PE solicită UE să ia în considerare desfășurarea unei operațiuni navale în Marea Neagră, în urma ultimelor atacuri soldate cu victime asupra unor nave comerciale civile

Parlamentul European solicită UE să ia în considerare desfășurarea unei operațiuni navale în Marea Neagră, în urma ultimelor atacuri soldate cu victime împotriva unor nave comerciale civile.

Într-o rezoluție adoptată joi cu 432 de voturi pentru, 52 împotrivă și 88 abțineri, legislativul european condamnă cu fermitate cele mai recente atacuri soldate cu victime în largul coastelor Bulgariei și României, precum și încălcările repetate ale spațiului aerian românesc.

Parlamentul European consideră Rusia responsabilă de atacarea navelor civile și de escaladarea războiului său de agresiune împotriva Ucrainei în vestul Mării Negre.

Instituția europeană subliniază în document că aceste atacuri constituie un model clar de escaladare rusă în care Moscova a vizat în mod sistematic transportul maritim civil. Rusia este principalul factor care stă la baza deteriorării situației din regiunea Mării Negre, se arată în text.

Salutând eforturile rapide ale serviciilor de salvare maritimă din România și Bulgaria, ale poliției de frontieră și ale navelor comerciale din apropiere pentru a asista navele atacate, eurodeputații își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la gestionarea ambiguă de către guvernul bulgar a amenințării ruse.

Aceștia regretă răspunsul diplomatic slab al Sofiei față de Rusia și solicită prim-ministrului Bulgariei, Rumen Radev, să „coreleze cererile de solidaritate a aliaților cu acțiuni concrete”. Eurodeputații îndeamnă Bulgaria să nu mai amâne participarea sa la inițiativa antidrone a NATO privind „capacitățile de apărare aeriană împotriva amenințărilor aeriene de nivel inferior”.

UE ar trebui să ia în considerare o operațiune navală în Marea Neagră

În urma celor mai recente atacuri mortale, eurodeputații afirmă că UE și statele sale membre ar trebui să ia în considerare desfășurarea unei operațiuni navale a UE în Marea Neagră, subliniind că libertatea de navigație și securitatea maritimă fac parte din securizarea flancului estic al NATO, a regiunii Mării Negre și a Deltei Dunării.

Eurodeputații solicită NATO să ia în considerare o inițiativă privind Marea Neagră, pe baza discuțiilor existente privind posibilitatea unei „santinele la Marea Neagră”, și subliniază importanța unei cooperări regionale mai strânse între Bulgaria, România și Turcia.

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Mai mult sprijin din partea UE pentru România și Bulgaria

Textul invită, de asemenea, țările UE, în cooperare cu NATO, să sprijine Bulgaria și România în detectarea și urmărirea timpurie a dronelor ostile care amenință transportul maritim în Marea Neagră, dar și UE să operaționalizeze rapid inițiativa UE privind centrul de securitate maritimă în Marea Neagră, care urmărește să contribuie la consolidarea siguranței și securității maritime și la protejarea infrastructurii maritime critice și a mediului marin.

Eurodeputații solicită ca fondurile UE necheltuite în așa-numitul instrument SAFE să fie utilizate pentru a ajuta România și Bulgaria să facă față acestor provocări, subliniind în același timp că viitorul buget pe termen lung al UE trebuie să răspundă unei game largi de nevoi în materie de securitate și apărare, inclusiv în regiunea Mării Negre.

În plus, eurodeputații doresc ca UE și statele sale membre să consolideze protecția și reziliența proiectelor submarine în curs de desfășurare în domeniul telecomunicațiilor, al transportului de energie electrică și al cablurilor de date prin consolidarea supravegherii maritime, a cooperării regionale și a mecanismelor de răspuns rapid.