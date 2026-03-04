Pe urmele Maiei Sandu: Laura Codruța Kövesi, distinsă cu Premiul Robert Blum pentru Democrație. Ea va dona Ucrainei premiul de 25.000 euro

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kövesi, a fost distinsă marți cu Premiul Robert Blum pentru Democrație într-o ceremonie desfășurată în Leipzig, în Germania. Premiul a fost instituit în 2024 pentru a onora memoria lui Blum, o figură centrală a Revoluției germane de la 1848 și un simbol al luptei pentru libertate și egalitate.

Kövesi a anunțat că donează Ucrainei, pentru efortul de război, suma de 25.000 de euro primită ca premiu.

Premiul, acordat pentru a doua oară, se leagă de moștenirea democratică a lui Robert Blum (1807–1848), vizionarul din Leipzig al Revoluției de la 1848/49, . Președintele federal Frank-Walter Steinmeier a preluat patronajul premiului. În cadrul evenimentului, Kövesi a semnat, de asemenea, în Cartea de Aur a orașului Leipzig.

Frans Timmermans a susținut laudatio în onoarea laureatei. Fostul vicepreședinte al Comisiei Europene a evidențiat curajul Laurei Kövesi:

„Cine luptă pentru independența justiției și pentru statul de drept ca fundament al unei democrații nu va avea doar prieteni în politică și în societate. Laura Kövesi a trăit această experiență atât în România, cât și în UE, dar nu s-a lăsat niciodată intimidată. Aș dori să subliniez că această atitudine principială nu a fost lipsită de riscuri pentru siguranța sa personală”, a spus el.

De asemenea, Timmermans a remarcat că luptătorii împotriva corupției au fost dintotdeauna supuși intimidărilor.

„De aceea societatea noastră are nevoie de curajul civic necompromis al Laurei Kövesi. Ea aduce la lumină ceea ce prea adesea rămâne ascuns în întuneric. Ea arată cât de esențială este o justiție independentă pentru supraviețuirea democrației noastre. Ea demonstrează cum justiția reprezintă și apără interesele cetățenilor”, a conchis el.

În discursul său, Laura Codruța Kövesi a mulțumit pentru distincție.

„Nu sunt politician, dar nu cred că virtuțile civice pot fi consolidate doar prin convingere intelectuală. Este vorba despre pasiunea cu care trăim principiile care ne sunt dragi. Curajul civic are nevoie de inspirație! Cred că destinul lui Robert Blum demonstrează acest lucru în mod impresionant. Cu alte cuvinte: nu este niciodată suficient să spunem doar pentru ce valori pledăm; trebuie să fim întotdeauna pregătiți să luptăm pentru democrație și statul de drept atunci când circumstanțele o cer”, a punctat aceasta.

Kövesi a devenit, la vârsta de 33 de ani, cea mai tânără și prima femeie procuror general al României. În calitate de șefă a Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a trimis în judecată mii de funcționari, demnitari și politicieni, atrăgându-și astfel și dușmani. În 2018, a fost revocată din funcție într-o procedură controversată; ulterior, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a calificat această măsură drept o încălcare a drepturilor sale. Astăzi, Kövesi este primul procuror-șef european. La conducerea Parchetului European (EPPO), ea combate cu succes frauda transfrontalieră în materie de TVA și utilizarea abuzivă a fondurilor UE.

Orașul Leipzig acordă, din 2024, Premiul Robert Blum al orașului Leipzig, în valoare de 25.000 de euro, o dată la doi ani. Premiul recompensează angajamentul pentru democrație, libertatea de exprimare, iluminare, schimbare nonviolentă, precum și pentru înțelegerea la nivel german, european și/sau global, în spiritul lui Robert Blum.

Distincția este însoțită de un premiu în valoare de 25.000 de euro și va fi acordată o dată la doi ani unei personalități din cultură, artă, știință, religie, politică sau publicistică. Prima laureată, în urmă cu doi ani, a fost președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.