Pentagonul cere industriei de apărare americane să crească producția și să accelereze livrările de armament

Pentagonul a cerut industriei de apărare din SUA să accelereze producția și livrarea de armament, au relatat duminică mai multe publicații americane, informează dpa, potrivit Agerpres.

Washington Post și CNN au citat un document semnat de secretarul adjunct al apărării, Steve Feinberg, adresat industriei de apărare. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat autenticitatea documentului pentru dpa.

Presa americană a relatat în ultimele săptămâni despre reducerea stocurilor de arme critice ale armatei americane ca urmare a războiului cu Iranul, deși președintele Donald Trump a negat problemele raportate.

În documentul redactat miercuri, Feinberg le-a dat reprezentanților industriei de apărare cel mult trei săptămâni pentru a prezenta planuri privind scurtarea termenelor de livrare și/sau creșterea producției pentru capabilități critice, au relatat sursele citate de presa americană.

De asemenea, Feinburg a declarat că ciclurile de dezvoltare care durează ani de zile „sunt inacceptabile”, a relatat Washington Post.

De la preluarea de către Pete Hegseth a funcției de secretar al apărării, Pentagonul s-a concentrat pe transformarea capacității și eficacității industriei de apărare americane, a subliniat Parnell într-un comunicat.

Adjunctul lui Hegseth, Feinberg, lucrează la reformarea unui sistem de achiziții învechit, a adăugat Parnell.

„Colaborarea directă cu liderii din industrie pentru a accelera producția nu este o noutate”, a mai spus el.

Centrul de pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington a estimat la sfârșitul lunii iulie că SUA dispuneau de puțin sub 830 de rachete de apărare Patriot. Înainte de războiul cu Iranul, cifra era estimată la puțin peste 2.300.

În ceea ce privește rachetele interceptoare THAAD, grupul de experți a estimat că existau 452 înainte de război. Până la sfârșitul lunii iulie, cifra estimată era de doar 278 de rachete