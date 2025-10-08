PE este pregătit să negocieze cu țările membre simplificarea legislației UE în domeniul agriculturii. Eurodeputații vor mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri pentru respectarea normelor PAC

Parlamentul European și-a adoptat poziția de negocieri pentru discuțiile cu Consiliul privind simplificarea politicii agricole comune a UE.

În textul adoptat cu 492 de voturi pentru, 111 împotrivă și 39 abțineri, eurodeputații doresc mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri pentru respectarea normelor existente ale politicii agricole comune (PAC).

Cerințe de mediu

Conform unui comunicat al Parlamentului European, eurodeputații doresc să introducă mai multă flexibilitate pentru modul în care fermele pot respecta normele de mediu ale PAC.

Aceștia sunt de acord că nu numai fermele care sunt certificate ca practicând în întregime agricultura ecologică ar trebui considerate în mod automat ca îndeplinind unele dintre cerințele de menținere a terenurilor în bune condiții agricole și de mediu, ci și fermele în care numai unele părți sunt certificate pentru agricultură ecologică, fermele situate în arii speciale de conservare și fermele cu o suprafață mai mică de 50 de hectare.

Plăți în situații de criză

Parlamentul se opune unui nou tip de plată directă propusă de Comisie pentru fermierii care au fost afectați de dezastre naturale. Cu toate acestea, deputații sunt de acord cu propunerea Comisiei privind o nouă plată în situații de criză prin intermediul fondurilor UE pentru dezvoltare rurală. Acest sprijin de criză pentru fermieri ar trebui să fie obligatoriu pentru statele membre, spun deputații, iar focarele de boli ale animalelor ar trebui adăugate pe lista evenimentelor al căror impact asupra fermierilor ar putea justifica sprijinul financiar.

Pentru a permite mai multor fermieri să primească sprijin în cazul în care își pierd veniturile sau o parte din producție din cauza riscurilor care sunt în afara controlului lor, eurodeputații propun, de asemenea, reducerea pragului atunci când fermierii pot accesa bani de la guvernele naționale pentru a acoperi primele de asigurare. Aceștia propun pragul de cel puțin 15% din producția medie anuală pierdută sau din venitul mediu anual pierdut, în comparație cu pragul de 20% propus de Comisie.

Micii fermieri și modificările aduse planurilor strategice

Parlamentul propune creșterea limitelor maxime pentru sprijinirea micilor fermieri: o plată anuală de până la 5 000 EUR (în loc de 2 500 EUR propusă de Comisie) și o nouă plată unică pentru dezvoltarea întreprinderilor de până la 75 000 EUR (față de cei 50 000 EUR propuși).

Pentru a accelera punerea în aplicare a noilor norme de flexibilitate, deputații afirmă că, în 2026, modificările aduse planurilor strategice naționale pe baza acestei noi legi pot produce efecte juridice înainte de aprobarea lor oficială de către Comisie.

Pe 14 mai 2025, Comisia a prezentat un pachet de simplificare a actualei PAC. Acest lucru a reieșit din recomandările formulate în cadrul dialogului strategic privind viitorul agriculturii, care a solicitat simplificarea pentru a reduce sarcinile administrative excesive de raportare și de reglementare impuse fermierilor și altor actori din sectorul agroalimentar.

Pentru a accelera adoptarea noilor norme, Parlamentul European a utilizat o procedură simplificată în care deputații au depus amendamente direct la propunerea Comisiei.

Eurodeputații au solicitat în mod repetat o revizuire a cadrului de reglementare al UE pentru a simplifica și a reduce cerințele administrative pentru întreprinderi. Așa-numitele propuneri „omnibus”, prezentate de Comisie începând din februarie 2025, vizează stimularea competitivității și a prosperității UE și deblocarea unei capacități de investiții suplimentare pentru întreprinderi. În regim de urgență, Parlamentul a adoptat deja unele propuneri și înregistrează progrese rapide în ceea ce privește finalizarea propunerilor rămase.

Discuțiile cu statele membre urmează să înceapă joi, 9 octombrie, pentru a permite eventual adoptarea finală a noilor norme în cadrul unei sesiuni plenare din noiembrie 2025.