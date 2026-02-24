PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE

Parlamentul European a adoptat marți o rezoluție prin care condamnă cu fermitate războiul de agresiune ilegal și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, descriindu-l ca o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a Cartei ONU.

Eurodeputații consideră că Rusia, conducerea sa și regimul din Belarusul învecinat, de unde Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei, sunt pe deplin responsabile pentru război și crime de război, condamnând totodată cu fermitate implicarea regimurilor iranian și nord-coreean, informează Parlamentul European printr-un comunicat.

Parlamentul European solicită Rusiei să înceteze imediat acțiunile sale militare, să se retragă de pe toate teritoriile ucrainene recunoscute la nivel internațional, să elibereze deținuții și civilii deportați (inclusiv copiii) și să pună capăt încălcării independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Eurodeputații reiterează, de asemenea, că vor continua să nu recunoască niciun teritoriu ucrainean ocupat ca fiind rus.

Este nevoie de garanții de securitate solide și credibile pentru Ucraina

În text, Parlamentul afirmă că viitorul Ucrainei se află în UE. Acesta recomandă accelerarea integrării Ucrainei pe piața unică și accelerarea pregătirilor UE pentru viitoarea extindere prin reforme instituționale interne. De asemenea, PE solicită UE și statelor sale membre să își asume o mai mare responsabilitate pentru securitatea europeană și să sporească sprijinul militar, politic și diplomatic pentru Ucraina.

Eurodeputații afirmă, de asemenea, că un viitor acord de pace Ucraina-Rusia trebuie să se bazeze pe garanții de securitate solide și credibile pentru Ucraina, comparabile cu articolul 5 din tratatul NATO și cu articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană, orice astfel de acord trebuind, de asemenea, să respecte dreptul internațional, să asigure responsabilitatea, să includă despăgubiri și să nu limiteze dreptul Ucrainei la autoapărare sau la alegerea alianțelor. Aceștia subliniază, de asemenea, că nicio decizie cu privire la Ucraina sau Europa nu ar trebui luată fără Ucraina sau Europa.

Textul salută noile inițiative multinaționale în materie de securitate pentru Ucraina, inclusiv o „forță de asigurare” propusă de aliații occidentali ai Ucrainei, combinată cu garanții de securitate, dar își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că astfel de garanții ar intra în vigoare numai după ce se convine asupra unei încetări a focului.

Deputații își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la abordarea actuală a SUA a negocierilor de pace, întrucât Washingtonul pare să acorde prioritate încheierii de acorduri pe termen scurt și menținerii „stabilității strategice” cu Rusia în detrimentul unor discuții autentice care să conducă la o pace cuprinzătoare, justă și durabilă, bazată pe dreptul internațional.

Parlamentul European cere continuarea decuplării energetice a UE de Rusia

Rezoluția solicită sporirea sancțiunilor împotriva Rusiei și continuarea decuplării de energia rusă. Salutând eforturile de a elimina treptat gazul și petrolul rusesc, eurodeputații cer o nouă eliminare treptată a altor surse de energie rusești, inclusiv petrolul și toate produsele petroliere, uraniul, uraniul îmbogățit, combustibilul și serviciile nucleare, precum și dezafectarea permanentă a conductelor Nord Stream.

Eurodeputații condamnă, de asemenea, deportarea copiilor ucraineni în Rusia și sprijină eforturile internaționale de a asigura returnarea acestora.

Parlamentul dorește sancțiuni extinse împotriva instituțiilor și funcționarilor ruși implicați în crime de război, o aplicare mai strictă a pedepselor împotriva eludării sancțiunilor, interdicții de intrare în spațiul Schengen pentru personalul militar rus implicat în război și desemnarea Grupului Wagner și a entităților sale succesoare drept organizații teroriste.

Documentul a fost adoptat în cadrul unei sesiuni extraordinare a Parlamentului European, în cadrul căreia a avut o intervenție online și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Acesta și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul continuu acordat de Parlamentul European Ucrainei, declarând: „simțim cu adevărat că multor europeni le pasă de ceea ce se va întâmpla cu Ucraina (…), nu am ales niciodată acest război, nu l-am provocat și facem tot ce ne stă în putință pentru a-l opri”.

El a subliniat modul în care „dictatura instabilă mintal” a lui Vladimir Putin de la Moscova reprezintă o amenințare agresivă atât pentru vecinii săi, cât și pentru Europa și că Putin însuși nu este în măsură să accepte un lucru simplu: „că în altă parte oamenii pot trăi diferit și se pot bucura de o viață care nu este cea pe care o preferă el”.

Președintele Zelenski a subliniat, de asemenea, necesitatea unor garanții de securitate credibile pentru Ucraina, pentru a împiedica Rusia să își continue agresiunea în Europa.

Despre importanța menținerii „unității și cooperării transatlantice în condițiile actuale”, acesta a declarat că este recunoscător tuturor celor care depun eforturi pentru a menține această legătură importantă la nivel mondial.

Zelenski a subliniat, de asemenea, importanța punerii în aplicare a împrumutului UE în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și a stabilirii unei date clare pentru aderarea Ucrainei la UE. Dacă nu există o dată și nicio garanție, „Putin va găsi o modalitate de a bloca Ucraina timp de decenii, divizându-vă, divizând Europa”, a adăugat el.

Președintele Ucrainei a declarat că Europa trebuie să înțeleagă în cele din urmă ce umple portofelul Rusiei și îi permite lui Putin să își continue războiul.

El a solicitat sancțiuni severe, încetarea dependenței Europei de energia rusă, închiderea băncilor ruse din Europa, reprimarea evaziunii sancțiunilor și a flotei din umbră a Moscovei și refuzarea accesului criminalilor de război ruși în Europa.

La rândul său, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a amintit că, „după patru ani, Parlamentul European nu a dezamăgit Ucraina. Pentru că știm că atunci când suntem uniți, Ucraina și Europa sunt puternice. Securitatea Ucrainei este securitatea Europei, libertatea Ucrainei este libertatea Europei, iar viitorul Ucrainei este în Europa.”

Poziția ei se regăsește și în mesajul comun transmis de șefii instituțiilor Uniunii Europene, transmis înainte ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, să ajungă la Kiev.