Pedro Sánchez minimizează scenariul suspendării Spaniei din NATO: „Nu vă faceți griji. Ne îndeplinim obligațiile față de Alianță”

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a minimizat vineri importanța unui e-mail al Pentagonului care a ajuns în presă și care sugera că Spania ar putea fi sancționată pentru că nu susține războiul din Iran, prin suspendarea calității sale de membru al NATO, relatează Politico.

„Nu vă faceți griji”, a declarat Sánchez la sosirea sa la summitul liderilor UE din Cipru. „Ne îndeplinim obligațiile față de NATO.”

„Poziția guvernului spaniol este clară: cooperare deplină cu aliații noștri, dar întotdeauna în cadrul dreptului internațional”, a adăugat Sánchez, adresându-se unui grup mai larg de jurnaliști.

Prim-ministrul a refuzat să comenteze conținutul specific al documentului Pentagonului care a ajuns în presă, despre care a informat pentru prima dată agenția Reuters, insistând că guvernul său „nu comentează e-mailurile, ci documentele oficiale și pozițiile adoptate, în acest caz, de Statele Unite”.

E-mailul, descris agenției Reuters de către un oficial american, conține o serie de măsuri politice pe care administrația președintelui american Donald Trump le-ar putea adopta pentru a sancționa aliații NATO pe care Washingtonul îi consideră „dificili” sau insuficient de solidari cu războiul din Iran.

Spania — unul dintre cei mai vocali oponenți ai conflictului și o țară care rămâne în urmă în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare în cadrul NATO — este vizată pentru o suspendare definitivă din alianța de apărare, ceea ce reflectă furia lui Trump față de Madrid.

Președintele Trump a fost deranjat de decizia lui Sánchez de a interzice avioanelor de luptă americane să utilizeze bazele militare comune sau spațiul aerian spaniol pentru a ataca Iranul, iar luna trecută a amenințat că va întrerupe toate relațiile comerciale cu această țară.

Tratatul de înființare al NATO nu prevede niciun mecanism care să permită suspendarea sau excluderea unuia dintre membrii săi. Documentul prevede doar retragerea voluntară din alianță, care necesită un preaviz de un an.

„Este greu de stabilit cât de în serios ar trebui să luăm astfel de e-mailuri, dincolo de simpla provocare ideologică”, a declarat Oana Lungescu, fostă purtătoare de cuvânt a NATO și cercetător principal la Royal United Services Institute.