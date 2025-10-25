Connect with us

PARLAMENTUL EUROPEAN

PE susține înființarea unui Centru European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. Dan Motreanu, printre inițiatori

Published

6 hours ago

on

© European Union 2025 - Source : EP

Parlamentul European a susținut înființarea unui Centru European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, o inițiativă co-susținută de eurodeputatul român Dan Motreanu, în cadrul amendamentelor depuse la rezoluția privind bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026. 

„M-am numărat printre inițiatorii acestui amendament, alături de mai mulți colegi europarlamentari. Propunerea noastră a fost inclusă în rezoluția Parlamentului European privind bugetul Uniunii Europene pe anul 2026. Urmează negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul UE, pentru a ajunge la un acord asupra bugetului pentru 2026 înainte de sfârșitul anului 2025”, a transmis deputatul european într-un mesaj postat pe pagina de Facebook. 

Noua inițiativă urmărește protejarea instrartucturii maritime critice din regiunea Mării Negre, consolidarea cooperării regionale în domeniul dezamorsării minelor și combaterea riscurilor pentru mediu și siguranța maritimă. 

În contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, strategia va întări securitatea europeană. 

De asemenea, UE va investi în modernizarea porturilor, căilor ferate și aeroporturilor din regiune, pentru a face față echipamentelor militare grele.

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master "Relații Internaționale și Integrare Europeană" în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

PARLAMENTUL EUROPEAN

Gabriela Firea își continuă mandatul de eurodeputat și anunță sprijinul pentru candidatul PSD la Primăria Capitalei: Îmi doresc un București european, bine administrat și aproape de oameni

Published

5 hours ago

on

October 25, 2025

By

© Gabriela Firea - Facebook

Eurodeputatul Gabriela Firea a anunțat astăzi, 25 octombrie, că va continua să își exercite mandatul de membru al Parlamentului European, obținut în urma alegerilor europene din 2024, și că își va oferi sprijinul deplin candidatului Partidului Social Democrat la Primăria Capitalei. 

„Ori de câte ori am început un proiect – privat sau public, l-am dus până la capăt, oricât de greu mi-a fost sau câte provocări au apărut pe parcurs. Merg pe aceeași linie şi acum: doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar, obținut în urma votului și încrederii românilor, chiar dacă pentru o mamă cu doi copii școlari naveta la Strasbourg şi Bruxelles nu este simplă. (…) Mă preocupă şi vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene care vizează o viață mai bună pentru România, pentru copii, familii, femei, tineri, seniori, fermieri, antreprenori etc.”, a transmis deputatul european într-un mesaj postat pe pagina de Facebook. 

Fostul primar general al Capitalei a precizat își dorește  ca Bucureștiul să devină un oraș european, condus de un edil care continue proiectele importante începute în trecut și să lanseze investiții noi, esențiale pentru locuitori. 

„Am speranța că vom avea un primar general care să nu mai creadă că viața începe cu el şi să continue toate investițiile foştilor edili, în paralel cu lansarea unora noi, absolut necesare. În administrație, continuitatea nu este un moft, pentru că proiectele, investițiile, sunt clădite pe așteptările, timpul și banii cetățenilor. Iar să îi respecți pe cetățeni este prima obligație a oricărui om politic”, a mai punctat Gabriela Firea.

Aceasta a confirmat totodată că va acorda „susținere totală colegiului social-democrat care urmează să își depună candidatura la Primăria Capitalei, reafirmându-și angajamentul față de echipa PSD și de alegătorii partidului: „Sunt şi voi rămâne devotată echipei noastre social democrate și, în special, oamenilor care ne acordă încrederea”, a conchis eurodeputatul social-democrat.

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

Conferința ONU privind schimbările climatice: Parlamentul European va cere liderilor lumii acțiuni mai hotărâte pentru stoparea încălzirii globale

Published

2 days ago

on

October 23, 2025

By

© European Union 2024 - Source : EP

Parlamentul European și-a stabilit poziția oficială pentru Conferința ONU privind schimbările climatice (COP30), care va avea loc la Belem, în Brazilia. Eurodeputații cer liderilor lumii să își reafirme angajamentul de a limita încălzirea globală la 1,5°C, obiectiv considerat esențial pentru protejarea planetei, potrivit comunicatului european al Legislativului European. 

Rezoluția adoptată azi, 23 octombrie, a fost pregătită de Comisia pentru mediu, climă și siguranță alimentară. Documentul subliniază că UE trebuie să rămână un exemplu global în lupta împotriva schimbărilor climatice și să mențină ambițiile ridicate în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon. 

Deputații europeni doresc ca toate țările să contribuie în mod echitabil la asigurarea unei finanțări adecvate pentru combaterea schimbărilor climatice, la soluționarea crizelor datoriei din multe țări vulnerabile la schimbările climatice și la simplificarea procedurilor de finanțare pentru combaterea schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare.

Rezoluția reiterează necesitatea urgentă ca UE să pună capăt dependenței sale de combustibilii fosili, să elimine treptat subvențiile aferente și să accelereze tranziția energetică. De asemenea, invită comunitatea internațională să acorde o atenție sporită impactului conflictelor asupra climei.

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Bugetul UE 2026: Gheorghe Falcă obține creșterea finanțărilor destinate mobilității militare și infrastructurii de transport feroviar

Published

2 days ago

on

October 23, 2025

By

© Gheorghe Falcă - Arhivă Personală

Eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL/PPE), în calitate de raportor pentru avizul Comisiei pentru Transport și Turism (TRAN), a susținut și obținut creșterea finanțărilor destinate mobilității militare și infrastructurii de transport feroviar, în bugetul UE pentru 2026, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

 „Mobilitatea militară rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană, într-un context geopolitic marcat de tensiuni și de necesitatea consolidării capacității de reacție. Fondurile suplimentare vor permite adaptarea infrastructurii civile la nevoile logistice militare, prin modernizarea drumurilor, căilor ferate, porturilor și a coridoarelor multimodale. Parlamentul a decis, de asemenea, majorarea creditelor pentru mobilitatea militară cu 35 milioane de euro peste nivelul propus de Comisie, recunoscând cererea ridicată și capacitatea mare de absorbție, în special în regiunile de la frontiera cu Ucraina și Federația Rusă”, a declarat eurodeputatul Gheorghe Falcă.

El a mai obținut și o creștere semnificativă a bugetului pentru infrastructura feroviară, cu accent pe proiectele transfrontaliere și pe dezvoltarea coridoarelor TEN-T.

„Obiectivul este clar: construirea unui spațiu unic european feroviar, cu trenuri interoperabile, infrastructură modernă și fără blocaje la frontiere. Europa are nevoie de o rețea feroviară care să funcționeze unitar, la fel ca piața internă. Pentru ca libertatea de circulație să fie deplină, spațiul Schengen trebuie să funcționeze și pe calea ferată”, a explicat eurodeputatul liberal.

Eurodeputatul Falcă subliniază și faptul că Parlamentul European a solicitat „crearea de centre europene de securitate maritimă în Marea Neagră, Marea Nordului și Marea Baltică, ca reacție prioritară la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.

„Aceste centre vor trebui să coordoneze acțiunile existente ale Uniunii și NATO, inclusiv în materie de deminare, și să gestioneze resursele financiare destinate sprijinirii infrastructurii maritime strategice. Localizarea lor în regiunile Mării Negre, Mării Nordului și Mării Baltice este esențială pentru protejarea securității Uniunii și consolidarea cooperării cu NATO”, explică eurodeputatul român.

Potrivit acestuia, votul dat de Parlamentul European pentru aprobarea bugetului UE de anul viitor vine să confirme mesajul: „O Europă sigură, interconectată și competitivă începe cu investiții inteligente în infrastructura sa de transport – pe uscat, pe mare și în aer – pentru o Uniune capabilă să se apere și să se miște liber, fără bariere”, a transmis, de la Strasbourg, Gheorghe Falcă.

