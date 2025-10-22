PE dorește ca bugetul UE pentru 2026 să consolideze prioritățile cheie în perioade de incertitudine și să stimuleze cercetarea, competitivitatea și apărarea. Negocierile cu țările membre vor începe în noiembrie

Eurodeputații doresc un buget pentru 2026 care să consolideze prioritățile cheie ale UE în perioade de incertitudine și să stimuleze cercetarea, competitivitatea și apărarea.

Potrivit unui comunicat, Parlamentul European a stabilit nivelul global al creditelor de angajament pentru 2026 (angajamente juridice de plată în același an sau ulterior) la 193,9 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 597,8 milioane de euro față de propunerea Comisiei.

Eurodeputații au stabilit nivelul global al creditelor de plată (plăți efective către beneficiari) la 192,6 miliarde de euro.

Aceștia reiterează că, în contextul instabilității globale, al amenințărilor la adresa securității, al protecționismului în creștere și al agravării schimbărilor climatice, UE are nevoie de un buget solid, axat pe investiții, pentru a sprijini cetățenii și prioritățile acestora.

Aceștia restabilesc creditele de angajament în valoare de 1,3 miliarde de euro pentru programele esențiale reduse de guvernele UE la nivelurile propuse inițial de Comisie.

Eurodeputații critică Consiliul pentru aceste reduceri, argumentând că acestea ignoră nevoile reale și afectează programe-cheie precum Erasmus+ și EU4Health.

Cercetare și infrastructură

Europarlamentarii doresc să majoreze alocările pentru programul Orizont Europa cu 60 de milioane EUR și pentru rețelele de transport și energie cu 80 de milioane de euro, în vederea stimulării competitivității, creării de locuri de muncă și dezvoltării infrastructurii transfrontaliere. De asemenea, aceștia doresc să consolideze finanțarea pentru sănătate și educație, prin majorarea cu câte 5 milioane de euro a fondurilor alocate programelor EU4Health și Erasmus+.

Capacități de reacție și mobilitate militară

Având în vedere creșterea prețurilor la alimente și necesitatea securității alimentare, deputații doresc să sporească sprijinul acordat tinerilor fermieri (cu 23 de milioane de euro suplimentare) și alte priorități în cadrul Fondului european de garantare agricolă (cu 40 de milioane de euro suplimentare). Parlamentul dorește să adauge 30 de milioane de euro la mecanismul de protecție civilă pentru a îmbunătăți coordonarea și reacția în caz de catastrofe, având în vedere frecvența tot mai mare a dezastrelor naturale. Deputații susțin că mobilitatea militară ar trebui să beneficieze de o finanțare suplimentară de 35 de milioane de euro, deoarece joacă un rol esențial în pregătirea UE în materie de apărare.

Instabilitate geopolitică, crize globale

Eurodeputații solicită o suplimentare de 35 de milioane de euro pentru vecinătatea sudică a UE și o majorare de 25 de milioane de euro pentru vecinătatea estică. În ceea ce privește ajutorul umanitar, eurodeputații doresc o majorare de 50 de milioane de euro, având în vedere instabilitatea geopolitică crescândă, accelerarea crizelor umanitare globale și situațiile de urgență provocate de schimbările climatice.

Costurile de rambursare pentru pachetul de redresare NextGenerationEU

UE se confruntă cu o creștere neașteptată de 4,2 miliarde de euro a costurilor de împrumut pentru NextGenerationEU în 2026, dublă față de previziunile Comisiei. Eurodeputații afirmă că acest lucru nu ar trebui să reducă finanțarea pentru programe esențiale precum Erasmus+ sau EU4health și doresc să anuleze reducerile operate de guvernele UE față de sumele inițiale estimate de Comisie.

Europarlamentarii insistă asupra utilizării corespunzătoare a unui „mecanism în cascadă” convenit, conceput pentru a gestiona rambursarea costurilor crescânde ale împrumuturilor NextGenerationEU și pentru a proteja programele emblematice.

O rezoluție atașată, adoptată cu 384 de voturi pentru, 202 împotrivă și 58 abțineri, sumarizează poziția Parlamentului.

Votul în plen dă startul unei perioade de trei săptămâni de negocieri cu Consiliul, care și-a adoptat poziția în septembrie, pentru a ajunge la un acord privind bugetul pentru anul viitor înainte de sfârșitul anului. Prima rundă de negocieri este prevăzută pentru 4 noiembrie.