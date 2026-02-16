Pentagonul a inclus temporar Alibaba și BYD pe lista companiilor asociate cu armata chineză, declanșând scăderi pe bursă în sectorul tehnologic chinez (FT)

Pentagonul a inclus pentru scurt timp conglomeratul tehnologic chinez Alibaba și producătorul auto BYD pe lista companiilor pe care Statele Unite le consideră asociate cu armata chineză, înainte de a retrage documentul fără explicații, o decizie care a avut efecte imediate pe piețele financiare, relatează Financial Times.

Potrivit publicației, Departamentul american al Apărării a transmis vineri dimineață către Federal Register o versiune actualizată a listei „Chinese Military Companies”, cunoscută drept lista 1260H, care include companii despre care Washingtonul apreciază că au legături directe sau indirecte cu sectorul militar chinez. Documentul a fost, însă, retras la scurt timp după publicare, fără o explicație oficială.

Pe listă au fost incluse, alături de Alibaba și BYD, compania tehnologică Baidu, firma de biotehnologie WuXi AppTec și compania de robotică RoboSense, în timp ce producătorul de cipuri YMTC a fost eliminat.

Pentagonul nu a comentat decizia.

Chiar dacă lista a fost retrasă ulterior, reacția investitorilor a fost imediată. Acțiunile Alibaba au fost printre cele mai afectate din sectorul tehnologic chinez, scăzând cu peste 3% la bursa din Hong Kong, în timp ce titlurile BYD și Baidu au înregistrat corecții de aproximativ 1%, potrivit datelor citate de Financial Times și Bloomberg.

Analiștii subliniază că includerea pe lista 1260H nu implică automat sancțiuni, însă interzice Pentagonului să încheie sau să prelungească contracte cu companiile vizate și este considerată de investitori un semnal de risc care poate preceda restricții comerciale suplimentare.

Decizia Pentagonului vine într-un moment sensibil al relațiilor dintre Washington și Beijing, cu doar câteva luni înaintea unei posibile întâlniri între președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, după armistițiul comercial convenit între cele două puteri economice în toamnă.

Financial Times subliniază că includerea unor giganți tehnologici chinezi pe listă riscă să amplifice tensiunile, în condițiile în care politica americană privind tehnologia chineză rămâne un subiect central al dezbaterilor de securitate națională.

Alibaba a respins acuzațiile, afirmând că „nu este o companie militară chineză și nu participă la nicio strategie de fuziune militar-civilă”, anunțând că va lua măsuri legale împotriva oricăror afirmații considerate eronate. La rândul său, Baidu a transmis că respinge includerea pe listă, susținând că nu există dovezi care să justifice această decizie. BYD nu a oferit un comentariu imediat.

Lista 1260H, introdusă în 2021, include în prezent peste 130 de entități din domenii variate, de la tehnologie și telecomunicații până la transport, construcții și producția de hardware, considerate de autoritățile americane ca având legături cu armata chineză.