PE va deschide negocierile cu statele membre pentru interzicerea, din 2026, a importurilor de gaze naturale și țiței din Rusia
Parlamentul European (prin Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie — ITRE — și Comisia pentru Comerț Internațional) a adoptat joi un proiect de legislație care prevede interzicerea importurilor de gaze naturale (prin conducte și LNG) și a importurilor de țiței din Rusia începând cu 1 ianuarie 2026. Totodată, s-a decis deschiderea negocierilor formale cu Consiliulul UE pentru forma finală a regulamentului, potrivit unui comunicat.
Măsurile aprobate în comisii includ excepţii limitate pentru contractele existente: livrările din cadrul contractelor pe termen scurt ar putea continua până la 17 iunie 2026, iar cele din cadrul contractelor pe termen lung până la 1 ianuarie 2027, cu condiția ca respectivele acorduri să fi fost încheiate înainte de 17 iunie 2025 și să rămână neamendate. Documentul autorizează operatorii energetici să invoce clauza de „forță majoră” pentru a rezilia contractele afectate, întrucât interdicția este definită ca un act suveran în afara controlului lor.
Pentru a preveni ocolirea regulilor, propunerea interzice stocarea temporară a gazelor de origine rusă pe teritoriul UE începând cu 1 ianuarie 2026 și impune obligații stricte de verificare a originii la vămi înainte de import sau depozitare, precum și autorizări prealabile în funcție de proveniență. În cazul țițeiului, textul prevede certificarea originii pentru conducte, audituri trimestriale și înființarea unei liste a terminalelor LNG cu risc ridicat, gestionată de Comisie, pentru a contracara practici precum re-etichetarea, „flote fantomă” sau tranzitul prin țări terțe.
De asemenea, eurodeputații au eliminat din text clauza care ar fi permis Comisiei să autorizeze o suspendare temporară a interdicției în situații care amenință securitatea energetică a UE și au consolidat mecanismele de aplicare prin introducerea de sancțiuni pentru încălcări.
Eurodeputatul Virgil Popescu: Gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în curând. O nouă etapă a acestui proiect energetic important a fost finalizată
Gazele din perimetrul Neptun Deep urmează să fie extrase în curând, odată cu finalizarea unei noi etape a proiectului energetic, Transgaz anunțând punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele din perimetrul offshore, a precizat joi eurodeputatul Virgil Popescu.
„Pariul pe care l-am făcut, ca ministru al Energiei, că proiectul de extragere a gazelor din Marea Neagră va fi unul de succes, se dovedește că este unul câștigător! Strategia pe care am pregătit-o la minister, în parteneriat cu directorul Sterian, pentru a extinde rețeaua de transport a fost cea corectă și va aduce multiple beneficii țării noastre, dar și Uniunii Europene”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.
Eurodeputatul a amintit că, după semnarea în martie 2023 a contractului de transport al gazelor naturale, acesta a fost astăzi pus în aplicare.
„Asta arată, fără doar și poate, că managementul companiei Transgaz este unul eficient, care ar trebui replicat și la alte companii în care statul este acționar majoritar. În contextul european, în care chiar astăzi la comisia ITRE, din care fac parte, s-a votat raportul care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, țara noastră va fi un garant al securității energetice a Uniunii Europene și va putea să asigure consumul intern, iar ce rămâne să vândă la export”, a adăugat Virgil Popescu.
De asemenea, eurodeputatul a subliniat că, prin legea offshore inițiată de el în 2022, statul român beneficiază de drept de preempțiune asupra vânzărilor de gaze din Marea Neagră.
„Așa că am un sfat pentru ”băieții” suveraniști: Dacă nu ați votat legea, mai ușor cu sloganul ”nu ne vindem țara”. Și ca europarlamentar voi susține și iniția strategii prin care țara noastră, dar și UE, va fi independentă energetic. Un alt pariu care va fi câștigător, în ciuda neîncrederii unora, este conducta Jupa – Prunișor, la care se lucrează în prezent și va fi finalizată în curând”, a punctat Virgil Popescu.
Deputații europeni propun noi măsuri pentru protejarea minorilor în mediul online, inclusiv stabilirea vârstei minime de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale
Deputații europeni din Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor au adoptat joi, cu 32 de voturi pentru, 5 împotrivă și 9 abțineri, un raport care exprimă îngrijorarea față de eșecul marilor platforme online de a proteja în mod adecvat minorii și atrage atenția asupra riscurilor legate de dependență, sănătatea mintală și expunerea la conținut ilegal sau dăunător.
Potrivit comunicatului oficial, textul sprijină eforturile Comisiei Europene de a dezvolta sisteme de verificare a vârstei care să protejeze viața privată, subliniind totodată că aceste măsuri trebuie să respecte drepturile copiilor și nu exonerează platformele online de responsabilitatea de a-și proiecta serviciile astfel încât să fie sigure.
Deputații europeni propun stabilirea unei vârste digitale minime de 16 ani la nivelul Uniunii Europene pentru accesul la rețelele sociale, platformele de partajare a videoclipurilor și asistenții bazati pe inteligență artificială, cu excepția cazurilor în care părinții își exprimă acordul. Totodată, aceștia recomandă o vârstă minimă de 13 ani pentru accesul la orice rețea socială.
Mai mult, europarlamentarii îndeamnă Comisia Europeană să își utilizeze pe deplin competențele conferite de Legea privind serviciile digitale (DSA), inclusiv prin aplicarea de amenzi sau, în cazuri extreme, prin interzicerea site-urilor și aplicațiilor neconforme care pun în pericol siguranța minorilor.
Totodată, aceștia solicită Comisiei să:
ia în considerare introducerea răspunderii personale pentru conducerea superioară a companiilor în cazurile de încălcări grave și repetate ale normelor privind protecția minorilor, în special în domeniul verificării vârstei;
interzică algoritmii de recomandare bazați pe angajament pentru utilizatorii minori și să dezactiveze implicit caracteristicile de design care pot genera dependență;
garanteze că sistemele de recomandare nu afișează conținut minorilor pe baza profilării;
interzică mecanismele asemănătoare jocurilor de noroc, precum „loot boxes”, în jocurile accesibile minorilor;
interzică monetizarea sau oferirea de stimulente financiare pentru activități de tip „kidfluencing” (cazurile în care minorii acționează ca influenceri);
abordeze provocările etice și juridice generate de aplicațiile bazate pe inteligență artificială care permit manipularea imaginilor (inclusiv prin generarea de imagini de nuditate fără consimțământul persoanei vizate);
asigure aplicarea strictă a normelor prevăzute în Legea privind inteligența artificială (AI Act) împotriva chatbot-urilor manipulative sau înșelătoare.
De asemenea, eurodeputații susțin ca tehnologiile persuasive, inclusiv reclamele țintite, marketingul prin influenceri, designul care generează dependență, loot box-urile și modelele algoritmice obscure, să fie reglementate în cadrul viitorului Act privind echitatea digitală.
Raportul solicită Uniunii Europene să adopte măsuri pentru combaterea caracteristicilor manipulative, precum derularea infinită, redarea automată, poveștile care dispar și practicile nocive de gamificare, care exploatează deliberat comportamentul minorilor pentru a stimula implicarea și cheltuielile.
Un nou sondaj Eurobarometru arată că Facebook rămâne cea mai folosită sursă de informare (76%), urmată de Youtube (66%), Instagram (46%) și TikTok (36%). Tinerii între 15 și 24 de ani preferă TikTok și Instagram, în timp ce persoanele peste 55 de ani se bazează mai ales pe Facebook.
Cinci țări din UE – Danemarca, Grecia, Franța, Italia și Spania – testează o aplicație de verificare a vârstei creată de Comisia Europeană, un nou sistem conceput pentru a proteja copiii online.
Anul trecut, Ministerul Sănătății din Irlanda a înființat un grup de lucru online pentru a examina legăturile dintre anumite tipuri de activități online și efectele negative asupra sănătății fizice și mentale a copiilor și tinerilor.
De asemenea, ministrul Sănătății din Suedia a îndemnat UE să meargă mai departe cu restricțiile privind rețelele sociale în rândul copiilor, insistând ca acest subiect să fie tratat ca o problemă urgentă.
Dan Motreanu susține revendicările primarilor europeni din comunitățile locale dezavantajate de centralizarea Politicii de Coeziune
Europarlamentarul Dan Motreanu a transmis, pe Facebook, că susține ferm revendicările primarilor veniți la Bruxelles pentru a trage un semnal de alarmă privind efectele comasării Politicii de Coeziune cu alte fonduri ale UE în contextul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual (2028-2034).
În postarea sa, el reamintește amploarea reprezentativă a demersului și menționează sprijinul său concret ca europarlamentar.
„Comunitățile locale sunt dezavantajate de centralizarea Politicii de Coeziune, propusă de Comisia Europeană. Convenția Primarilor din UE reprezintă 11.000 de localități în care locuiesc aproape 220 de milioane de locuitori. Vocea lor trebuie ascultată!”, subliniază Motreanu. „De când Comisia a prezentat noua propunere, am susținut, în Parlamentul European, menținerea alocărilor distincte pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună și menținerea bugetelor cel puțin la nivelul actualului cadru financiar”, a precizat eurodeputatul.
În context, el a făcut trimitere la protestele recente ale primarilor din numeroase orașe din UE, în fața Parlamentului European, printre aceștia regăsindu-se și Emil Boc, „un primar experimentat, care a dezvoltat Cluj-Napoca și cu ajutorul fondurilor europene”.
Europarlamentarul avertizează că propunerea Comisiei, prin crearea unui „fond comun”, ar slăbi rolul regiunilor şi autorităţilor locale şi ar pune în pericol reducerea decalajelor regionale. „Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună (PAC) trebuie să rămână instrumente independente”, spune Motreanu răspicat.
Eurodeputatul subliniază şi problema concurenţei pentru aceleași resurse: „Nu le putem cere fermierilor și comunităților locale să concureze pentru același buget. Primarii au spus clar că nu pot accepta crearea unui fond unic și centralizarea politicii de coeziune prin planuri naționale, deoarece aceasta ar spori puterea guvernelor centrale și ar diminua rolul autorităților regionale și locale.”
Ela reamintit contribuţia practică a Politicii de Coeziune la viaţa comunităţilor: investiţii în infrastructură rutieră şi transport public, modernizarea şcolilor şi spitalelor, renovarea clădirilor, sprijinirea IMM-urilor şi antreprenoriatului, crearea de locuri de muncă, accesul la servicii şi susţinerea cercetării aplicate şi a inovării — elemente care, spune el, ar fi puse în pericol de centralizarea finanţării.
Simona Bucura-Oprescu, aleasă membru în Biroul Executiv al PES Women: Voi aduce vocea femeilor din România în dialogul european
