PE și CE militează pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și solicită condamnări mai aspre pentru abuzatori

De Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, președinta Parlamentului European și președinta Comisiei Europeană, reiterează sprijinul deplin al instituțiilor europene pe care le conduc pentru femeilie care devin victime al violenței.

„Una din trei femei va fi supusă violenței în timpul vieții. În această Zi internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, să ne amintim că în spatele fiecărui număr se află un chip, un nume și o poveste. Femei ca Giulia Cecchettin în Italia, Debora Mihailova în Bulgaria și Gisèle Pélicot în Franța. Ele merită adăpost și sprijin. Ele merită să li se facă dreptate. Și merită să fie auzite. Poveștile lor trebuie spuse. Acesta este modul în care vom rupe tăcerea. Așa vom pune capăt violenței. Astăzi și în fiecare zi, suntem alături de victime”, a transmis Ursula von der Leyen în declarația sa oficială.

Roberta Metsola solicită o protecție consolidată pentru femeile victime ale violenței, dar și condamnări mai aspre aplicate abuzatorilor: „Ne reiterăm hotărârea de a proteja femeile de abuzuri și crime. Solicităm o protecție mai puternică și condamnări suplimentare ale infractorilor. Femeile nu trebuie să fie niciodată vizate doar pentru că sunt femei”, a scris președinta Legislativului European într-un mesaj pe platforma X.

Today we #OrangeTheWorld and reiterate our resolve to protect women from abuse and murder.

As @Europarl_EN marks #ViolenceAgainstWomen Day, we call for stronger protection and further convictions of offenders.

Women must never be targeted simply for being women. pic.twitter.com/OA2FkrNe1l

