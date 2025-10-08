PARLAMENTUL EUROPEAN
PE este pregătit să negocieze cu țările membre simplificarea legislației UE în domeniul agriculturii. Eurodeputații vor mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri pentru respectarea normelor PAC
Parlamentul European și-a adoptat poziția de negocieri pentru discuțiile cu Consiliul privind simplificarea politicii agricole comune a UE.
În textul adoptat cu 492 de voturi pentru, 111 împotrivă și 39 abțineri, eurodeputații doresc mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri pentru respectarea normelor existente ale politicii agricole comune (PAC).
Cerințe de mediu
Conform unui comunicat al Parlamentului European, eurodeputații doresc să introducă mai multă flexibilitate pentru modul în care fermele pot respecta normele de mediu ale PAC.
Aceștia sunt de acord că nu numai fermele care sunt certificate ca practicând în întregime agricultura ecologică ar trebui considerate în mod automat ca îndeplinind unele dintre cerințele de menținere a terenurilor în bune condiții agricole și de mediu, ci și fermele în care numai unele părți sunt certificate pentru agricultură ecologică, fermele situate în arii speciale de conservare și fermele cu o suprafață mai mică de 50 de hectare.
Plăți în situații de criză
Parlamentul se opune unui nou tip de plată directă propusă de Comisie pentru fermierii care au fost afectați de dezastre naturale. Cu toate acestea, deputații sunt de acord cu propunerea Comisiei privind o nouă plată în situații de criză prin intermediul fondurilor UE pentru dezvoltare rurală. Acest sprijin de criză pentru fermieri ar trebui să fie obligatoriu pentru statele membre, spun deputații, iar focarele de boli ale animalelor ar trebui adăugate pe lista evenimentelor al căror impact asupra fermierilor ar putea justifica sprijinul financiar.
Pentru a permite mai multor fermieri să primească sprijin în cazul în care își pierd veniturile sau o parte din producție din cauza riscurilor care sunt în afara controlului lor, eurodeputații propun, de asemenea, reducerea pragului atunci când fermierii pot accesa bani de la guvernele naționale pentru a acoperi primele de asigurare. Aceștia propun pragul de cel puțin 15% din producția medie anuală pierdută sau din venitul mediu anual pierdut, în comparație cu pragul de 20% propus de Comisie.
Micii fermieri și modificările aduse planurilor strategice
Parlamentul propune creșterea limitelor maxime pentru sprijinirea micilor fermieri: o plată anuală de până la 5 000 EUR (în loc de 2 500 EUR propusă de Comisie) și o nouă plată unică pentru dezvoltarea întreprinderilor de până la 75 000 EUR (față de cei 50 000 EUR propuși).
Pentru a accelera punerea în aplicare a noilor norme de flexibilitate, deputații afirmă că, în 2026, modificările aduse planurilor strategice naționale pe baza acestei noi legi pot produce efecte juridice înainte de aprobarea lor oficială de către Comisie.
Pe 14 mai 2025, Comisia a prezentat un pachet de simplificare a actualei PAC. Acest lucru a reieșit din recomandările formulate în cadrul dialogului strategic privind viitorul agriculturii, care a solicitat simplificarea pentru a reduce sarcinile administrative excesive de raportare și de reglementare impuse fermierilor și altor actori din sectorul agroalimentar.
Pentru a accelera adoptarea noilor norme, Parlamentul European a utilizat o procedură simplificată în care deputații au depus amendamente direct la propunerea Comisiei.
Eurodeputații au solicitat în mod repetat o revizuire a cadrului de reglementare al UE pentru a simplifica și a reduce cerințele administrative pentru întreprinderi. Așa-numitele propuneri „omnibus”, prezentate de Comisie începând din februarie 2025, vizează stimularea competitivității și a prosperității UE și deblocarea unei capacități de investiții suplimentare pentru întreprinderi. În regim de urgență, Parlamentul a adoptat deja unele propuneri și înregistrează progrese rapide în ceea ce privește finalizarea propunerilor rămase.
Discuțiile cu statele membre urmează să înceapă joi, 9 octombrie, pentru a permite eventual adoptarea finală a noilor norme în cadrul unei sesiuni plenare din noiembrie 2025.
Gheorghe Falcă atenționează: Viitorul buget al UE nu poate fi decis fără Parlamentul European. O Uniune funcțională nu se poate sprijini doar pe Comisie și Consiliu
Eurodeputatul liberal, Gheorghe Faclă, atrage atenția asupra riscului ca rolul Parlamentului European să fie ignorat în procesul de elaborare a viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene.
„Bugetul viitor al Uniunii Europene nu poate fi decis fără Parlamentul European! Este poziția clară a Partidului Popular European Creștin-Democrat (PPE)”, a subliniat deputatul european, explicând că Legislativul European trebuie să transmită un mesaj ferm în fața Comisiei Europene: „Nu putem accepta ca rolul Legislativului european să fie ocolit de către Comisia Europeană, iar PPE sigur nu va accepta asta. Nu este normal, nu este legal și nu este productiv.”
Potrivit eurodeputatului, excluderea Parlamentului European din procesul decizional privind bugetul european riscă să ducă la măsuri „rupte de cetățeni, de realitățile economice și de nevoile sociale reale ale oamenilor”.
În calitate de raportor al Comisiei pentru Transport și Turism (TRAN) privind poziția PE pe Cadrul Financiar Multianual al UE 2028-2034, Gheorghe Falcă a precizat că a participat la „procesul de elaborare a unei viziuni unitare și coerente la nivelul tuturor comisiilor de specialitate”. Cu toate acestea, a criticat atitudinea Comisiei Europene, care „în iulie, când a publicat propunerea de Regulament privind viitorul buget european, a ignorat complet poziția consolidată a Parlamentului”, considerând gestul „contraproductivi pentru cetățeni”.
Eurodeputatul a mai transmis că o Uniune Europeană funcțională nu poate fi redusă la două instituții: „Uniunea Europeană nu poate funcționa pe doar doi piloni – Comisia și Consiliul. Fără Parlamentul European, adică fără reprezentanții aleși direct de cetățeni, vorbim despre o construcție incompletă și dezechilibrată instituțional.”
În final, Georghe Falcă a reiterat nevoia de reformă și de responsabilitate institituțională la nivel european: „Mai mult ca oricând, avem nevoie de legitimitate democratică și politică, contact direct cu alegătorii, dezbateri reale și soluții eficiente. Și, da, avem nevoie de o Uniune mai competitivă, capabilă să răspundă rapid provocărilor globale. Pentru asta, avem nevoie de o Comisie Europeană responsabilă, care să își înțeleagă rolul în arhitectura instituțională și să implementeze, cu prioritate, recomandările din Raportul Draghi. PPE pentru asta luptă!”
Dan Motreanu: Grupul PPE se opune următorului buget pe termen lung al UE pentru că subminează PAC și Politica de Coeziune. Comisia Europeană promite reducerea birocrației, dar trage covorul de sub PAC
Grupul Partidului Popular European se opune următorului buget pe termen lung al UE pentru că acesta „subminează Politica Agricolă Comună și Politica de Coeziune”, anunță eurodeputatul Dan Motreanu.
„Renunțarea la politicile de coeziune și agricultură în favoarea unui fond unic nu reprezintă o reformă. Este o diluare. Nu le putem cere fermierilor și comunităților locale să concureze pentru același buget. Aceste sectoare au misiuni distincte”, a evidențiat europarlamentarul.
Motreanu a dezvăluit că Grupul PPE respinge „ideea planurilor naționale care nu aduc valoare adăugată europeană sau care exclud autoritățile locale și regionale”.
„Facem apel la Comisia Europeană să înceteze să transmită semnale contradictorii. Cu o mână promite reducerea birocrației propunând simplificarea Politicii Agricole Comune (PAC), iar cu cealaltă trage covorul de sub PAC în bugetul pe termen lung al UE. Intențiile bune nu vor duce nicăieri dacă PAC dispare”, a arătat europarlamentarul.
Acesta pledează pentru o majorare semnificativă pentru „finanțarea pentru noile priorități geopolitice ale Europei, precum competitivitatea și apărarea”.
„Pentru a realiza acest lucru, o creștere moderată și limitată a bugetului general este inevitabilă. Fondul pentru Competitivitate trebuie să fie o prioritate în următorul buget pe termen lung al UE, dar conceperea și implementarea sa trebuie evaluate cu atenție”, subliniază Dan Motreanu.
În încheiere, el atrage atenția că „nu putem face mai mult cu mai puțin”.
„Noile priorități geopolitice necesită resurse proprii noi pentru a acoperi nevoile crescânde de cheltuieli ale Uniunii”, conchide eurodeputatul.
Comisia Europeană a propus la 16 iulie un buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.
Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune.
Prin urmare, statele membre vor fi nevoite să prezinte planuri de parteneriat naționale și regionale pentru a accesa fondurile respective.
Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.
Propunerea de buget a fost întâmpinată cu critici de membrii legislativului european care au transmis că bugetul pe termen lung avansat de Comisie nu acoperă nevoile Uniunii Europene și resping comasarea celor două politici, cea de coeziune și agricolă comună.
Bugetul 2028-2034 propus de Comisia Europeană, reprezintă „o înghețare a investițiilor”, au avertizat eurodeputații, criticând introducerea agriculturii și coeziunii în „megafonduri-umbrelă”.
Trebuie “să ieșim din zona de confort” pentru a combate “războiul hibrid al Rusiei”, cere Ursula von der Leyen: Putem fie să ezităm, fie să descurajăm
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un apel ferm la unitate și acțiune rapidă în fața unei serii de provocări aeriene și cibernetice atribuite Rusiei, declarând că Europa se confruntă cu o „campanie coerentă și escaladată” menită să destabilizeze Uniunea și să submineze sprijinul pentru Ucraina.
„Ceva nou și periculos se întâmplă în cerurile noastre. Doar în ultimele două săptămâni, avioane MiG au încălcat spațiul aerian al Estoniei, iar drone au survolat facilități critice în Belgia, Polonia, România, Danemarca și Germania”, a spus von der Leyen în plenul Parlamentului European, denunțând o serie de incidente care au dus la „zboruri suspendate, interceptări de urgență și contramăsuri pentru a asigura siguranța cetățenilor noștri”.
În cadrul unei dezbateri cu eurodeputații, von der Leyen a subliniat că aceste acțiuni „nu sunt simple hărțuiri întâmplătoare”, ci „o campanie coerentă și în escaladare menită să tulbure cetățenii noștri, să ne testeze determinarea, să ne divizeze Uniunea și să slăbească sprijinul nostru pentru Ucraina”.
Președinta Comisiei a reluat o serie de măsuri care definesc o nouă etapă a răspunsului european în materie de securitate și apărare.
Eastern Flank Watch și Zidul de Drone, proiecte-pilot la nivel european, vor urmări și proteja spațiul aerian, maritim și terestru, în special în zona de est a Uniunii, acoperind țări precum România, Polonia și Estonia.
„A trebuit să desfășurăm sisteme foarte costisitoare – avioane de ultimă generație – pentru a doborî drone relativ ieftine, produse în masă. Acest lucru nu este deloc sustenabil. Avem nevoie de un sistem accesibil și potrivit scopului său”, a declarat von der Leyen, subliniind că Europa trebuie să adopte un model de apărare scalabil și eficient, inspirat din inovațiile Ucrainei în domeniul dronelor.
Ea a adăugat că „zidul de drone va contribui și la Eastern Flank Watch.
“Acesta va monitoriza și proteja cerul, marea și pământul membrilor noștri din est. Dar nu este vorba doar despre frontiera noastră estică – chiar dacă în prezent este prioritatea noastră. Avem nevoie de o abordare la 360 de grade. Acest sistem anti-dronă va fi un scut pentru întreaga noastră Uniune, inclusiv pentru flancul sudic”, a subliniat șefa Comisiei.
Ea a menționat și crearea de „Coaliții de Capabilități Colective” – grupuri de state membre care să coopereze pentru dezvoltarea rapidă a celor nouă capabilități critice identificate: apărare aeriană, cibernetică, război electronic, comunicații sigure și logistică militară.
Astfel, von der Leyen a lăudat modelul „lead nation” folosit în furnizarea de armament pentru Ucraina, condus de Cehia și Danemarca. „Am văzut că acest model funcționează. O națiune a preluat conducerea, altele s-au alăturat pentru a lansa comenzi mai mari. Industria a crescut, iar prețurile au scăzut. Vom extinde acest model în toate domeniile. Este rapid, eficient și, cel mai important, este produs în Europa”, a continuat șefa Comisiei Europene.
Industria europeană de apărare trebuie să fie nucleul acestei tranziții strategice.
„Majoritatea investițiilor se duc în afara Europei. Cu alte cuvinte – acestea sunt locuri de muncă în afara Europei. Acest lucru nu este deloc sustenabil”, a avertizat președinta Comisiei.
Ea a insistat că cel puțin 65% din orice proiect finanțat prin programul SAFE trebuie să se bazeze pe producție internă în Uniunea Europeană, pentru a transforma cheltuielile de apărare într-un motor economic european.
„Creșterea noastră a cheltuielilor pentru apărare trebuie să fie, de asemenea, un motor de dezvoltare aici, în Uniunea Europeană”, a continuat ea.
Menționată explicit printre țările survolate de drone, România se află printre statele vizate de noile inițiative ale Comisiei. Autoritățile de la București sunt așteptate să participe la proiectele de pe flancul estic, care vizează consolidarea capacităților de detecție și reacție la amenințările aeriene și cibernetice.
Ursula von der Leyen a mai cerut în discursul său o schimbare de mentalitate în toate capitalele europene.
„A combate războiul hibrid al Rusiei nu înseamnă doar apărare tradițională. Înseamnă software pentru drone și piese de schimb pentru conducte. Înseamnă echipe de răspuns cibernetic rapid și campanii publice de informare pentru a crește conștientizarea. Trebuie să fim pregătiți să ieșim din zona noastră de confort. Trebuie să explorăm noi moduri de a acționa. Și, cel mai important, trebuie să descurajăm pe oricine încearcă să ne rănească teritoriul și cetățenii. Putem fie să ezităm și să privim cum amenințările rusești escaladează, fie să le întâmpinăm cu unitate, descurajare și hotărâre. Eu știu ce cale vom alege”, a subliniat aceasta.
Liderii Uniunii Europene au discutat la summitul informal de săptămâna trecută de la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.
Ministrul Bogdan Ivan, întrevedere cu omologul german: Am stabilit direcții clare pentru un parteneriat strategic România–Germania în domeniul energiei
Comisia Europeană propune garanții pentru consolidarea protecției fermierilor europeni în cadrul acordului UE-Mercosur
Președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, întâlnire cu reprezentanții FIC: Un dialog deschis cu mediul de afaceri poate transforma sănătatea și educația în priorități reale naționale
Comisia Europeană a deschis trei proceduri de infringement împotriva României în domeniile transport, stabilitate financiară și siguranță alimentară
Vicepreședinta CE, Henna Virkkunen: Europa trebuie să devină un adevărat continent al inteligenței artificiale
Donald Trump i-a „solicitat în mod expres” Turciei să convingă Hamas să negocieze pacea cu Israelul, afirmă Erdogan
Comisia Europeană prezintă două strategii pentru accelerarea adoptării inteligenței artificiale în industrie și știință cu scopul de a menține UE în fruntea cursei globale acerbe în domeniu
Statele membre au căzut de acord asupra unei propuneri care vizează stimularea investițiilor în domeniul apărării în bugetul UE
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
