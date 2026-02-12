PE subliniază necesitatea parteneriatelor de securitate și apărare: Susțin autonomia strategică a UE, rămânând în același timp pe deplin complementare NATO

Parlamentul European a subliniat miercuri că parteneriatele Uniunii Europene în domeniul securității și apărării reprezintă un element-cheie pentru a răspunde eficient amenințărilor actuale și emergente și pentru a consolida rolul UE ca actor strategic global.

Într-un raport adoptat de Comisia pentru securitate și apărare, cu 440 de voturi pentru, 119 împotrivă și 85 de abțineri, eurodeputații arată că parteneriatele UE în materie de securitate și apărare sunt o necesitate, nu o opțiune, într-un context de securitate tot mai volatil. Acestea sunt menite să consolideze cooperarea în domeniul apărării cu parteneri bilaterali-cheie și să sprijine autonomia strategică a Uniunii, rămânând în același timp pe deplin complementare NATO și ancorate în cooperarea multilaterală.

UE, în cea mai gravă situație de securitate de după Al Doilea Război Mondial

Raportul avertizează că Uniunea Europeană se confruntă cu cea mai serioasă situație de securitate de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, determinată în principal de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. În același timp, UE se confruntă cu o gamă largă de amenințări hibride, terorism, atacuri cibernetice, riscuri la adresa infrastructurii critice și efecte ale schimbărilor climatice asupra securității.

Rusia este identificată drept principala amenințare la adresa securității europene, fiind sprijinită de actori precum Iran, Coreea de Nord și Belarus. China este descrisă ca un competitor strategic, iar sprijinul acordat Moscovei determină UE să își reevalueze relațiile economice cu Beijingul și să își consolideze reziliența.

NATO rămâne pilonul apărării colective

Eurodeputații reafirmă că NATO rămâne piatra de temelie a apărării colective, subliniind însă necesitatea unui pilon european de apărare mai puternic, care să permită Uniunii să acționeze autonom atunci când este necesar.

Raportul evidențiază importanța interoperabilității capacităților militare la nivel european, a achizițiilor comune, a cooperării industriale, a standardizării și a alinierii planificării UE cu cea a NATO, pentru a evita dublarea eforturilor și pentru a îmbunătăți nivelul de pregătire.

Extinderea parteneriatelor și rolul central al Ucrainei

Parlamentul salută extinderea parteneriatelor de securitate și apărare cu parteneri care împărtășesc aceleași valori, inclusiv aliați NATO precum Norvegia, Regatul Unit și Canada, dar și cu alți parteneri din Europa și regiunea Indo-Pacific.

Un accent deosebit este pus pe Ucraina, considerată partener strategic prioritar. Eurodeputații solicită continuarea sprijinului militar, industrial și politic pentru Kiev, acordarea de garanții de securitate și utilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei, în conformitate cu dreptul internațional. Raportul propune formalizarea unui parteneriat strategic între UE și Ucraina.