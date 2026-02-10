COMISIA EUROPEANA
PE cere măsuri concrete pentru combaterea crizei locuințelor, iar statele membre își exprimă angajamentul de a continua cooperarea pentru dezvoltarea unor locuințe mai accesibile, sustenabile și de calitate în UE
Comisia specială a Parlamentului European privind criza locuințelor a adoptat luni raportul final care stabilește o serie de recomandări pentru îmbunătățirea accesului la locuințe decente, sustenabile și accesibile în Uniunea Europeană, pe fondul creșterii costurilor și al deteriorării condițiilor de locuire pentru milioane de europeni.
Raportul, adoptat cu 23 de voturi pentru, 6 împotrivă și 4 abțineri, subliniază necesitatea unor măsuri legislative la nivel european pentru a sprijini construcția de noi locuințe și pentru a reduce costurile asociate dezvoltării acestora, plasând creșterea ofertei de locuințe în centrul răspunsului la criza actuală.
Standardele de locuire și combaterea sărăciei energetice
Eurodeputații solicită ca o parte clară din fondurile prevăzute în viitorul Plan european pentru locuințe accesibile să fie direcționată către renovarea clădirilor rezidențiale și îmbunătățirea performanței energetice, în vederea reducerii sărăciei energetice. Totodată, noile locuințe ar trebui să respecte standarde minime privind izolarea, eficiența energetică și calitatea aerului interior.
Pentru orașele confruntate cu supraaglomerare și presiuni asupra pieței imobiliare, raportul cere ca viitoarea legislație europeană privind închirierile pe termen scurt să găsească un echilibru între dezvoltarea turismului și menținerea accesibilității locuințelor pentru rezidenți.
Eurodeputații susțin, de asemenea, creșterea ponderii locuințelor publice și sociale, pentru a sprijini persoanele vulnerabile și pentru a crește oferta de locuințe accesibile.
Investiții, stimulente fiscale și simplificarea procedurilor
Raportul recomandă statelor membre introducerea unor sisteme fiscale bazate pe stimulente pentru gospodăriile cu venituri mici și medii, eliminarea barierelor fiscale pentru cumpărătorii aflați la prima achiziție și măsuri pentru încurajarea contractelor de închiriere pe termen lung.
Eurodeputații cer, totodată, o utilizare mai eficientă a fondurilor europene existente, inclusiv realocarea resurselor neutilizate din Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru construcția și renovarea locuințelor sociale, publice sau cooperative.
În paralel, Comisia Europeană este invitată să propună un pachet de simplificare pentru sectorul locuințelor, care să reducă birocrația și să accelereze procedurile de autorizare, inclusiv prin digitalizarea proceselor și stabilirea unor termene limită de până la 60 de zile pentru proiectele sustenabile și accesibile.
Suveranitate industrială și forță de muncă în construcții
Raportul subliniază și necesitatea consolidării capacităților industriale europene în sectorul construcțiilor și renovării, inclusiv prin sprijinirea materialelor și tehnologiilor sustenabile și prin introducerea unor cerințe minime de origine „Made in EU” pentru componentele utilizate în proiectele cofinanțate de UE.
Totodată, eurodeputații cer ca viitoarea strategie europeană pentru construcția de locuințe să includă măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, formarea profesională și facilitarea mobilității lucrătorilor în interiorul Uniunii, pentru a reduce deficitul de forță de muncă din sector.
Raportorul dosarului, Borja Giménez Larraz (PPE, Spania), a declarat că documentul reflectă „un consens larg și responsabil între grupurile politice”, subliniind necesitatea construirii a aproximativ 10 milioane de locuințe suplimentare la nivel european și sprijinirea familiilor și tinerilor, cei mai afectați de criza locuințelor.
La rândul său, președinta comisiei speciale, Irene Tinagli (S&D, Italia), a afirmat că adoptarea raportului transmite „un mesaj clar” privind tratarea locuirii ca prioritate socială și consolidarea cooperării între nivelul european, național și local.
Statele membre discută implementarea Planului european pentru locuințe accesibile
În paralel, Comisia Europeană a reunit la Bruxelles reprezentanți ai ministerelor responsabile de locuire din statele membre pentru a discuta implementarea Planului european pentru locuințe accesibile, prezentat în decembrie 2025. Discuțiile au vizat operaționalizarea Alianței pentru locuințe, mobilizarea investițiilor, simplificarea procedurilor de autorizare, reglementarea închirierilor pe termen scurt și creșterea ofertei de locuințe în zonele aflate sub presiune.
Statele membre și-au exprimat angajamentul de a continua cooperarea cu instituțiile europene pentru dezvoltarea unor locuințe mai accesibile, sustenabile și de calitate în întreaga Uniune Europeană.
Von der Leyen propune o „preferință europeană” pentru sectoarele strategice, înaintea reuniunii informale a liderilor UE privind competitivitatea
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat pentru introducerea unei „preferințe europene” în sectoarele strategice, ca parte a eforturilor de consolidare a competitivității industriale și de reducere a dependențelor externe ale Uniunii Europene, potrivit unei scrisori transmise liderilor statelor membre și obținute de Politico, înaintea unei reuniuni informale dedicate competitivității economice a blocului.
Conceptul ar presupune ca, în anumite domenii, companiile care beneficiază de finanțare publică să acorde prioritate componentelor și lanțurilor de aprovizionare europene, în scopul consolidării bazei industriale a UE. În scrisoare, von der Leyen subliniază că „Europa trebuie să fie capabilă să-și apere interesele strategice și să-și sprijine activ propria bază de producție”, iar „preferința europeană este un instrument necesar pentru a contribui la acest obiectiv”.
Tema sprijinirii producției „Made in Europe” se află în centrul reuniunii informale a liderilor UE care va avea loc joi la castelul Alden Biesen din Belgia, unde șefii de stat și de guvern vor discuta modalități de consolidare a competitivității europene într-un context marcat de competiția economică intensă cu Statele Unite și China și de politici industriale tot mai active la nivel global.
În scrisoarea adresată liderilor, Comisia plasează ideea preferinței europene în cadrul unei abordări mai ample privind consolidarea parteneriatelor și diversificarea lanțurilor de aprovizionare. Documentul subliniază necesitatea aprofundării cooperării cu parteneri considerați de încredere, inclusiv din regiunea Indo-Pacific și din Orientul Mijlociu, pentru a asigura accesul la resurse și tehnologii esențiale. În același timp, diversificarea externă trebuie însoțită de dezvoltarea capacităților industriale interne, astfel încât Uniunea să își reducă vulnerabilitățile și să își consolideze securitatea economică.
Citiți și Parlamentul European dorește prioritizarea furnizorilor europeni în proiectele de mobilitate militară, pentru a reduce riscul exploatării unor vulnerabilități tehnologice de către actori străini
Potrivit Comisiei, o mai bună coordonare între politica industrială, comerț, investiții și utilizarea fondurilor europene este necesară pentru a orienta finanțările publice către dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare europene în sectoare strategice, menținând în același timp deschiderea comercială a Uniunii.
Inițiativa vine pe fondul unor dezbateri politice intense între statele membre. Potrivit AFP, preluat de Agerpres, proiectul legislativ care ar urma să introducă o astfel de preferință europeană în anumite sectoare, inclusiv în industria auto, a fost amânat de mai multe ori din cauza divergențelor dintre state. Franța susține ferm conceptul, invocând necesitatea protejării industriei europene, în timp ce alte state, precum Germania, avertizează asupra riscului creșterii costurilor pentru producători și al afectării lanțurilor de aprovizionare.
Vicepreședintele Comisiei Europene responsabil de dosar, Stéphane Séjourné, a susținut la rândul său ideea unei preferințe europene, argumentând că Uniunea trebuie să își consolideze instrumentele industriale în sectoarele strategice, într-un context global marcat de competiție economică și de măsuri de sprijin public adoptate de marile economii.
UE investește 700 de milioane de euro în NanoIC, cea mai mare facilitate-pilot din Europa pentru dezvoltarea tehnologiilor de semiconductori de ultimă generație, proiect la care participă și România
Uniunea Europeană a lansat la IMEC Leuven NanoIC, cel mai mare proiect pilot din cadrul Actului european privind Cipurile, marcând o etapă importantă pentru dezvoltarea și producția de semiconductori în Europa.
Cu o investiție totală de 2,5 miliarde de euro, facilitatea a primit 700 de milioane de euro din fonduri UE, 700 de milioane de euro de la guvernele naționale și regionale, iar restul de la ASML și alți parteneri din industrie.
Potrivit unui comunicat al executivului european, NanoIC va accelera dezvoltarea tehnologiei semiconductorilor de nouă generație, esențială pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, a vehiculelor autonome, a asistenței medicale și a tehnologiei mobile 6G.
NanoIC este prima facilitate europeană care utilizează cea mai avansată mașină de litografie cu raze ultraviolete extreme, concentrându-se pe proiectarea și fabricarea cipurilor folosind tehnologie de peste doi nanometri. Acest lucru reprezintă un progres semnificativ în tehnologia europeană de fabricare a semiconductorilor.
Vicepreședintele executiv Henna Virkkunen, prim-ministrul belgian Bart De Wever și ministrul-președinte al Flandrei Matthias Diependaele au inaugurat facilitatea, care va permite cercetătorilor și companiilor să testeze noi modele de cipuri, echipamente și procese la o scară aproape industrială înainte de producția în serie.
Aceasta este construită pe principiul accesului liber, start-up-urile, cercetătorii, IMM-urile și marile organizații putând utiliza facilitățile NanoIC. Găzduită de IMEC (Belgia), printre partenerii săi se numără CEA-Leti (Franța), Fraunhofer (Germania), VTT (Finlanda), Centrul de Știința Suprafeței si Nanotehnologie, Universitatea Politehnică din București (România) și Institutul Național Tyndall (Irlanda).
Concepute pentru a transpune tehnologiile cipurilor din „laborator în fabrică”, liniile pilot reprezintă un pilon esențial al inițiativei Cipuri pentru Europa din cadrul Legii cipurilor. Acestea vor consolida poziția actorilor europeni în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori și vor fi deschise partenerilor de încredere, sprijinind baza industrială și competitivitatea Europei și contribuind în același timp la păstrarea și atragerea de talente.
Cele cinci linii pilot (NanoIC, FAMES, APECS, WBG și PIXEurope) din cadrul Legii privind cipurile reprezintă împreună o investiție combinată a UE și a statelor membre în valoare de 3,7 miliarde de euro, care face legătura între excelența europeană în domeniul cercetării și aplicațiile industriale. Deschiderea liniei pilot NanoIC urmează inaugurării FAMES la 30 ianuarie.
Începerea activității operaționale a acestor infrastructuri reprezintă o etapă importantă în consolidarea suveranității și a bazei industriale a Europei în domeniul semiconductorilor. La aproape exact patru ani de la data la care președinta Ursula von der Leyen a anunțat Legea europeană privind cipurile, deschiderea NanoIC coincide cu angajamentul Comisiei față de industrie și părțile interesate în ceea ce privește revizuirea Legii CHIPS 2.0.
UE analizează opțiuni pentru a oferi mai multe fonduri sectorului apărării după încheierea programului SAFE (Bloomberg)
Uniunea Europeană analizează opțiuni pentru o nouă finanțare a sectorului apărării, după ce programul inițial de împrumuturi, în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost suprasubscris, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate discuțiilor, potrivit Agerpres.
Discuțiile se află într-un stadiu incipient, în condițiile în care Executivul european distribuie în continuare fondurile din programul actual SAFE, au precizat surse care au dorit să își păstreze anonimatul.
De asemenea, oficialii se așteaptă să rămână disponibile câteva miliarde de euro din programul SAFE, din cauza diferențelor dintre solicitările statelor membre și contractele finale. Odată ce aceste fonduri vor fi epuizate, Comisia va evalua procesul și va analiza fezabilitatea unei noi runde de finanțare, care ar putea include un al doilea program de împrumut, au mai declarat sursele.
Anul trecut, UE a pus la punct un pachet ambițios de apărare care oferă statelor membre ale UE pârghii financiare pentru a stimula o creștere a investițiilor în capabilități de apărare. Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.
„Comisia evaluează în prezent planurile naționale SAFE ale celorlalte trei state membre. Nu facem speculații cu privire la un posibil al doilea fond SAFE în această etapă”, a declarat purtătorul de cuvânt al comisiei, Thomas Regnier, într-un comunicat.
Întrucât unele dintre planurile de cheltuieli necesită, în realitate, mai puține fonduri decât cele aprobate inițial, este posibil să existe sume neutilizate pe care Comisia le-ar putea realoca, au precizat surse citate de Bloomberg. Oficialii lucrează în prezent la acest proces, urmând ca, ulterior, Comisia să analizeze opțiunile pentru suplimentarea finanțării, inclusiv posibilitatea lansării unui nou program de împrumut, au adăugat sursele.
Comisia Europeană a aprobat în ianuarie proiectele naționale de apărare ale României, în valoare de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE.
Cu 16,68 miliarde de euro, România este al doilea cel mai mare beneficiar din programul de achiziții SAFE de la nivelul Uniunii Europene. Aceste fonduri alocate României vor fi destinate în proporție de 75% pentru achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă. Diferența de 25% reprezintă fonduri alocate infrastructurii duale, mai exact cele două capete de autostradă – Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni.
