PE cere măsuri concrete pentru combaterea crizei locuințelor, iar statele membre își exprimă angajamentul de a continua cooperarea pentru dezvoltarea unor locuințe mai accesibile, sustenabile și de calitate în UE

Comisia specială a Parlamentului European privind criza locuințelor a adoptat luni raportul final care stabilește o serie de recomandări pentru îmbunătățirea accesului la locuințe decente, sustenabile și accesibile în Uniunea Europeană, pe fondul creșterii costurilor și al deteriorării condițiilor de locuire pentru milioane de europeni.

Raportul, adoptat cu 23 de voturi pentru, 6 împotrivă și 4 abțineri, subliniază necesitatea unor măsuri legislative la nivel european pentru a sprijini construcția de noi locuințe și pentru a reduce costurile asociate dezvoltării acestora, plasând creșterea ofertei de locuințe în centrul răspunsului la criza actuală.

Standardele de locuire și combaterea sărăciei energetice

Eurodeputații solicită ca o parte clară din fondurile prevăzute în viitorul Plan european pentru locuințe accesibile să fie direcționată către renovarea clădirilor rezidențiale și îmbunătățirea performanței energetice, în vederea reducerii sărăciei energetice. Totodată, noile locuințe ar trebui să respecte standarde minime privind izolarea, eficiența energetică și calitatea aerului interior.

Pentru orașele confruntate cu supraaglomerare și presiuni asupra pieței imobiliare, raportul cere ca viitoarea legislație europeană privind închirierile pe termen scurt să găsească un echilibru între dezvoltarea turismului și menținerea accesibilității locuințelor pentru rezidenți.

Eurodeputații susțin, de asemenea, creșterea ponderii locuințelor publice și sociale, pentru a sprijini persoanele vulnerabile și pentru a crește oferta de locuințe accesibile.

Investiții, stimulente fiscale și simplificarea procedurilor

Raportul recomandă statelor membre introducerea unor sisteme fiscale bazate pe stimulente pentru gospodăriile cu venituri mici și medii, eliminarea barierelor fiscale pentru cumpărătorii aflați la prima achiziție și măsuri pentru încurajarea contractelor de închiriere pe termen lung.

Eurodeputații cer, totodată, o utilizare mai eficientă a fondurilor europene existente, inclusiv realocarea resurselor neutilizate din Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru construcția și renovarea locuințelor sociale, publice sau cooperative.

În paralel, Comisia Europeană este invitată să propună un pachet de simplificare pentru sectorul locuințelor, care să reducă birocrația și să accelereze procedurile de autorizare, inclusiv prin digitalizarea proceselor și stabilirea unor termene limită de până la 60 de zile pentru proiectele sustenabile și accesibile.

Suveranitate industrială și forță de muncă în construcții

Raportul subliniază și necesitatea consolidării capacităților industriale europene în sectorul construcțiilor și renovării, inclusiv prin sprijinirea materialelor și tehnologiilor sustenabile și prin introducerea unor cerințe minime de origine „Made in EU” pentru componentele utilizate în proiectele cofinanțate de UE.

Totodată, eurodeputații cer ca viitoarea strategie europeană pentru construcția de locuințe să includă măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, formarea profesională și facilitarea mobilității lucrătorilor în interiorul Uniunii, pentru a reduce deficitul de forță de muncă din sector.

Raportorul dosarului, Borja Giménez Larraz (PPE, Spania), a declarat că documentul reflectă „un consens larg și responsabil între grupurile politice”, subliniind necesitatea construirii a aproximativ 10 milioane de locuințe suplimentare la nivel european și sprijinirea familiilor și tinerilor, cei mai afectați de criza locuințelor.

La rândul său, președinta comisiei speciale, Irene Tinagli (S&D, Italia), a afirmat că adoptarea raportului transmite „un mesaj clar” privind tratarea locuirii ca prioritate socială și consolidarea cooperării între nivelul european, național și local.

Statele membre discută implementarea Planului european pentru locuințe accesibile

În paralel, Comisia Europeană a reunit la Bruxelles reprezentanți ai ministerelor responsabile de locuire din statele membre pentru a discuta implementarea Planului european pentru locuințe accesibile, prezentat în decembrie 2025. Discuțiile au vizat operaționalizarea Alianței pentru locuințe, mobilizarea investițiilor, simplificarea procedurilor de autorizare, reglementarea închirierilor pe termen scurt și creșterea ofertei de locuințe în zonele aflate sub presiune.

Statele membre și-au exprimat angajamentul de a continua cooperarea cu instituțiile europene pentru dezvoltarea unor locuințe mai accesibile, sustenabile și de calitate în întreaga Uniune Europeană.