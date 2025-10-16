PE va deschide negocierile cu statele membre pentru interzicerea, din 2026, a importurilor de gaze naturale și țiței din Rusia

Parlamentul European (prin Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie — ITRE — și Comisia pentru Comerț Internațional) a adoptat joi un proiect de legislație care prevede interzicerea importurilor de gaze naturale (prin conducte și LNG) și a importurilor de țiței din Rusia începând cu 1 ianuarie 2026. Totodată, s-a decis deschiderea negocierilor formale cu Consiliulul UE pentru forma finală a regulamentului, potrivit unui comunicat.

Măsurile aprobate în comisii includ excepţii limitate pentru contractele existente: livrările din cadrul contractelor pe termen scurt ar putea continua până la 17 iunie 2026, iar cele din cadrul contractelor pe termen lung până la 1 ianuarie 2027, cu condiția ca respectivele acorduri să fi fost încheiate înainte de 17 iunie 2025 și să rămână neamendate. Documentul autorizează operatorii energetici să invoce clauza de „forță majoră” pentru a rezilia contractele afectate, întrucât interdicția este definită ca un act suveran în afara controlului lor.

Pentru a preveni ocolirea regulilor, propunerea interzice stocarea temporară a gazelor de origine rusă pe teritoriul UE începând cu 1 ianuarie 2026 și impune obligații stricte de verificare a originii la vămi înainte de import sau depozitare, precum și autorizări prealabile în funcție de proveniență. În cazul țițeiului, textul prevede certificarea originii pentru conducte, audituri trimestriale și înființarea unei liste a terminalelor LNG cu risc ridicat, gestionată de Comisie, pentru a contracara practici precum re-etichetarea, „flote fantomă” sau tranzitul prin țări terțe.

De asemenea, eurodeputații au eliminat din text clauza care ar fi permis Comisiei să autorizeze o suspendare temporară a interdicției în situații care amenință securitatea energetică a UE și au consolidat mecanismele de aplicare prin introducerea de sancțiuni pentru încălcări.