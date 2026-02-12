PE invită Comisia Europeană și statele UE să faciliteze achizițiile publice comune pentru a asigura pacienților oncologici acces echitabil la tratamente inovative care salvează vieți

Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a votat o rezoluție pentru a marca Ziua mondială de luptă împotriva cancerului, solicitând Comisiei Europene și statelor membre să își reînnoiască angajamentul politic față de punerea în aplicare deplină a Planului european de combatere a cancerului pe perioada cadrului financiar multianual (CFM) 2028-2034, potrivit comunicatului oficial.

De asemenea, deputații europeni cer ca viitorul buget al UE pe termen lung să dispună de o finanțare dedicată sănătății, pentru pentru a realiza inițiativele emblematice ale UE în domeniul sănătății care necesită continuitate multianuală și capacitate de punere în aplicare.

Deputații europeni mai solicită:

Crearea unei infrastructuri de înaltă calitate pentru furnizarea de tratamente, pe baza orientărilor europene și în conformitate cu cele mai recente dovezi științifice.

Acces echitabil și la prețuri accesibile la medicamente împotriva cancerului și la medicamente inovative în întreaga UE: „Parlamentul European ia act cu îngrijorare de disparitățile persistente dintre statele membre în ceea ce privește accesul pacienților la astfel de medicamente și terapii, în pofida autorizației de introducere pe piața UE, și constată că acest lucru afectează în special piețele mai mici”.

Reamintim că în perioada 2020-2023 au fost aprobate în România 11 medicamente destinate pacienților oncologici, dar nici măcar unul aprobat în 2023. Pentru aceeași perioadă, Germania a aprobat 54 de medicamente, 14 doar în 2023. Totalul tratamentelor aprobate la nivel european pentru această perioadă a fost de 56, 14 doar în 2023.

Astfel, europarlamentarii invită Executivul European ca, în cooperare cu statele membre, să faciliteze achizițiile publice comune voluntare, acolo unde este posibil: „Să promoveze transparența prețurilor în conformitate cu competențele naționale, să sprijine intrarea mai devreme pe piață și să abordeze întârzierile nejustificate dintre autorizarea de către Agenția Europeană pentru Medicamente și accesul pacienților, în special pentru tratamentele oncologice care salvează vieți.”

Totodată, Comisia Europeană este invitată să sprijine statele membre în punerea în aplicare a recomandării Consiliului privind screeningul pentru cancer și a recomandării privind cancerele care pot fi prevenite prin vaccinare, pentru a sprijini statele să consolideze eforturile de prevenire și depistare timpurie a cancerului.

Parlamentul European invită Comisia Europeană să își intensifice eforturile de protejare a supraviețuitorilor cancerului din întreaga UE împotriva discriminării financiare, inclusiv prin promovarea efectivă a dreptului de a fi uitat, și îndeamnă statele membre să adopte o legislație obligatorie pentru a consacra acest drept la nivel național.

Inițiator al rezoluției este eurodeputatul social-democrat, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.