Pedro Sanchez îl asigură pe Volodimir Zelenski că „nimic nu ne va face să uităm ce se întâmplă în Ucraina”: Vom continua să vă sprijinim

Premierul spaniol Pedro Sanchez l-a asigurat pe președintele ucrainean Volodimir Zeleneski, care a efectuat o vizită la Madrid, că „nimeni și nimic nu ne va face să uităm ce se întâmplă în Ucraina”.

Asigurările liderului spaniol vin pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, care a reorientat în ultima perioadă atenția de la invazia rusă în Ucraina, informează AFP, citat de Agerpres.

„Vom continua alături de voi, cum am fost mereu, ca aliat fidel, loial și de încredere”, a adăugat Petro Sanchez într-o conferință de presă comună cu Sanchez, asigurând Kievul de „susținerea” Madridului în fața „agresiunii crude, nejustificate și nedrepte” a Rusiei.

Prim-ministrul spaniol a mai dezvăluit în fața jurnaliștilor că cele două țări „vor lucra împreună” pentru „a lansa în producția în comun în domeniul industriei apărării” un proiect „foarte important” pentru cele două state, potrivit descrierii lui Sanchez.

Documentele de intenție au fost parafate miercuri de cei doi lideri.

Vizita lui Volodimir Zelenski în Spania vine după cea din Marea Britanie, unde premierul Keir Starmer a semnalat același lucru, și anume că loviturile americano-israeliene și situația din Orientul Mijlociu nu pot fi „o mană cerească pentru Putin”.

Loviturile aeriene americano-israeliene împotriva Iranului au generat o reacție puternică a Teheranului. Țările din Golf au fost vizate de atacuri cu drone și rachete iraniene. Mai mult, ca formă de șantaj, Iranul a impus o blocadă asupra Strâmtorii Ormuz, rută maritimă strategică prin care trece aproximativ o cincime din consumul global de petrol și gaze naturale lichefiate.

Rusia a avut de profitat din toată această situație. Datele sugerează că Moscova a încasat 6 miliarde de euro din vânzarea combustibililor fosili în cele două săptămâni de la începutul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul.

Uniunea Europeană a pregătit de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești, doar că acesta trebuie aprobat în unanimitate de țările membre.

Acest lucru ar fi trebuit să aibă loc înainte de data de 24 februarie, când s-au împlinit patru ani de când Rusia a invadat Ucraina, doar că Ungaria s-a opus prin veto, astfel că noua serie de măsuri punitive contra Moscovei nu a putut intra în vigoare.

Gestul Budapestei cu iz electoral – partidul premierului Viktor Orban se confruntă cu o poziție dezavantajoasă în sondajele pentru alegerile parlamentare din luna aprilie, fiind devansat detașat de partidul de opoziție Tisza – a atras critici puternice din partea unor state membre și din partea președintelui Consiliului European, Antonio Costa.

Ungaria a justificat că opoziția sa față de noile sancțiuni și față de pachetul de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro este necesară pentru a-și proteja interesele naționale, cu precădere cele referitoare la securitatea energetică.

Trebuie amintit că disputa dintre Kiev și și Budapesta s-a reaprins odată cu avarierea conductei Drujba, la finalul lunii ianuarie, care asigura transportul de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia grație unei derogări de la sancțiuni.

Atât Ungaria, cât și Slovacia au acuzat Ucraina de întreruperea livrărilor, deși atacul asupra conductei a fost atribuit Rusiei.

În așteptarea rezultatului alegerilor din Ungaria și în încercarea de a nu-i da lui Viktor Orban oportunități pentru a folosi Uniunea Europeană ca să se victimizeze pentru a câștiga capital electoral și pentru a mai recupera din decalajul de popularitate, Uniunea Europeană a anunțat recent că lucrează la identificarea unor rute alternative pentru transportul de petrol care nu provine din Rusia către țările din Europa Centrală și de Est.