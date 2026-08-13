Pentagon: Revizuirea strategiei nucleare a SUA nu urmărește să extindă rolul armelor nucleare tactice

Statele Unite nu intenționează să acorde un rol mai important armelor nucleare cu rază mai scurtă în strategia aflată în curs de revizuire, a declarat joi Elbridge Colby, responsabilul Pentagonului pentru politica de apărare. Potrivit acestuia, obiectivul este menținerea descurajării și a stabilității, prin transmiterea unui semnal clar privind consecințele depășirii pragului nuclear, relatează Yonhap, preluat de Agerpres.

Precizarea intervine după apariția unor informații potrivit cărora Pentagonul pregătește o nouă strategie care ar putea acorda o atenție sporită armelor nucleare tactice, concepute pentru utilizarea în conflicte regionale.

„Evident, obiectivul aici – și subliniez acest lucru – este menținerea descurajării și a stabilității, nu agravarea situației. Un lucru pe care doresc să îl clarific în mod special este că nu încercăm să accentuăm sau să sporim atenția acordată armelor nucleare cu rază de acțiune la nivelul teatrului de operații”, a declarat Colby într-o conferință virtuală de presă.

Termenul se referă la arme destinate unui teatru regional de operații, spre deosebire de sistemele nucleare strategice cu rază intercontinentală.

Oficialul american a afirmat că elementul esențial al descurajării nu este categoria sau raza armei, ci însăși decizia de a recurge la armamentul nuclear.

„În opinia noastră, elementele cele mai importante în privința armelor nucleare – Doamne ferește să fie folosite vreodată – ar fi însăși trecerea pragului nuclear, precum și efectul pe care l-ar putea avea”, a spus Colby.

Revizuirea urmărește, de asemenea, să stabilească în ce condiții eventuala utilizare a forței militare la scară largă ar fi justificată prin raportare la interesele americane.

„Trebuie să ne asigurăm că eventuala folosire a forței militare la scară mare, inclusiv a armelor nucleare, ar fi rațională și corelată cu interesele aflate în joc pentru Statele Unite ale Americii”, a explicat responsabilul Pentagonului.

Colby a precizat că forțele americane nu mai sunt dimensionate în principal pentru operațiuni de schimbare a regimurilor politice, așa cum s-a întâmplat în anumite perioade anterioare. Noua orientare pune accentul pe o strategie defensivă prin care adversarul trebuie împiedicat să-și atingă obiectivele militare.

„Nu pentru astfel de operațiuni ne dimensionăm și ne structurăm forțele. Le pregătim pentru o funcție defensivă, aceea de a împiedica adversarul să-și atingă obiectivele”, a afirmat el.

Responsabilul Pentagonului a exclus posibilitatea unei modificări radicale a doctrinei nucleare americane.

„Nu anticipăm schimbări radicale. Ceea ce urmărim, de fapt, este să ne asigurăm că strategia nucleară, la fel ca strategia convențională, este adecvată scopului, momentului și contextului strategic în care ne aflăm”, a conchis Elbridge Colby.