținerea ilegală a actelor de identitate, cu posibile legături infracționale și până la 7.000 de documente suspecte, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat Comisiei Europene, în plenul legislativului european, să sprijine România prin crearea unui mecanism unic de verificare a certificatelor de cetățenie.
„România investighează un caz grav de obținere ilegală a actelor de identitate, cu sute de documente obținute pe baza unor certificate de cetățenie false și cu posibile legături cu rețele infracționale. Estimările indică până la 7000 de acte suspecte”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
În acest context, Victor Negrescu a cerut Comisiei Europene, în plenul legislativului european, să sprijine România prin:
- crearea unui mecanism european unic de verificare a certificatelor de cetățenie,
- instituirea unei baze de date comune pentru documentele suspecte sau anulate,
- stabilirea unor reguli standard privind procedurile de obținere și redobândire a cetățeniei,
- derularea unei anchete europene care să sprijine Parchetul din România,
- acordarea de sprijin tehnic pentru digitalizarea completă a sistemelor naționale.
„România are nevoie de acest sprijin european pentru a opri rapid și eficient orice tentativă de fraudare a identității și pentru a proteja securitatea întregii Uniuni”, a subliniat Victor Negrescu.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputații din comisiile de specialitate din PE pledează pentru un „Schengen militar”. Gheorghe Falcă: În fața riscurilor de securitate de pe flancul estic, viteza înseamnă protecție
Europarlamentarii din Comisiile pentru Transport și pentru Apărare din Parlamentul European solicită urgent facilitarea circulației trupelor și a echipamentelor militare în UE prin eliminarea frontierelor interne și modernizarea infrastructurii.
Proiectul de rezoluție privind mobilitatea militară, adoptat luni de comisiile pentru transporturi și apărare, subliniază necesitatea urgentă de a facilita circulația rapidă transfrontalieră a trupelor, echipamentelor și bunurilor în întreaga Europă, pentru a fi pregătiți să facă față unei potențiale agresiuni din partea Rusiei, informează Parlamentul European într-un comunicat.
Aceasta este o condiție esențială pentru securitatea și apărarea comună europeană, dar și crucială pentru securitatea flancului estic, în special a țărilor baltice și a Poloniei, adaugă eurodeputații.
Eurodeputații din domeniul transporturilor și apărării recunosc că, deși s-au înregistrat progrese semnificative în îmbunătățirea mobilității militare, există încă obstacole administrative și financiare considerabile, precum și obstacole legate de infrastructură, ceea ce înseamnă că, uneori, transportul echipamentelor militare în UE poate dura peste o lună.
Într-o reacție pe platforma de socializare Facebook, europarlamentarul Gheorghe Falcă a arătat că adoptarea acestui document „este un pas important către ceea ce putem numi un «Schengen al mobilității militare».”
„Europa are nevoie de rute sigure, rapide și interoperabile pentru a permite deplasarea forțelor și a echipamentelor atunci când situația o cere. În fața riscurilor de securitate de pe Flancul Estic, viteza înseamnă protecție. Mobilitatea militară nu privește doar apărarea. Investițiile în infrastructură duală întăresc economiile locale, modernizează rețelele de transport, cresc reziliența și aduc beneficii directe cetățenilor. Votul de astăzi (n.r. luni) arată o voință comună pentru proceduri mai simple, infrastructură modernizată, cooperare mai strânsă cu NATO și un cadru european care să permită mișcarea rapidă, coordonată și sigură”, a precizat Falcă.
El a explicat că, pentru România, „mobilitatea militară înseamnă investiții directe în infrastructura critică de pe Flancul Estic, modernizarea rutelor și a porturilor, creșterea capacității logistice și un timp de reacție mult mai rapid în situații de criză.”
„Țara devine un nod strategic în rețeaua europeană, ceea ce aduce locuri de muncă, fonduri europene dedicate și o protecție sporită pentru cetățeni, economie și infrastructurile vitale”, a completat Gheorghe Falcă.
Către un „spațiu Schengen militar”
Europarlamentarii solicită țărilor UE și Comisiei Europene să intensifice investițiile în infrastructura de transport, în special de-a lungul celor patru coridoare de mobilitate militară ale UE, să aplice mai multe soluții digitale și să accelereze autorizațiile de circulație transfrontalieră.
Comisiile pentru transporturi și apărare doresc crearea unui „Schengen militar”, consolidat de un grup de lucru pentru mobilitate militară și de un coordonator european care să eficientizeze punerea în aplicare a diferitelor inițiative.
Acestea solicită Comisiei să prezinte o foaie de parcurs pentru realizarea acestui obiectiv și sugerează, de asemenea, crearea unui ghișeu unic digital al UE pentru eliberarea autorizațiilor de circulație transfrontalieră a echipamentelor militare.
Finanțare adecvată
Eurodeputații salută propunerea Comisiei de a majora bugetul pentru mobilitatea militară în următorul buget pe termen lung la peste 17 miliarde de euro.
Aceștia solicită țărilor UE să nu reducă această propunere, așa cum s-a întâmplat în cazul bugetului pentru perioada 2021-2027, când fondurile propuse au fost reduse cu 75 %.
Pentru a realiza modernizarea a 500 de „puncte nevralgice” ale infrastructurii, cum ar fi poduri sau tuneluri, și pentru a face cele patru coridoare pe deplin operaționale, ar fi nevoie de cel puțin 100 de miliarde de euro, adaugă aceștia, îndemnând totodată Comisia să simplifice procedurile de obținere a finanțării pentru proiectele cu dublă utilizare.
Cooperarea UE-NATO
Mobilitatea militară este o prioritate pentru cooperarea UE-NATO și este esențială pentru a permite deplasarea forțelor aliate în timp de pace, criză sau război, se arată în textul adoptat. Acesta solicită organizarea periodică de exerciții comune și teste de rezistență pentru a identifica și elimina obstacolele.
Eurodeputații doresc, de asemenea, ca UE să urmeze exemplul NATO și să se asigure că trupele de reacție rapidă pot traversa frontierele interne ale UE în termen de trei zile în „timp de pace” și în termen de 24 de ore în situații de criză.
Proiectul de rezoluție fără caracter legislativ privind mobilitatea militară a fost adoptat cu 56 de voturi pentru, 11 împotrivă și două abțineri. Acesta trebuie supus acum votului în plen, probabil în cadrul sesiunii din decembrie.
La 19 noiembrie, Comisia Europeană a prezentat un pachet privind mobilitatea militară care vizează facilitarea circulației trupelor, echipamentelor și resurselor militare în Europa.
România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri, afirmă Nicușor Dan la 25 de ani de la înființarea CNSAS: “adevărul istoric nu se negociază și nu se ascunde”
Pentru prima dată, capitalul uman devine un mecanism strategic în Semestrul European, sub coordonarea Roxanei Mînzatu: „Competitivitate înseamnă valorificarea forței de muncă”
Comisia Europeană pune “în așteptare” procedura de deficit excesiv în care se află România: Procedura rămâne deschisă, dar sunt evitate sancțiunile
UE și Uniunea Africană își asumă să promoveze „dezvoltarea durabilă a lanțurilor valorice pentru a diversifica și securiza lanțurile de aprovizionare globale, de exemplu în domeniul mineralelor critice”
România și Ungaria își consolidează cooperarea energetică pentru stabilitatea regiunii. Bogdan Ivan: Energia nu ține cont de frontiere
SUA și Ucraina au agreat termenii esențiali ai planului de pace propus de Trump: Zelenski dorește să meargă la Casa Albă pentru a încheia un acord
Keir Starmer reafirmă angajamentul Regatului Unit de a „trimite trupe la sol” în Ucraina „în cazul încetării ostilităților”
ICI București a organizat evenimentul online „Criminalitatea cibernetică sub control: Tehnologia portabilă pentru investigațiile digitale”
Șefa diplomației UE respinge ideea revenirii Rusiei în G8: “Nu putem reveni la normalitate. cum ți-ai putea imagina asta?”
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecției flancului său estic împotriva dronelor, afirmă ministrul polonez al Apărării
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
