PE a răspuns oficial strategiei UE destinată combaterii bolilor cardiovasculare. Ce solicită eurodeputații

Miercuri, eurodeputații au adoptat poziția Parlamentului European privind prima strategie a UE dedicată bolilor cardiovasculare, principala cauză de mortalitate în Uniunea Europeană, informează un comunicat oficial al Legislativului, remis CaleaEuropeana.ro.

Raportul, adoptat cu 545 de voturi pentru, 47 împotrivă și 75 de abțineri, solicită o schimbare de abordare către prevenirea eficientă a bolilor cardiovasculare (BCV), inclusiv printr-un plan orizontal al UE pentru prevenție în sănătate, care să abordeze factorii de risc ai principalelor boli netransmisibile (BNT), precum diabetul, cancerul, obezitatea și multe altele.

Abordarea principalilor factori de risc

Parlamentul solicită Comisiei Europene să prezinte cât mai curând posibil o revizuire a cadrului legislativ privind controlul tutunului. Măsuri mai stricte – precum interzicerea aromelor, limitarea conținutului de nicotină și reglementarea publicității pe rețelele sociale – ar trebui să reducă accesibilitatea ca preț, accesul, consumul și atractivitatea produselor din tutun și cu nicotină, precum și a dispozitivelor pentru fumat. Măsurile ar trebui să includă în mod explicit și produsele noi și emergente din tutun și cu nicotină.

Eurodeputații solicită informații nutriționale și de sănătate mai clare pe etichetele tuturor băuturilor alcoolice, precum și campanii de informare privind riscurile cardiovasculare și alte riscuri pentru sănătate asociate consumului nociv de alcool, în special la niveluri care depășesc recomandările de sănătate stabilite pe baze științifice.

Raportul solicită măsuri legislative pentru îmbunătățirea etichetării nutriționale pe partea frontală a ambalajelor. Eurodeputații doresc, de asemenea, o definiție clară la nivelul UE a „alimentelor ultraprocesate”, precum și o promovare mai eficientă a unei alimentații echilibrate și a activității fizice.

Depistare precoce, îmbunătățirea îngrijirii și reducerea inegalităților

Eurodeputații susțin ferm introducerea controalelor pentru evaluarea sănătății cardiovasculare, în special în cazul persoanelor care prezintă cel puțin un factor de risc și al celor cu antecedente familiale de boli cardiovasculare premature.

De asemenea, aceștia solicită ca persoanele care trăiesc cu boli cardiovasculare să beneficieze de acces în timp util și la costuri accesibile la servicii medicale de înaltă calitate. La nivelul UE și la nivel național ar trebui adoptate măsuri mai ferme pentru reducerea inegalităților asociate statutului socioeconomic – venituri, ocuparea forței de muncă și condiții de locuire –, precum și genului, vârstei, accesului la servicii medicale și expunerii la factorii de mediu.

„Prea mult timp, Europa s-a concentrat pe plata consecințelor bolilor cardiovasculare, în loc să abordeze cauzele acestora. Acest raport marchează o schimbare către prevenție. El solicită măsuri mai ferme și mai progresiste în privința factorilor comerciali care afectează sănătatea, de la promovarea către copii a noilor produse cu nicotină până la lipsa de transparență privind alcoolul și alimentele nesănătoase. Dacă vrem cu adevărat să reducem impactul celei mai mari cauze de mortalitate din Europa, avem nevoie de politici de sănătate publică bazate pe dovezi, nu pe interese comerciale”, a transmis Raportoarea Romana Jerković.

Raportul reprezintă răspunsul Parlamentului European la prima strategie a Comisiei Europene destinată combaterii bolilor cardiovasculare, „Safe Hearts Plan” („Planul pentru inimi sănătoase”).

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate în UE, fiind responsabile pentru aproximativ 1,7 milioane de decese în fiecare an. În Uniunea Europeană, 62 de milioane de persoane trăiesc cu povara bolilor cardiovasculare, iar anual sunt înregistrate aproape 13 milioane de cazuri noi.

Se estimează că 80% dintre bolile cardiovasculare, inclusiv bolile de inimă și accidentele vasculare cerebrale, pot fi prevenite.