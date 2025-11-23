PE, reunit în sesiune plenară. Bugetul UE pentru 2026 și amenințările Rusiei la adresa spațiului aerian al statelor membre, printre subiectele principale

În contextul în care planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina a deschis o nouă etapă în discuțiile internaționale, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susține că „orice inițiativă care poate apropia sfârșitul unui război brutal să fie analizată cu seriozitate”, timp în care „blocul democratic transatlantic trebuie să rămână unit și ferm”.

„Obiectivul comun al țărilor democratice este ca pacea să fie durabilă și să nu vină cu prețul slăbirii suveranității Ucrainei sau al securității europene. Iar eforturile administrației americane sunt lăudabile. (…) Orice plan trebuie să includă garanții reale de securitate, să respecte dreptul internațional și să evite concesiile unilaterale care ar putea crea precedente periculoase pentru întreaga regiune. În același timp, Europa și România trebuie să fie parte activă în acest proces. Securitatea noastră comună depinde de modul în care gestionăm acest moment”, a precizat deputatul european într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

De asemenea, acesta susține că România și Uniunea Europeană au susținut constant dreptul Ucrainei de a decide asupra propriului viitor și vor continua să sprijine împreună cu Statele Unite o soluție care aduce pace, dar și stabilitate pe termen lung: „O pace negociată cu responsabilitate, împărtășită și garantată de parteneri, poate oferi șansa reală la reconstrucție și securitate durabilă.”

„Blocul democratic transatlantic trebuie să rămână unit și ferm. Pacea trebuie să fie un angajament care protejează oamenii și valorile noastre comune”, a conchis eurodeputatul social-democrat, Victor Negrescu.

Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.