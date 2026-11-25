Parlamentul European a aprobat miercuri bugetul Uniunii Europene pentru 2027, care acoperă, printr-un mecanism „în cascadă”, o depășire de 4,9 miliarde de euro a costurilor cu dobânzile la împrumuturile contractate pentru NextGenerationEU, programul de redresare post-pandemie. Bugetul prevede separat 650 milioane de euro pentru costurile de finanțare ale împrumutului acordat Ucrainei.

Comisia Europeană a estimat la 9,9 miliarde de euro costul total al dobânzilor aferente NextGenerationEU care trebuie acoperit din bugetul UE în 2027. Aproape 5 miliarde de euro erau deja prevăzute. Din 2028, bugetul european va începe să ramburseze și principalul datoriei contractate pentru granturi, cu termen până în 2058. Statele membre își rambursează propriile împrumuturi primite prin program.

Mecanismul „în cascadă”, convenit în 2024 la revizuirea cadrului financiar multianual, stabilește ordinea în care UE caută bani pentru plata dobânzilor, astfel încât să protejeze finanțarea programelor europene. Se folosește mai întâi suma prevăzută pentru dobânzi. Dacă aceasta nu ajunge, instituțiile caută resurse în marjele disponibile sub plafoanele de cheltuieli și în instrumentele de flexibilitate bugetară. Pentru diferența rămasă, Parlamentul și Consiliul pot mobiliza instrumentul special EURI, care permite înscrierea sumelor peste plafoanele bugetului multianual. Acesta folosește mai întâi sume din angajamente bugetare anulate în anii anteriori și, dacă ele nu ajung, poate recurge în ultimă instanță la contribuții suplimentare ale statelor membre.

În 2027, depășirea se împarte aproximativ în două. Circa 2,46 miliarde de euro sunt acoperite din marja disponibilă la rubrica „Reziliență și valori” și din Instrumentul de flexibilitate. Alte 2,46 miliarde de euro sunt acoperite prin EURI, pe baza angajamentelor bugetare anulate începând din 2021.

În cazul Ucrainei, cele 650 milioane de euro acoperă costurile suportate de UE în 2027 pentru finanțarea împrumutului de până la 90 miliarde de euro. Uniunea atrage banii de pe piețele de capital, iar principalul împrumutului urmează să fie rambursat din reparațiile de război datorate de Rusia Ucrainei. Pentru 2027, acordul bugetar acoperă costurile de finanțare prin Instrumentul de flexibilitate și Instrumentul de marjă unic.

Instrumentul special creat pentru împrumutul acordat Ucrainei rămâne disponibil în 2027 pentru situații neprevăzute. Parlamentul și Consiliul îl pot activa pentru a acoperi costurile de finanțare peste plafoanele cadrului financiar multianual, după ce au căutat resurse în limitele bugetului și apoi în celelalte instrumente speciale. Dacă apar costuri suplimentare, Comisia poate propune un buget rectificativ. EUR-Lex

Ultimul buget anual din actualul cadru financiar 2021–2027 a fost adoptat cu 406 voturi pentru, 184 împotrivă și 69 de abțineri, după ce Consiliul UE a aprobat acordul luni. Bugetul total se ridică la 199,7 miliarde de euro în angajamente și 211,5 miliarde de euro în plăți. Față de proiectul Comisiei, Parlamentul a obținut 300 milioane de euro în plus pentru priorități precum cercetarea, rețelele de transport și energie, Erasmus+ și protecția civilă.