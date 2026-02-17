Pedro Sánchez solicită anchetarea giganților tehnologici în legătură cu materialele generate de AI care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a declarat marți că guvernul său va solicita procurorilor să lanseze o anchetă privind rolul marilor companii tehnologice în utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea și diseminarea de materiale pornografice cu copii, informează Politico Europe.

„Consiliul de Miniștri va invoca articolul 8 din Statutul organic al Parchetului pentru a solicita anchetarea infracțiunilor pe care X, Meta și TikTok le-ar putea comite prin crearea și diseminarea de pornografie infantilă cu ajutorul inteligenței artificiale”, a scris Sánchez pe X.

Hoy, el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA. Estas plataformas están… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 17, 2026

Prim-ministrul a acuzat platformele că „atacă sănătatea mentală, demnitatea și drepturile fiilor și fiicelor noastre” și a avertizat că „impunitatea giganților IT trebuie să ia sfârșit”.

Măsura luată marți marchează cea mai recentă escaladare a confruntării din ce în ce mai personale a lui Sánchez cu marile companii de tehnologie și proprietarii lor miliardari — o campanie care a inclus amenințări cu reglementări, confruntări publice cu Elon Musk și Pavel Durov și apeluri mai ample pentru control mai strict al platformelor din partea Madridului.

Într-o scrisoare adresată Parchetului General, publicată pentru prima dată de ziarul spaniol El País, guvernul lui Sánchez menționează abundența materialelor pornografice cu copii generate de IA pe platformele de socializare și solicită deschiderea unei anchete pentru a stabili dacă operatorii acestora au „răspundere penală … datorită controlului pe care îl exercită asupra conținutului”.

Sánchez a susținut, de asemenea, că solicitarea de anchetă este motivată de un nou raport tehnic elaborat în comun de ministerele spaniole ale Transformării Digitale și Tineretului, care descrie mediul digital ca un loc „caracterizat de impunitate și toleranță față de practicile criminale care pun în pericol viața privată, imaginea și libertatea minorilor”.

Separarea constituțională a puterilor în Spania înseamnă că executivul nu poate ordona deschiderea unei anchete penale. Decizia de a investiga giganții tehnologici va aparține procurorului general Teresa Peramato, care trebuie să solicite avizul Consiliului Procurorilor din cadrul Curții Supreme a țării înainte de a lua măsuri suplimentare.

Cererea lui Sánchez ca giganții tehnologici să facă obiectul unei anchete penale vine la doar două săptămâni după ce autoritățile franceze au descins la sediul X din Paris, în cadrul unei anchete privind proliferarea deepfake-urilor cu conținut sexual explicit generate de chatbotul Grok AI al platformei.

Comisia Europeană a deschis, de asemenea, o anchetă asupra X din același motiv și explorează posibilitatea unei interdicții mai largi a aplicațiilor bazate pe inteligență artificială care dezbracă oamenii în mediul online.

La începutul acestei luni, liderul spaniol a anunțat că va interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. De asemenea, el propune ca directorii giganților tehnologici să fie trași la răspundere penală pentru încălcările repetate care au loc pe platformele lor, iar manipularea algoritmilor să fie considerată o infracțiune.

Ministrul spaniol al Tineretului, Sira Rego, a propus interzicerea completă a X, în timp ce viceprim-ministrul Yolanda Díaz a declarat la începutul acestei luni că a părăsit platforma, argumentând că utilizatorii rămași „alimentează politica urii” și solicitând o reglementare radicală a marilor companii tehnologice americane.