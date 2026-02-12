PARLAMENTUL EUROPEAN
PE subliniază necesitatea parteneriatelor de securitate și apărare: Susțin autonomia strategică a UE, rămânând în același timp pe deplin complementare NATO
Parlamentul European a subliniat miercuri că parteneriatele Uniunii Europene în domeniul securității și apărării reprezintă un element-cheie pentru a răspunde eficient amenințărilor actuale și emergente și pentru a consolida rolul UE ca actor strategic global.
Într-un raport adoptat de Comisia pentru securitate și apărare, cu 440 de voturi pentru, 119 împotrivă și 85 de abțineri, eurodeputații arată că parteneriatele UE în materie de securitate și apărare sunt o necesitate, nu o opțiune, într-un context de securitate tot mai volatil. Acestea sunt menite să consolideze cooperarea în domeniul apărării cu parteneri bilaterali-cheie și să sprijine autonomia strategică a Uniunii, rămânând în același timp pe deplin complementare NATO și ancorate în cooperarea multilaterală.
UE, în cea mai gravă situație de securitate de după Al Doilea Război Mondial
Raportul avertizează că Uniunea Europeană se confruntă cu cea mai serioasă situație de securitate de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, determinată în principal de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. În același timp, UE se confruntă cu o gamă largă de amenințări hibride, terorism, atacuri cibernetice, riscuri la adresa infrastructurii critice și efecte ale schimbărilor climatice asupra securității.
Rusia este identificată drept principala amenințare la adresa securității europene, fiind sprijinită de actori precum Iran, Coreea de Nord și Belarus. China este descrisă ca un competitor strategic, iar sprijinul acordat Moscovei determină UE să își reevalueze relațiile economice cu Beijingul și să își consolideze reziliența.
NATO rămâne pilonul apărării colective
Eurodeputații reafirmă că NATO rămâne piatra de temelie a apărării colective, subliniind însă necesitatea unui pilon european de apărare mai puternic, care să permită Uniunii să acționeze autonom atunci când este necesar.
Raportul evidențiază importanța interoperabilității capacităților militare la nivel european, a achizițiilor comune, a cooperării industriale, a standardizării și a alinierii planificării UE cu cea a NATO, pentru a evita dublarea eforturilor și pentru a îmbunătăți nivelul de pregătire.
Extinderea parteneriatelor și rolul central al Ucrainei
Parlamentul salută extinderea parteneriatelor de securitate și apărare cu parteneri care împărtășesc aceleași valori, inclusiv aliați NATO precum Norvegia, Regatul Unit și Canada, dar și cu alți parteneri din Europa și regiunea Indo-Pacific.
Un accent deosebit este pus pe Ucraina, considerată partener strategic prioritar. Eurodeputații solicită continuarea sprijinului militar, industrial și politic pentru Kiev, acordarea de garanții de securitate și utilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei, în conformitate cu dreptul internațional. Raportul propune formalizarea unui parteneriat strategic între UE și Ucraina.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, înaintea reuniunii informale a Consiliului European: România trebuie să respingă ideea unei UE cu mai multe viteze și să propună forme de cooperare consolidată în domenii esențiale
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, cere României „să adopte o poziție clară, fermă și orientată spre viitor” la reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern care are loc astăzi în Belgia.
„Trebuie să respingem ideea unei Uniuni Europene cu mai multe viteze. O astfel de abordare riscă să adâncească diferențele dintre statele membre și să creeze noi clivaje economice și sociale. România nu poate accepta o Europă fragmentată, în care accesul la decizie, finanțare sau influență depinde de cercuri restrânse și restrictive de integrare”, subliniază eurodeputatul într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
În același timp, Victor Negrescu arată că „România trebuie să fie proactivă” și să vină cu soluții.
„România poate propune și susține forme de cooperare consolidată în domenii esențiale pentru cetățeni și pentru regiunea noastră: securitate cibernetică, reindustrializare și autonomie strategică, combaterea declinului demografic, consolidarea pilonului social, investiții în educație și tehnologii emergente, dezvoltarea infrastructurii de transport și întărirea securității maritime la Marea Neagră”, evidențiază Negrescu.
Făcând trimitere la dezbaterile actuale privind competitivitatea europeană, vicepreședintele Parlamentului European accentuează nevoia unei „strategii naționale coerente de competitivitate”, care să fie corelată cu „prioritățile europene și construită pe utilizarea inteligentă a fondurilor europene.”
„Trebuie să cerem ca viitoarele mecanisme de finanțare să fie deschise tuturor statelor membre, inclusiv celor care nu fac parte din zona euro. Competitivitatea nu trebuie să devină un nou criteriu de excludere, ci un instrument de convergență reală”, mai spune Victor Negrescu.
În încheiere, acesta atrage atenția că „ar fi o greșeală majoră să tratăm aceste dezbateri cu pasivitate.”
„Viitorul Uniunii se decide acum. România are nevoie de o Uniune Europeană coezivă, solidară și echitabilă, cu un proces decizional transparent și incluziv. Iar vocea noastră trebuie să fie auzită”, conchide vicepreședintele Parlamentului European.
Șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană se întâlnesc în Belgia într-o reuniune informală pentru a discuta despre strategia de revitalizare a competitivității UE la nivel global.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul PE: Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul legislativului european, în cadrul căreia a stabilit împreună cu reprezentanții grupurilor politice principalele teme de analiză.
„Este o onoare și o responsabilitate să coordonez acest proces important la nivelul Parlamentului European”, a subliniat vicepreședintele legislativului european, Victor Negrescu.
Potrivit eurodeputatului, teme convenite sunt următoarele:
- Consolidarea rolului Parlamentului în inițierea politicilor europene;
- Întărirea controlului democratic într-o Uniune cu decizii tot mai rapide și executive mai puternice;
- Simplificarea și accelerarea procesului legislativ, cu Parlamentul în centru și cu mai multă transparență pentru cetățeni;
- Impactul extinderii UE asupra funcționării interne și eficienței instituționale;
- Democrația în era digitală și a inteligenței artificiale;
- Funcționarea Parlamentului în situații de criză.
„Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni”, a evidențiat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
Grupul de reflecție urmează să elaboreze până în toamna acestui an prima analiză privind evoluția legislativului european.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European aprobă pachetul de împrumut pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Finanțările vor face obiectul unor condiții stricte de reformă și combatere a corupției
Eurodeputații au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziția Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro, ca sprijin în războiul de agresiune continuu al Rusiei.
Miercuri, Parlamentul European a adoptat un pachet de propuneri menite să sprijine Ucraina cu un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027, informează legislativul european printr-un comunicat.
Așa-numitul „împrumut de sprijin pentru Ucraina” va contribui la satisfacerea nevoilor urgente de finanțare ale Ucrainei în contextul războiului de agresiune în curs al Rusiei care intră în al cincilea an.
Din împrumut, 30 de miliarde de euro vor fi puse la dispoziție pentru asistență macrofinanciară sau sprijin bugetar, furnizate prin intermediul Mecanismului UE pentru Ucraina.
Se vor aloca 60 de miliarde de euro pentru a consolida capabilitățile de apărare ale Ucrainei și pentru a sprijini achiziționarea de echipamente militare, asigurând accesul în timp util la produse critice din domeniul apărării din industriile de apărare din Ucraina, UE și Spațiul Economic European (SEE)/Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS).
În cazul în care anumite produse de apărare nu sunt disponibile imediat din aceste țări pentru a fi livrate de urgență Ucrainei, se va aplica un set de derogări specifice pentru a realiza aprovizionarea din alte țări.
Asistența financiară va fi furnizată în conformitate cu nevoile de finanțare ale Ucrainei, astfel cum se prevede într-o strategie de finanțare elaborată de Ucraina și evaluată de Comisie. Strategia va necesita aprobarea Consiliului.
Toate finanțările vor face obiectul unor condiții stricte, inclusiv angajamentul continuu al Ucrainei față de guvernanța democratică, statul de drept și protecția drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților. Aceasta include eforturile continue de combatere a corupției și de consolidare a instituțiilor democratice.
Împrumutul de sprijin va fi finanțat prin împrumuturi comune ale UE de pe piețele de capital și va fi garantat de „marja de manevră” a bugetului pe termen lung al UE, iar costurile serviciilor financiare aferente vor fi acoperite din bugetele anuale ale UE.
Comisia Europeană a estimat costurile serviciilor la aproximativ 1 miliard de euro pentru 2027 și la aproximativ 3 miliarde de euro pe an începând din 2028. Ucraina va fi responsabilă pentru rambursarea principalului împrumutului odată ce primește despăgubiri de război din partea Rusiei.
Actele legislative necesare pentru finalizarea acestui pachet de sprijin au fost adoptate în cadrul procedurii de urgență a Parlamentului pentru a asigura furnizarea rapidă de ajutor Ucrainei.
Propunerea privind împrumutul de sprijin pentru Ucraina a fost aprobată cu 458 voturi pentru, 140 împotrivă și 44 abțineri, propunerea de modificare a Mecanismului pentru Ucraina a primit 473 voturi pentru, 140 împotrivă și 32 abțineri, în timp ce propunerea de modificare a bugetului pe termen lung al UE (CFM) pentru perioada 2021-2027 a obținut 490 voturi pentru, 130 împotrivă și 32 abțineri.
Consiliul trebuie, de asemenea, să adopte în mod oficial pachetul pentru ca prima plată la începutul celui de al doilea trimestru al anului 2026 să poată fi efectuată de Comisie.
