PE și statele membre au ajuns la un acord privind „EU Talent Pool”, o platformă digitală menită să faciliteze recrutarea internațională în sectoarele cu deficit de personal
Negociatorii din cadrul Comisiei pentru libertăți civile a Parlamentului European au ajuns la un acord cu Consiliul UE pentru crearea EU Talent Pool, o platformă digitală care va funcționa ca o bază de date europeană a talentelor, facilitând recrutarea cetățenilor din state terțe în Uniune.
Potrivit comunicatului oficial, această platformă digitală va ajuta statele membre să recruteze lucrători din țări terțe, iar participarea la acest sistem va fi voluntară pentru fiecare stat membru.
Posturile vacante incluse pe lista ocupațiilor deficitare la nivelul UE, cu posibile ajustări naționale sau regionale, precum și cele care contribuie la competitivitatea Uniunii, vor fi puse în legătură cu candidați din afara UE. Procesul va fi gratuit atât pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și pentru angajatori.
Angajatori participanți
Statele membre vor trebui să se asigure că toți angajatorii și entitățile participante — precum agențiile de muncă temporară sau intermediarii de pe piața muncii — sunt înființați legal într-un stat membru participant și respectă legislația UE și națională relevantă privind recrutarea echitabilă, condițiile de muncă adecvate, nediscriminarea, protecția împotriva tratamentelor abuzive și traficului de persoane. Încălcarea acestor norme poate duce la suspendarea sau eliminarea angajatorilor de pe platformă.
Toate posturile publicate trebuie să includă cel puțin numele și datele de contact ale angajatorului, o descriere a postului și locul de muncă. De asemenea, pot fi incluse informații precum salariul de început sau o descriere a activității angajatorului.
Profilurile candidaților
Persoanele interesate își vor putea crea un cont și un profil vizibil pentru angajatori, în care să își indice competențele și calificările relevante. În urma negocierilor, eurodeputații au obținut ca abilitățile dobândite sau validate în cadrul unui Parteneriat UE pentru Talente ori prin acorduri bilaterale să fie evidențiate în profilurile candidaților.
De asemenea, vor putea fi adăugate informații suplimentare, precum disponibilitatea de a începe activitatea sau statul membru preferat. Candidații trebuie să fi împlinit vârsta majoratului conform legislației naționale din țara în care urmează să fie angajați.
Dan Motreanu, alături de mai mulți europarlamentari, solicită Comisiei Europene accelerarea Strategiei pentru drone: „UE trebuie să devină lider în domeniul dronelor civile”
Eurodeputatul Dan Motreanu, împreună cu mai mulți europarlamentari, a semnat un apel către Comisia Europeană prin care a cerut accelerarea implementării Strategiei europene pentru drone și crearea unei piețe europene de referință pentru dronele civile.
„UE trebuie să devină lider în domeniul dronelor civile. Prin răspunsul transmis de comisarul european pentru Transport, Apostolos Tzitzikostas, Comisia Europeană a confirmat că multe din propunerile noastre se vor regăsi pe agenda Comisiei”, a scris deputatul european, pe Facebook.
În răspunsul transmis de comisarul european pentru transporturi, Comisia anunță că, în 2026, va lansa o revizuire oficială a progresului Strategiei Europene pentru Drone 2.0 — exact în linie cu solicitările formulate de europarlamentari, printre care și Dan Motreanu.
Totodată, comisarul european a precizat în răspunsul său că Executivul european va sprijini competitivitatea industriei de drone din UE și va încuraja participarea companiilor europene inovatoare la contracte publice și proiecte de dezvoltare.
„Comisia va analiza posibilitatea de a permite pulverizarea aeriană cu drone în cadrul legislației actuale privind produsele de protecție a plantelor. Totodată, Comisia a recunoscut caracterul strategic al industriei dronelor, subliniind că tehnologiile civile pot avea și utilizări duale – civile și de securitate”, a adăugat Dan Motreanu.
Dan Motreanu a salutat răspunsul comisarului european Apostolos Tzitzikostas și faptul că propunerile eurodeputaților au fost integrate în agenda Comisiei Europene.
„Europa are șansa de a fi un lider tehnologic în domeniul dronelor civile, un sector care înseamnă locuri de muncă, inovație și competitivitate. Voi continua să sprijin, în Parlamentul European, toate inițiativele care contribuie la competetivitatea UE. Europa are expertiza, industria și viziunea necesare. Fără acțiune concretă, riscăm să rămânem în urmă față de SUA și China”, a concluzionat Dan Motreanu.
Gheorghe Falcă propune un Plan Național de Dezvoltare care să dubleze cele 70 miliarde de euro alocate României din viitorul buget multianual al UE
Eurodeputatul Gheorghe Falcă a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că România se află în fața unei oportunități istorice, odată cu negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene. În perioada 2028–2034, țara noastră ar urma să primească 70 de miliarde de euro, o alocare fără precedent pentru dezvoltare.
Potrivit eurodeputatului, care a fost prezent la evenimentul „Bucuriile Toamnei” în comuna Sânandrei, din județul Timiș, România va avea la dispoziție 60 miliarde de euro pentru coeziune și agricultură și 10 miliarde de euro pentru competitivitate.
„Dacă vom avea înțelepciunea să construim un Plan Național de Dezvoltare în care la fiecare 1 euro venit de la UE, România să adauge încă 1 euro, atunci vom putea crea un plan de investiții de 140 de miliarde de euro pentru următorii 7 ani”, a subliniat Gheorghe Falcă.
Eurodeputatul avertizează, însă, că pentru a valorifica acest potențial, România trebuie să rămână un stat stabil, ancorat în direcția europeană:
„În 2028 România trebuie să fie mai puternică decât extremiștii. Trebuie să alegem stabilitatea, competența și orientarea europeană.”
Falcă a transmis și un mesaj de optimism privind energia socială și potențialul comunităților: „Astăzi, la Sânandrei, am simțit încă o dată că România a energia și voința de a merge înainte. Împreună putem transforma această șansă în realitate.”
Acord la Bruxelles asupra bugetului UE pentru 2026. Victor Negrescu: România își consolidează rolul în arhitectura europeană de securitate cibernetică
Negociatorii Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei Europene au ajuns la un acord privind bugetul UE pentru 2026, după zile de discuții tehnice și ore prelungite de negocieri la Bruxelles. Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și membru al echipei de negociere, a anunțat sâmbătă dimineață că rezultatul reflectă „un angajament real pentru o Europă mai puternică, mai sigură și mai pregătită pentru provocările viitorului”.
Negrescu a subliniat că acest buget „nu este doar un set de cifre”, ci un document care investește direct în domenii cu impact asupra vieții cotidiene a europenilor.
„Ca membru al echipei de negociere a Parlamentului European m-am luptat pentru prioritățile care ating direct viața oamenilor: educație, mobilitate, energie, cultură, cercetare, sprijin pentru IMM-uri, protecție civilă, siguranță și apărare, dar și valori democratice solide”, a transmis eurodeputatul.
Negocierea a avut loc într-un climat politic dificil, însă, potrivit lui Negrescu, rezultatul arată că „atunci când există voință, se pot obține rezultate concrete pentru Europa, pentru România și pentru fiecare cetățean”.
Eurodeputatul a detaliat și o serie de creșteri bugetare obținute în negocieri, inclusiv amendamente pe care le-a susținut activ alături de grupul social-democrat:
Investiții în infrastructură și energie
- +8,5 milioane € pentru Connecting Europe Facility – Transport
- +15 milioane € pentru Connecting Europe Facility – Energie
Educație, competențe și cultură
- +3 milioane € pentru Erasmus+, pentru mai multe burse și mobilități
- +1 milion € pentru programul Creative Europe
- +1 milion € pentru programul CERV – Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori
Economia europeană și IMM-uri
- +2 milioane € pentru Single Market Programme, dedicate sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii
Protecție civilă și dialog social
- +1,5 milioane € pentru organizațiile lucrătorilor
- +10 milioane € pentru Mecanismul de protecție civilă al UE
Securitate și vecinătate estică
- +10 milioane € pentru mobilitatea militară
- +25 milioane € pentru Parteneriatul Estic și Republica Moldova
Cercetare și securitate cibernetică
- +20 milioane € pentru programul Horizon Europe
- Consolidarea Centrului european de competențe în domeniul securității cibernetice (ECCC) de la București — un pas important pentru rolul României în arhitectura digitală europeană.
Eurodeputatul a subliniat că acordul bugetar demonstrează „că, indiferent de diferențele dintre instituții, putem construi compromisuri solide atunci când interesul cetățenilor este pe primul loc”. Potrivit acestuia, bugetul pentru 2026 aduce „mai multe oportunități pentru tineri, condiții mai bune pentru lucrători, sprijin suplimentar pentru IMM-uri, un răspuns mai eficient în situații de urgență, investiții în securitate, mai multă inovație și un rol consolidat al României în domeniul securității cibernetice europene”.
Bugetul UE pentru 2026 urmează să fie supus votului final în sesiunea plenară din noiembrie.
După aderarea la OCDE, România va adera la Agenția Internațională de Energie, afirmă Nicușor Dan: Doar așa putem fi un lider în industria de energie în regiunea noastră
Zelenski exprimă interesul Ucrainei pentru un parteneriat pe apărare cu Spania, la întâlnirea cu liderii din industrie și ministrul de resort: Cu cât construim mai multe relații bilaterale cu țările din UE, cu atât devenim mai integrați în Europa
Moldova Security Forum: Ați apărat inimile și mințile cetățenilor de atacurile hibride, iar Europa are multe de învățat de la R. Moldova (comisarul european pentru apărare)
Moldova Security Forum: Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor, fără interferențe din afară, afirmă secretarul general adjunct al NATO
Consultări politice Tajani-Țoiu la Roma: Extinderea UE, sprijinul pentru R. Moldova, reconstrucția Ucrainei și anul cultural România-Italia, temele centrale abordate
Moldova Security Forum: Vom elabora un plan național de reziliență, anunță Maia Sandu, evocând lecțiile învățate din ingerințele electorale ale Rusiei
Zelenski a exprimat recunoștința Ucrainei pentru sprijinul constant al Spaniei, în cadrul vizitei în Parlamentul spaniol
Ministrul Finanțelor: Schimbările de substanță în modul în care tratăm finanțele publice transmit semnale importante partenerilor internaționali
AHK România sprijină cooperarea Germania-România-R. Moldova prin organizarea unei conferințe economice trilaterale. Industria și inovația, energia, apărarea și nearshoring-ul, temele strategice ale evenimentului
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
