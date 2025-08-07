PE cere statelor membre să pună în aplicare Legea europeană privind libertatea mass-mediei: „Libertatea presei nu este negociabilă, este coloana vertebrală a democrației noastre”

Cu prilejul intrării în vigoare a Legii europene privind libertatea mass-mediei (EMFA), vicepreședinta Parlamentului European, Sabine Verheyen, și președinta Comisiei pentru cultură și educație, Nela Riehl, au transmis un apel statelor membre, îndemnându-le să implementeze cu responsabilitate noile norme și reamintind că libertatea presei este un pilon esențial al democrației europene.

Potrivit comunicatului oficial, noile reguli menite să protejeze mai bine jurnaliștii, sursele acestora și libertatea presei în era digitală se aplică în toate statele membre ale UE începând cu 8 august 2025.

„8 august 2025 marchează intrarea în vigoare a EMFA — un moment de referință pentru libertatea presei în UE. Însă adevărata sa valoare va fi măsurată prin fapte, nu prin cuvinte. Abia acum începe munca reală: să ne asigurăm că fiecare stat membru implementează pe deplin și cu loialitate acestă lege. Libertatea presei nu este negociabilă – ea este coloana vertebrală a democrației noastre”, a declarat Sabine Verheyen, care conduce grupul de lucru al Parlamentului responsabil cu monitorizarea aplicării noii legislații.

„Prin Legea privind libertatea mass-media, Europa stabilește un standard de referință pentru protejarea libertății presei și a activității jurnalistice. Este o realizare importantă. Dar ea capătă cu adevărat sens doar dacă o respectăm. Privesc cu îngrijorare declinul libertății presei în diferite părți ale Europei și fac apel la toate statele membre să pună în aplicare legea cu responsabilitate”, a adăugat Nela Riehl, președinta Comisiei pentru cultură și educație.

În februarie 2024, Parlamentul European și Consiliul au adoptat un nou set de reguli menite să protejeze libertatea mass-mediei, precum și independența jurnaliștilor din Uniunea Europeană. Regulamentul a început să fie aplicat treptat în statele membre începând cu luna mai 2024, iar prevederile sale-cheie intră în vigoare începând cu 8 august 2025.

Noua legislație europeană sporește transparența în ceea ce privește proprietatea asupra instituțiilor de presă și alocarea publicității din fonduri publice, întărește independența mass-mediei publice și oferă o protecție solidă jurnaliștilor și surselor acestora. Pentru a garanta vizibilitatea și pluralismul, platformele digitale sunt obligate să se abțină de la ștergerea sau restricționarea arbitrară a conținutului media independent.