PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
Parlamentul European a adoptat marți o rezoluție prin care condamnă cu fermitate războiul de agresiune ilegal și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, descriindu-l ca o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a Cartei ONU.
Eurodeputații consideră că Rusia, conducerea sa și regimul din Belarusul învecinat, de unde Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei, sunt pe deplin responsabile pentru război și crime de război, condamnând totodată cu fermitate implicarea regimurilor iranian și nord-coreean, informează Parlamentul European printr-un comunicat.
Parlamentul European solicită Rusiei să înceteze imediat acțiunile sale militare, să se retragă de pe toate teritoriile ucrainene recunoscute la nivel internațional, să elibereze deținuții și civilii deportați (inclusiv copiii) și să pună capăt încălcării independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Eurodeputații reiterează, de asemenea, că vor continua să nu recunoască niciun teritoriu ucrainean ocupat ca fiind rus.
Este nevoie de garanții de securitate solide și credibile pentru Ucraina
În text, Parlamentul afirmă că viitorul Ucrainei se află în UE. Acesta recomandă accelerarea integrării Ucrainei pe piața unică și accelerarea pregătirilor UE pentru viitoarea extindere prin reforme instituționale interne. De asemenea, PE solicită UE și statelor sale membre să își asume o mai mare responsabilitate pentru securitatea europeană și să sporească sprijinul militar, politic și diplomatic pentru Ucraina.
Eurodeputații afirmă, de asemenea, că un viitor acord de pace Ucraina-Rusia trebuie să se bazeze pe garanții de securitate solide și credibile pentru Ucraina, comparabile cu articolul 5 din tratatul NATO și cu articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană, orice astfel de acord trebuind, de asemenea, să respecte dreptul internațional, să asigure responsabilitatea, să includă despăgubiri și să nu limiteze dreptul Ucrainei la autoapărare sau la alegerea alianțelor. Aceștia subliniază, de asemenea, că nicio decizie cu privire la Ucraina sau Europa nu ar trebui luată fără Ucraina sau Europa.
Textul salută noile inițiative multinaționale în materie de securitate pentru Ucraina, inclusiv o „forță de asigurare” propusă de aliații occidentali ai Ucrainei, combinată cu garanții de securitate, dar își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că astfel de garanții ar intra în vigoare numai după ce se convine asupra unei încetări a focului.
Deputații își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la abordarea actuală a SUA a negocierilor de pace, întrucât Washingtonul pare să acorde prioritate încheierii de acorduri pe termen scurt și menținerii „stabilității strategice” cu Rusia în detrimentul unor discuții autentice care să conducă la o pace cuprinzătoare, justă și durabilă, bazată pe dreptul internațional.
Parlamentul European cere continuarea decuplării energetice a UE de Rusia
Rezoluția solicită sporirea sancțiunilor împotriva Rusiei și continuarea decuplării de energia rusă. Salutând eforturile de a elimina treptat gazul și petrolul rusesc, eurodeputații cer o nouă eliminare treptată a altor surse de energie rusești, inclusiv petrolul și toate produsele petroliere, uraniul, uraniul îmbogățit, combustibilul și serviciile nucleare, precum și dezafectarea permanentă a conductelor Nord Stream.
Eurodeputații condamnă, de asemenea, deportarea copiilor ucraineni în Rusia și sprijină eforturile internaționale de a asigura returnarea acestora.
Parlamentul dorește sancțiuni extinse împotriva instituțiilor și funcționarilor ruși implicați în crime de război, o aplicare mai strictă a pedepselor împotriva eludării sancțiunilor, interdicții de intrare în spațiul Schengen pentru personalul militar rus implicat în război și desemnarea Grupului Wagner și a entităților sale succesoare drept organizații teroriste.
Documentul a fost adoptat în cadrul unei sesiuni extraordinare a Parlamentului European, în cadrul căreia a avut o intervenție online și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Acesta și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul continuu acordat de Parlamentul European Ucrainei, declarând: „simțim cu adevărat că multor europeni le pasă de ceea ce se va întâmpla cu Ucraina (…), nu am ales niciodată acest război, nu l-am provocat și facem tot ce ne stă în putință pentru a-l opri”.
El a subliniat modul în care „dictatura instabilă mintal” a lui Vladimir Putin de la Moscova reprezintă o amenințare agresivă atât pentru vecinii săi, cât și pentru Europa și că Putin însuși nu este în măsură să accepte un lucru simplu: „că în altă parte oamenii pot trăi diferit și se pot bucura de o viață care nu este cea pe care o preferă el”.
Președintele Zelenski a subliniat, de asemenea, necesitatea unor garanții de securitate credibile pentru Ucraina, pentru a împiedica Rusia să își continue agresiunea în Europa.
Despre importanța menținerii „unității și cooperării transatlantice în condițiile actuale”, acesta a declarat că este recunoscător tuturor celor care depun eforturi pentru a menține această legătură importantă la nivel mondial.
Zelenski a subliniat, de asemenea, importanța punerii în aplicare a împrumutului UE în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și a stabilirii unei date clare pentru aderarea Ucrainei la UE. Dacă nu există o dată și nicio garanție, „Putin va găsi o modalitate de a bloca Ucraina timp de decenii, divizându-vă, divizând Europa”, a adăugat el.
Președintele Ucrainei a declarat că Europa trebuie să înțeleagă în cele din urmă ce umple portofelul Rusiei și îi permite lui Putin să își continue războiul.
El a solicitat sancțiuni severe, încetarea dependenței Europei de energia rusă, închiderea băncilor ruse din Europa, reprimarea evaziunii sancțiunilor și a flotei din umbră a Moscovei și refuzarea accesului criminalilor de război ruși în Europa.
La rândul său, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a amintit că, „după patru ani, Parlamentul European nu a dezamăgit Ucraina. Pentru că știm că atunci când suntem uniți, Ucraina și Europa sunt puternice. Securitatea Ucrainei este securitatea Europei, libertatea Ucrainei este libertatea Europei, iar viitorul Ucrainei este în Europa.”
Poziția ei se regăsește și în mesajul comun transmis de șefii instituțiilor Uniunii Europene, transmis înainte ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, să ajungă la Kiev.
Statele membre amenință să dea Comisia în judecată pentru acordarea de competențe suplimentare Parlamentului European în procesul decizional și afectarea echilibrului instituțional
Statele membre ale Uniunii Europene, reunite în Consiliu, amenință cu acțiuni legale în legătură cu un acord recent între Parlamentul European și Comisia Europeană, care ar acorda legislativului european competențe suplimentare care ar putea afecta echilibrul instituțional stabilit prin Tratate, potrivit unei scrisori obținute de Politico.
Scrisoarea, a cărei formulare finală urmează să fie aprobată miercuri de statele membre, contestă acordul-cadru încheiat anul trecut între Parlament și Comisie, care extinde rolul legislativului în procesul decizional.
Consiliul UE, care reprezintă guvernele naționale, și Parlamentul European sunt co-legiuitori și adoptă împreună legislația propusă de Comisie. În ultimii ani, Parlamentul a încercat să își consolideze influența în procesul legislativ, inclusiv prin acorduri interinstituționale și prin acțiuni în fața Curții de Justiție atunci când a considerat că prerogativele sale sunt limitate.
„Consiliul și-a exprimat în mod repetat rezervele puternice” față de acest acord, se arată în proiectul de scrisoare, precum și față de „compatibilitatea sa cu principiile prevăzute în Tratate”.
Nemulțumirea statelor membre vizează în special angajamentul Comisiei de a asigura Consiliului și Parlamentului „tratament egal” în procesul legislativ.
„Nu este cazul pentru acest lucru”, se afirmă în draftul de scrisoare, invocând faptul că Tratatele fondatoare ale UE conferă Consiliului competențe distincte și, în anumite situații, superioare celor ale Parlamentului.
Un alt punct sensibil îl reprezintă creșterea influenței eurodeputaților în negocierile internaționale, inclusiv în contextul acordului comercial cu grupul Mercosur, a cărui implementare a fost amânată de Parlament după ce capitalele ajunseseră la un compromis.
Potrivit documentului, dacă Parlamentul și Comisia nu modifică secțiunile considerate „problematice”, „Consiliul își rezervă dreptul de a lua orice măsuri adecvate pentru a-și apăra prerogativele, inclusiv sesizarea Curții”, referire la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Acordul-cadru a fost semnat în septembrie de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după nouă luni de negocieri. Documentul urmează să fie ratificat de plenul Parlamentului în martie, iar ulterior aprobat formal de Comisie.
Negociatorul-șef al Parlamentului, eurodeputatul german Sven Simon, a respins criticile privind un dezechilibru instituțional.
„Sunt încrezător în evaluarea noastră privind competențele și echilibrul instituțional și nu văd niciun motiv de îngrijorare în privința unor eventuale proceduri în fața Curții de Justiție”, a declarat acesta pentru Politico.
El a adăugat că este „regretabil” faptul că statele membre par „tot mai preocupate de defensiva instituțională, reflexe naționale și detalii procedurale, în loc să se concentreze pe responsabilitatea comună de a avansa decisiv proiectul european”.
Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au ajuns marți dimineață la Kiev pentru a discuta pașii următori în direcția unei păci juste și durabile în favoarea Ucrainei și pentru a exprima sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru această țară, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.
Cu acest prilej, a fost publicată și o declarație comună a președintelui Consiliului European, a președintei Comisiei Europene și a președintei Parlamentului European, marcând împlinirea a patru ani de la începutul războiului.
In Kyiv for the tenth time since the start of the war.
To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.
To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.
And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026
„Astăzi, în urmă cu patru ani, Rusia și-a început războiul de agresiune la scară largă și ilegal împotriva Ucrainei. Încă o dată, aducem un omagiu poporului curajos al Ucrainei, care continuă să reziste și să își apere țara”, se arată în declarație.
Liderii europeni subliniază că Rusia nu și-a atins obiectivele militare și acuză Moscova că vizează în mod deliberat infrastructura civilă și critică a Ucrainei, inclusiv rețele energetice, spitale, școli și clădiri rezidențiale, în plină iarnă.
„Obiectivul nostru este o pace cuprinzătoare, justă și durabilă pentru Ucraina, bazată pe principiile Cartei ONU și pe dreptul internațional. Respectarea suveranității și a integrității teritoriale este piatra de temelie. Nicio țară nu își poate anexa vecinul. Frontierele nu pot fi schimbate prin forță. Agresorul nu poate fi recompensat”, transmit cei trei lideri.
Four years of an unjust war of aggression.⁰
Four years of unshakable Ukrainian courage.⁰
Four years of unwavering European support.
One shared resolve: to secure a just and lasting peace in Ukraine.
That’s why we are here in Kyiv today. pic.twitter.com/KJJ7levHnp
— António Costa (@eucopresident) February 24, 2026
Aceștia subliniază importanța menținerii solidarității transatlantice și globale cu Ucraina, într-un context internațional și geopolitic dificil.
Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul de a continua sprijinul politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic pentru Ucraina, rămânând cel mai mare donator al țării.
Pe lângă cele aproape 200 miliarde de euro acordate din 2022, liderii europeni au convenit alocarea a 90 miliarde de euro pentru perioada 2026–2027, pentru a ajuta Ucraina să își acopere nevoile bugetare și de apărare.
„60 miliarde de euro din acest pachet de sprijin vor fi destinate nevoilor militare (programul ‘Porcupine’). Prima plată va fi efectuată cât mai curând posibil”, se precizează în declarație.
În această iarnă, UE și statele membre au furnizat asistență energetică fără precedent, sisteme de apărare antiaeriană și anti-dronă, precum și ajutor umanitar, inclusiv un nou pachet de generatoare și sprijin de urgență. Totodată, Bruxelles-ul lucrează cu autoritățile ucrainene la un nou plan de securitate și pregătire energetică, axat pe repararea și consolidarea rețelelor, repornirea rapidă a centralelor avariate și dezvoltarea producției descentralizate de energie regenerabilă.
„Războiul de uzură al lui Putin epuizează treptat Rusia, iar noi suntem hotărâți să exercităm presiuni suplimentare pentru a opri agresiunea și pentru a o determina să se angajeze în negocieri reale”, se arată în document.
UE anunță că va intensifica presiunile asupra sectorului energetic și financiar rus și va adopta măsuri suplimentare împotriva „flotei din umbră”.
În paralel, Uniunea și statele membre sunt pregătite să contribuie, în conformitate cu competențele lor, la garanții de securitate „robuste și credibile”, astfel încât Rusia să nu mai poată ataca Ucraina în viitor.
De asemenea, liderii europeni reafirmă angajamentul pentru tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele comise și pentru pagubele provocate, inclusiv prin operaționalizarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei și a unei Comisii Internaționale pentru Cereri de Despăgubire, în cadrul Consiliului Europei.
În final, declarația subliniază că viitorul unei Ucraine sigure și prospere se află în Uniunea Europeană.
„Ucraina poate conta pe sprijinul nostru deplin pentru aderarea la UE și pentru reconstrucția postbelică. Suntem alături de Ucraina. Pentru o pace justă și durabilă. Pentru o Ucraină puternică și suverană într-o Europă puternică și suverană”, mai transmit cei trei lideri.
Social-democrații, liberalii și Verzii din PE cer explicații Comisiei Europene pentru prezența la reuniunea controversatului Consiliu pentru Pace al lui Trump
Liderii grupurilor social-democraților, liberalilor și Verzilor din Parlamentul European au criticat decizia Comisiei Europene de a trimite un comisar la reuniunea Consiliului pentru Pace inițiată de președintele american Donald Trump, calificând-o drept „o gravă eroare de judecată”, într-o scrisoare transmisă vineri președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, și consultată de Politico.
Dubravka Šuica, comisarul european pentru Mediterană, s-a aflat joi la Washington pentru prima reuniune oficială a mecanismului, creat pentru a supraveghea demilitarizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza în cadrul unui armistițiu susținut de ONU.
Deși Uniunea Europeană a precizat anterior că nu susține inițiativa și nu va participa în calitate de membru, prezența comisarului la reuniune a generat reacții critice.
În scrisoare se arată că „participarea unui comisar la o inițiativă diplomatică controversată politic, fără un mandat clar definit, perturbă echilibrul instituțional și riscă să încalce principiul cooperării loiale între instituțiile UE și statele membre”. Documentul subliniază că „respectarea Tratatelor este esențială”.
Liderii celor trei grupuri susțin că Executivul european nu avea mandat pentru o astfel de decizie și avertizează că prezența Comisiei a conferit vizibilitate și legitimitate inițiativei, slăbind în același timp autoritatea Națiunilor Unite.
„Cerem președintei Comisiei Europene să se delimiteze clar de Consiliul pentru Pace al lui Donald J. Trump, să se abțină de la trimiterea oricărui observator la reuniunile acestuia și să înceteze orice formă de participare”, se mai arată în scrisoare.
Partidul Popular European, familia politică a Ursulei von der Leyen, nu a semnat documentul. Un purtător de cuvânt al PPE nu a oferit un comentariu până la momentul publicării informației.
Potrivit Politico, Bulgaria și Ungaria sunt singurele state membre ale UE care au aderat formal la acest mecanism, în timp ce Italia și România participă în calitate de observatori.
Comisia Europeană și-a apărat vineri decizia. „Cel puțin jumătate dintre statele membre, prin reprezentanții lor, au participat la această reuniune”, a declarat purtătorul de cuvânt Guillaume Mercier. „Nu devenim membri ai Consiliului pentru Pace, a adăugat acesta, insistând că Šuica a participat pentru a lua parte „la o discuție mai amplă menită să asigure un viitor sigur pentru Gaza și pentru palestinieni”.
La rândul său, purtătoarea de cuvânt Paula Pinho a precizat că „ține de atribuțiile Comisiei, în calitate de reprezentant extern al Uniunii, să accepte astfel de invitații, ca gest de curtoazie internațională”.
Scrisoarea grupurilor politice vine și pe fondul reacțiilor critice din Franța. „Comisia nu ar fi trebuit niciodată să participe”, a transmis joi seară pe platforma X ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot. „Dincolo de întrebările politice legitime ridicate de Consiliul pentru Pace, Comisia trebuie să respecte cu strictețe dreptul european și echilibrul instituțional în orice circumstanțe”, a adăugat acesta.
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
