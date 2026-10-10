PE: Sancțiunile SUA împotriva Curții Penale Internaționale, o linie roșie. UE trebuie să demonstreze solidaritate cu CPI

Patru comisii de specialitate și o delegație din Parlamentul European condamnă intenția SUA de a impune sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale, se arată într-un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro

„Sancțiunile SUA împotriva Curții Penale Internaționale (CPI) reprezintă un atac inacceptabil asupra fundamentelor justiției internaționale. Vizarea Curții ca instituție încalcă o linie roșie fundamentală, amenințând independența și integritatea unui tribunal înființat pentru a asigura tragerea la răspundere a celor vinovați de cele mai grave crime care preocupă comunitatea internațională. Uniunea Europeană trebuie să demonstreze acum o solidaritate neclintită cu CPI și personalul acesteia – nu doar prin cuvinte, ci și prin acțiuni concrete.

Comisia Europeană trebuie să activeze imediat Regulamentul UE de blocare, pentru a proteja Curtea și actorii europeni de aplicarea extrateritorială a acestor sancțiuni. Europa trebuie să rămână fermă în apărarea dreptului internațional și a statului de drept.”

Declarație comună semnată de:

David McAllister, președintele Comisiei pentru afaceri externe (AFET);

Mounir Satouri, președintele Subcomisiei pentru drepturile omului (DROI);

Bernd Lange, președintele Comisiei pentru comerț internațional (INTA);

Ilhan Kyuchyuk, președintele Comisiei pentru afaceri juridice (JURI);

Brando Benifei, președintele Delegației pentru relațiile cu Statele Unite (D-US).

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat impunerea de sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale (CPI), justificând decizia prin necesitatea protejării suveranității Statelor Unite și a cetățenilor americani în fața a ceea ce Washingtonul consideră a fi o amenințare reprezentată de instanța internațională.

Potrivit Departamentului de Stat, SUA au sancționat până în prezent 17 persoane în baza Ordinului executiv 14203, iar noile măsuri vizează direct Curtea Penală Internațională ca instituție.

Sancțiunile prevăd blocarea bunurilor și activelor CPI aflate pe teritoriul SUA sau sub controlul persoanelor americane, precum și interzicerea anumitor tranzacții financiare și comerciale cu instituția.