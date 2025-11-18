PE și statele membre au ajuns la un acord privind „EU Talent Pool”, o platformă digitală menită să faciliteze recrutarea internațională în sectoarele cu deficit de personal

Negociatorii din cadrul Comisiei pentru libertăți civile a Parlamentului European au ajuns la un acord cu Consiliul UE pentru crearea EU Talent Pool, o platformă digitală care va funcționa ca o bază de date europeană a talentelor, facilitând recrutarea cetățenilor din state terțe în Uniune.

Potrivit comunicatului oficial, această platformă digitală va ajuta statele membre să recruteze lucrători din țări terțe, iar participarea la acest sistem va fi voluntară pentru fiecare stat membru.

Posturile vacante incluse pe lista ocupațiilor deficitare la nivelul UE, cu posibile ajustări naționale sau regionale, precum și cele care contribuie la competitivitatea Uniunii, vor fi puse în legătură cu candidați din afara UE. Procesul va fi gratuit atât pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și pentru angajatori.

Angajatori participanți

Statele membre vor trebui să se asigure că toți angajatorii și entitățile participante — precum agențiile de muncă temporară sau intermediarii de pe piața muncii — sunt înființați legal într-un stat membru participant și respectă legislația UE și națională relevantă privind recrutarea echitabilă, condițiile de muncă adecvate, nediscriminarea, protecția împotriva tratamentelor abuzive și traficului de persoane. Încălcarea acestor norme poate duce la suspendarea sau eliminarea angajatorilor de pe platformă.

Toate posturile publicate trebuie să includă cel puțin numele și datele de contact ale angajatorului, o descriere a postului și locul de muncă. De asemenea, pot fi incluse informații precum salariul de început sau o descriere a activității angajatorului.

Profilurile candidaților

Persoanele interesate își vor putea crea un cont și un profil vizibil pentru angajatori, în care să își indice competențele și calificările relevante. În urma negocierilor, eurodeputații au obținut ca abilitățile dobândite sau validate în cadrul unui Parteneriat UE pentru Talente ori prin acorduri bilaterale să fie evidențiate în profilurile candidaților.

De asemenea, vor putea fi adăugate informații suplimentare, precum disponibilitatea de a începe activitatea sau statul membru preferat. Candidații trebuie să fi împlinit vârsta majoratului conform legislației naționale din țara în care urmează să fie angajați.