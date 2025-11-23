PARLAMENTUL EUROPEAN
PE, reunit în sesiune plenară. Bugetul UE pentru 2026 și amenințările Rusiei la adresa spațiului aerian al statelor membre, printre subiectele principale
Parlamentul European se reunește într-o nouă sesiune plenară în perioada 24-27 noiembrie. Deputații europeni vor dezbate la Strasbourg și vota, după caz, cu privire la bugetul european pentru 2026, dar și despre amenințările continue la adresa spațiului aerian și a infrastructurilor critice ale UE din partea Rusiei și a Belarusului.
Printre subiectele principale pe agenda sesiunii plenare, se numără:
- Adoptarea unor noi norme privind siguranța jucăriilor pentru a proteja sănătatea copiilor
- Platforme online mai sigure pentru minori: dezbatere și vot
- Dezbatere și vot final privind crearea primului program european pentru industria de apărare
- Dezbatere privind utilizarea eficientă a politicii comerciale și industriale a UE pentru a combate restricțiile impuse de China asupra exporturilor de metale rare
- Dezbatere privind noul „omnibus digital” pentru simplificarea normelor UE în domeniul tehnologiei
- Simplificarea legislației UE privind defrișările: deputații europeni vor vota poziția lor de negociere
- Dezbatere privind amenințările continue la adresa spațiului aerian și a infrastructurilor critice ale UE din partea Rusiei și a Belarusului
- Dezbatere și vot privind bugetul UE pentru 2026
PARLAMENTUL EUROPEAN
Vicepreședintele Parlamentului European avertizează: Pacea din Ucraina să nu vină cu prețul slăbirii suveranității ei sau al securității europene
În contextul în care planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina a deschis o nouă etapă în discuțiile internaționale, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susține că „orice inițiativă care poate apropia sfârșitul unui război brutal să fie analizată cu seriozitate”, timp în care „blocul democratic transatlantic trebuie să rămână unit și ferm”.
„Obiectivul comun al țărilor democratice este ca pacea să fie durabilă și să nu vină cu prețul slăbirii suveranității Ucrainei sau al securității europene. Iar eforturile administrației americane sunt lăudabile. (…) Orice plan trebuie să includă garanții reale de securitate, să respecte dreptul internațional și să evite concesiile unilaterale care ar putea crea precedente periculoase pentru întreaga regiune. În același timp, Europa și România trebuie să fie parte activă în acest proces. Securitatea noastră comună depinde de modul în care gestionăm acest moment”, a precizat deputatul european într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.
De asemenea, acesta susține că România și Uniunea Europeană au susținut constant dreptul Ucrainei de a decide asupra propriului viitor și vor continua să sprijine împreună cu Statele Unite o soluție care aduce pace, dar și stabilitate pe termen lung: „O pace negociată cu responsabilitate, împărtășită și garantată de parteneri, poate oferi șansa reală la reconstrucție și securitate durabilă.”
„Blocul democratic transatlantic trebuie să rămână unit și ferm. Pacea trebuie să fie un angajament care protejează oamenii și valorile noastre comune”, a conchis eurodeputatul social-democrat, Victor Negrescu.
Citiți și: Von der Leyen: Nimic nu ar trebui să se decidă în privința Ucrainei fără Ucraina. Liderii europeni discută azi despre planul Trump-Putin
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Acordul privind simplificarea PAC a trecut de votul Comisiei pentru Agricultură din PE. Dan Motreanu: Fermierii au nevoie de sprijin real și de timp pentru fermele lor, nu pentru hârtii
Fermierii care lucrează pământul și ne asigură hrana au nevoie de sprijin real și de timp pentru fermele lor, nu pentru hârtii, a subliniat eurodeputatul Dan Motreanu.
Comisia pentru Agricultură a aprobat acordul dintre Parlamentul European și Consiliul UE privind simplificarea Politicii Agricole Comune, dosar pentru care Dan Motreanu a fost responsabil din partea Grupului PPE.
„M-am asigurat că agricultorii români vor beneficia de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor”, a transmis eurodeputatul, prezentând beneficiile înțelegerii:
- Măsurile pentru simplificarea PAC vizează economii de până la 1,58 miliarde de euro anual pentru fermieri și de 210 milioane de euro pentru administrațiile naționale.
- Se va efectua un singur control la fața locului pe an pentru fiecare exploatație.
- Crește sprijinul pentru pentru micii fermieri de la 50.000 la 75.000 de euro pentru creșterea competitivității fermelor lor.
- A fost introdusă posibilitatea finanțării achiziției de bovine, caprine sau ovine de înaltă valoare genetică prin pilonul II.
- Fermierii vor putea fi despăgubiți printr-un nou tip de plăți de criză din Pilonul II, în urma dezastrelor naturale, a fenomenelor climatice nefavorabile, epidemiilor de boli ale animalelor sau a evenimentelor catastrofale.
- Acordul prevede posibilitatea recunoașterii fermelor certificate ecologic sau în conversie cu respectarea automată a anumitor condiționalități în materie de mediu și climă.
- Se acordă mai multă flexibilitate în ceea ce privește îndeplinirea standardelor GAEC, regulile europene pe care trebuie să le respecte fermierii pentru a proteja solul, apa și mediul. „Unitățile agricole certificate ecologic sau în curs de certificare sunt considerate a respecta automat majoritatea acestor cerințe, la fel și unitățile situate în situri Natura 2000”, a explicat Motreanu.
- Fermele sub 30 de hectare vor fi exceptate de la rotația și diversificarea culturii.
- În ceea ce privește pășunile permanente, statele membre vor putea alege să păstreze statutul terenurilor clasificate drept arabile, chiar dacă acestea au fost utilizate ca pășuni pe termen lung. ”Acest lucru permite fermierilor cu pășuni cu rotație lungă, de peste cinci ani, să evite reclasificarea terenului”, a mai arătat eurodeputatul.
Acordul provizoriu privind simplificarea condițiilor politicii agricole comune a UE a fost aprobat de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală cu 34 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere, potrivit unui comunicat al legislativului european.
Acum, pentru ca reforma să poată intra în vigoare, acordul trebuie aprobat de Parlament în cadrul uneia dintre viitoarele sesiuni plenare și apoi de Consiliu.
Pachetul de simplificare „Omnibus III” din domeniul agriculturii face parte dintr-un obiectiv politic mai amplu de consolidare a competitivității Uniunii Europene, prin reducerea poverii administrative asupra întreprinderilor și crearea unor condiții mai favorabile pentru desfășurarea activităților economice în UE.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Regulamentul pentru managementul capacității feroviare reprezintă un „pas important” pentru crearea unui „spațiu unic feroviar european”, subliniază eurodeputatul Gheorghe Falcă
Parlamentul European a ajuns la un acord politic privind noul Regulament european pentru managementul capacității feroviare. Acordul politic este „un pas important pentru modernizarea și eficientizarea transportului pe calea ferată în Uniunea Europeană și de a crea un Spațiu Unic Feroviar European”.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, noul cadru va armoniza planificarea și alocarea capacității atât la nivel național, cât și transfrontalier, permițând servicii mai frecvente, mai fiabile și mai bine coordonate pentru pasageri și pentru operatorii de marfă.
În calitate de raportor din partea Grupului PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, Gheorghe Falcă a reprezentat instituția în toate etapele negocierilor pentru reforma legislativă privind reforma transportului feroviar.
„Am coordonat contribuțiile Parlamentului pe parcursul întregului proces legislativ, asigurându-mă că vocea cetățeniilor, a regiunilor și a mediului de afaceri este auzită și respectată. Datorită unui efort comun și al cooperării centrate pe viziunea europeană, am adoptat un text final care: consolidează securitatea, reziliența și mobilitatea în statele membre ale UE; stimulează investițiile strategice în infrastructură, cercetare și digitalizare; respectă principiile statului de drept, transparenței și sustenabilității. Reformele adoptate reprezintă un pas decisiv pentru o Uniune Europeană pregătită să răspundă provocărilor secolului XXI — de la schimbările climatice și competiția globală, până la noile forme de agresiune hibridă și tehnologică”, a arătat Gheorghe Falcă.
Eurodeputatul a explicat și efectele directe pentru România și regiunea Arad.
„Pentru România, și în mod special pentru zona de vest în care activez și mă implic de ani buni, acest acord înseamnă acces la fonduri mai consistente, la proiecte de infrastructură de transport și digitalizare, la sprijin pentru mobilitatea militară și civilă, competitivitate, siguranță și coeziunea regiunii. Îmi exprim recunoștința față de colegii raportori, președinții de comisii, delegațiile naționale și toate părțile implicate. Acest succes este rodul muncii colective europene. Vom continua să fim vigilenți și activi pentru ca fiecare articol al legislativului adoptat să fie pus în aplicare”, a conchis Gheorghe Falcă.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
PE, reunit în sesiune plenară. Bugetul UE pentru 2026 și amenințările Rusiei la adresa spațiului aerian al statelor membre, printre subiectele principale
La Summitul G20, Ursula von der Leyen a prezentat planul global al UE pentru dezvoltarea inteligenței artificiale
Președintele Volodimir Zelenski: Eforturile tuturor celor care caută o pace autentică și durabilă sunt importante
Cei 27 de lideri ai UE convocați la o reuniune specială privind Ucraina: Statele UE și NATO trebuie să-și dea acordul asupra elementelor din planul de pace
Zelenski îi mulțumește pentru “sprijin” lui Nicușor Dan după ce liderul român s-a alăturat liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina
Rusia nu poate impune condițiile sale Ucrainei și Europei, reacționează tranșant Tusk după o discuție cu Zelenski privind planul de pace propus de SUA
Maia Sandu, apel la unitate între partenerii Ucrainei: Stabilitatea Europei depinde de garantarea independenței, suveranității și securității Ucrainei
Liderii europeni resping forma actuală a planului propus de SUA: Frontierele Ucrainei nu trebuie modificate prin forță
UE, mesaj ferm la primul Summit G20 găzduit in Africa: ”Cooperarea globală este singura cale pentru echilibru economic”
Vicepreședintele Parlamentului European avertizează: Pacea din Ucraina să nu vină cu prețul slăbirii suveranității ei sau al securității europene
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
Trending
- U.E.4 days ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- COMISIA EUROPEANA7 days ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- EVENIMENTE4 days ago
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană