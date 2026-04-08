Pedro Sanchez salută armistițiul dintre SUA și Iran, dar îl critică pe Trump pentru „haos”: Guvernul spaniol nu îi va aplauda pe cei care au incendiat lumea

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a salutat armistițiul de două săptămâni dintre Statele Unite și Iran, dar a ținut să amintească cine se face răspunzător pentru toată situația din ultimele săptămâni.

„Armistițiile sunt întotdeauna o veste bună – mai ales dacă duc la o pace justă și durabilă. Dar această ușurare de moment nu ne poate face să uităm haosul, distrugerea și viețile pierdute. Guvernul spaniol nu îi va aplauda pe cei care au incendiat lumea doar pentru că vin în ajutor cu o găleată. Ceea ce este nevoie acum este diplomație, respectarea legii internaționale și PACE”, a scris Sanchez într-un mesaj publicat pe Facebook.

Președintele Donald Trump a anunțat marți seara că Statele Unite au ajuns la un acord de încetare a focului pe o perioadă de două săptămâni cu Iranul, înaintea unui termen limită iminent, evitând astfel ceea ce președintele descrisese anterior ca fiind un atac care ar fi dus la dispariția unei „întregi civilizații”.

Uniunea Europeană a salutat armistițiul de două săptămâni, arătându-se pregătită să sprijine eforturile pentru soluționarea cauzelor nerezolvate ale conflictului.

O reacție a venit și din partea pieței de energie. Petrolul și gazele s-au ieftinit semnificativ după anunțul lui Donald Trump.

Vestea a venit după ce președintele american Donald Trump a amenințat marți dimineața că „o întreagă civilizație va muri în această seară, fără a mai putea fi readusă la viață” dacă Iranul nu va ajunge la un acord cu SUA. El declarase anterior că deschiderea Strâmtorii Ormuz este o „prioritate foarte importantă” în cadrul negocierilor.

Intensificarea retoricii președintelui a stârnit îngrijorări cu privire la posibilitatea ca SUA sau Israelul să folosească arme nucleare împotriva Iranului, însă liderii internaționali și-au exprimat speranța că SUA și Iranul vor ajunge la un acord în ultimul moment, înainte de termenul limită de la ora 20:00 (ora Coastei de Est).