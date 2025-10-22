PARLAMENTUL EUROPEAN
PE dorește ca bugetul UE pentru 2026 să consolideze prioritățile cheie în perioade de incertitudine și să stimuleze cercetarea, competitivitatea și apărarea. Negocierile cu țările membre vor începe în noiembrie
Eurodeputații doresc un buget pentru 2026 care să consolideze prioritățile cheie ale UE în perioade de incertitudine și să stimuleze cercetarea, competitivitatea și apărarea.
Potrivit unui comunicat, Parlamentul European a stabilit nivelul global al creditelor de angajament pentru 2026 (angajamente juridice de plată în același an sau ulterior) la 193,9 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 597,8 milioane de euro față de propunerea Comisiei.
Eurodeputații au stabilit nivelul global al creditelor de plată (plăți efective către beneficiari) la 192,6 miliarde de euro.
Aceștia reiterează că, în contextul instabilității globale, al amenințărilor la adresa securității, al protecționismului în creștere și al agravării schimbărilor climatice, UE are nevoie de un buget solid, axat pe investiții, pentru a sprijini cetățenii și prioritățile acestora.
Aceștia restabilesc creditele de angajament în valoare de 1,3 miliarde de euro pentru programele esențiale reduse de guvernele UE la nivelurile propuse inițial de Comisie.
Eurodeputații critică Consiliul pentru aceste reduceri, argumentând că acestea ignoră nevoile reale și afectează programe-cheie precum Erasmus+ și EU4Health.
Cercetare și infrastructură
Europarlamentarii doresc să majoreze alocările pentru programul Orizont Europa cu 60 de milioane EUR și pentru rețelele de transport și energie cu 80 de milioane de euro, în vederea stimulării competitivității, creării de locuri de muncă și dezvoltării infrastructurii transfrontaliere. De asemenea, aceștia doresc să consolideze finanțarea pentru sănătate și educație, prin majorarea cu câte 5 milioane de euro a fondurilor alocate programelor EU4Health și Erasmus+.
Capacități de reacție și mobilitate militară
Având în vedere creșterea prețurilor la alimente și necesitatea securității alimentare, deputații doresc să sporească sprijinul acordat tinerilor fermieri (cu 23 de milioane de euro suplimentare) și alte priorități în cadrul Fondului european de garantare agricolă (cu 40 de milioane de euro suplimentare). Parlamentul dorește să adauge 30 de milioane de euro la mecanismul de protecție civilă pentru a îmbunătăți coordonarea și reacția în caz de catastrofe, având în vedere frecvența tot mai mare a dezastrelor naturale. Deputații susțin că mobilitatea militară ar trebui să beneficieze de o finanțare suplimentară de 35 de milioane de euro, deoarece joacă un rol esențial în pregătirea UE în materie de apărare.
Instabilitate geopolitică, crize globale
Eurodeputații solicită o suplimentare de 35 de milioane de euro pentru vecinătatea sudică a UE și o majorare de 25 de milioane de euro pentru vecinătatea estică. În ceea ce privește ajutorul umanitar, eurodeputații doresc o majorare de 50 de milioane de euro, având în vedere instabilitatea geopolitică crescândă, accelerarea crizelor umanitare globale și situațiile de urgență provocate de schimbările climatice.
Costurile de rambursare pentru pachetul de redresare NextGenerationEU
UE se confruntă cu o creștere neașteptată de 4,2 miliarde de euro a costurilor de împrumut pentru NextGenerationEU în 2026, dublă față de previziunile Comisiei. Eurodeputații afirmă că acest lucru nu ar trebui să reducă finanțarea pentru programe esențiale precum Erasmus+ sau EU4health și doresc să anuleze reducerile operate de guvernele UE față de sumele inițiale estimate de Comisie.
Europarlamentarii insistă asupra utilizării corespunzătoare a unui „mecanism în cascadă” convenit, conceput pentru a gestiona rambursarea costurilor crescânde ale împrumuturilor NextGenerationEU și pentru a proteja programele emblematice.
O rezoluție atașată, adoptată cu 384 de voturi pentru, 202 împotrivă și 58 abțineri, sumarizează poziția Parlamentului.
Votul în plen dă startul unei perioade de trei săptămâni de negocieri cu Consiliul, care și-a adoptat poziția în septembrie, pentru a ajunge la un acord privind bugetul pentru anul viitor înainte de sfârșitul anului. Prima rundă de negocieri este prevăzută pentru 4 noiembrie.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de Siegfried Mureșan care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București
Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de eurodeputatul Siegfried Mureșan la bugetul UE pentru 2026 care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București.
„Plenul Parlamentului European a votat astăzi un amendament co-semnat de mine la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care propunem crearea a 15 noi posturi în cadrul Centrului European de Competențe Cibernetice”, a anunțat Mureșan.
Eurodeputatul a subliniat importanța consolidării capacității acestui centru, „mai ales în contextul creșterii atacurilor cibernetice din partea inamicilor Uniunii Europene, în special a Federației Ruse”.
„În fața acestor provocări, rolul centrului este de a susține inițiativele europene în domeniul securității cibernetice și de a mobiliza resurse pentru investiții în proiecte strategice de securitate cibernetică”, a subliniat Siegfried Mureșan.
După votul de miercuri, amendamentul devine parte din poziția oficială a Parlamentului European care intră într-o perioadă de trei săptămâni de negocieri cu Consiliul, care și-a adoptat poziția în septembrie, pentru a ajunge la un acord privind bugetul pentru anul viitor înainte de sfârșitul anului. Prima rundă de negocieri este prevăzută pentru 4 noiembrie.
Centrul de competențe al UE în materie de securitate cibernetică reprezintă prima structură a Uniunii Europene găzduită de România. De altfel, decizia înființării acestei structuri a fost luată în timpul președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
Noul centru:
- va facilita activitatea Rețelei de centre naționale de coordonare
- va furniza sprijin financiar în materie de securitate cibernetică din programele Orizont Europa și Europa digitală
Centrul are următoarele obiective:
- să contribuie la implementarea celor mai recente tehnologii în materie de securitate cibernetică
- să sprijine întreprinderile nou-înființate și IMM-urile din sectorul securității cibernetice
- să consolideze cercetarea și inovarea în domeniul securității cibernetice
- să contribuie la eliminarea lacunelor în materie de competențe în domeniul securității cibernetice
INTERNAȚIONAL
Parlamentul European solicită menținerea sprijinului pentru forțele democratice din Belarus și condamnă abuzurile asupra drepturilor omului
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu: Parlamentul European sprijină introducerea unor condiții de muncă mai bune pentru stagiari
Parlamentul European susține îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru stagiari, prin introducerea unor reguli clare privind contractele, remunerația și accesul la protecție socială, a anunțat eurodeputatul PNL Dan Motreanu într-o postare pe Facebook.
Potrivit acestuia, mandatul de negociere al Parlamentului cu statele membre (Consiliul UE) se bazează pe mai multe principii cheie, printre care prevenirea abuzurilor, introducerea contractelor scrise și garantarea asigurărilor sociale pentru stagiari.
Conform propunerilor adoptate, stagiile vor trebui să aibă o durată limitată și să includă activități specifice nivelului de debut profesional. Cei care doresc să urmeze un stagiu vor trebui să semneze un contract scris care să prevadă remunerația, sarcinile, obiectivele de învățare și durata programului.
Stagiarii ar urma, de asemenea, să beneficieze de protecție socială, precum asigurare de sănătate, iar organizațiile-gazdă vor desemna o persoană de contact la care aceștia se pot adresa pentru sprijin și consiliere în caz de practici incorecte.
Parlamentul European propune ca stagiile fără plată, fără componentă de formare sau mentorat, să fie considerate abuzive. De asemenea, noile reguli vor acoperi toate tipurile de stagii, cu excepția celor obligatorii care fac parte din programele educaționale universitare și a uceniciilor.
Nu în ultimul rând, organizațiile urmează să desemneze o persoană la care stagiarii să se poată adresa pentru sfaturi și sprijin în cazurile de suspiciune de practici incorecte.
Atât Parlamentul European, cât și Consiliul UE și-au adoptat pozițiile de negociere, ceea ce permite începerea discuțiilor interinstituționale pentru stabilirea formei finale a directivei privind condițiile de muncă ale stagiilor în Uniunea Europeană.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Slovacia condiționează sprijinirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei
BID va lansa anul acesta noi produse financiare prin care va sprijini IMM-urile, autoritățile locale și companiile de utilități publice, anunță Alexandru Nazare
Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de Siegfried Mureșan care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București
ICI București, la Gala CEO Awards: Progresul tehnologic se creează prin lideri care îmbină inovația cu responsabilitatea
Parlamentul European solicită menținerea sprijinului pentru forțele democratice din Belarus și condamnă abuzurile asupra drepturilor omului
Dan Motreanu: Parlamentul European sprijină introducerea unor condiții de muncă mai bune pentru stagiari
PE dorește ca bugetul UE pentru 2026 să consolideze prioritățile cheie în perioade de incertitudine și să stimuleze cercetarea, competitivitatea și apărarea. Negocierile cu țările membre vor începe în noiembrie
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: Rusia va continua să testeze limitele NATO, în pofida efectului de descurajare după incidentele din Polonia și Estonia
Zelenski afirmă că apelul lui Trump de a îngheța actualele linii ale frontului este „un compromis bun”
Pentru prima dată, liderii țărilor membre vor discuta despre politica în domeniul locuințelor, anunță Antonio Costa: Criza locuințelor are un impact triplu periculos
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- INTERVIURI7 days ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- ENERGIE1 week ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- EDITORIALE1 week ago
Despre Ziduri și Fundații
- ROMÂNIA1 week ago
Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare în contextul procesului de modernizare finanțat prin PNRR
- POLITICĂ4 days ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte