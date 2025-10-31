Pentagonul dă undă verde furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală este în mâinile lui Trump (CNN)

Departamentul Apărării al SUA a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că o astfel de decizie nu ar afecta negativ stocurile americane, lăsând însă decizia politică finală în mâinile președintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani și europeni familiarizați cu subiectul și citați de CNN.

Statul Major Interarme al SUA a finalizat o evaluare și a informat Casa Albă că furnizarea rachetelor de croazieră Tomahawk către Ucraina este fezabilă din punct de vedere militar și nu ar diminua stocurile strategice americane.

Evaluarea a fost încheiată înainte de întâlnirea dintre președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski la Washington, dar abia recent a devenit publică.

Concluzia Pentagonului a dat speranțe unor oficiali europeni, care au declarat pentru CNN că Statele Unite au „mai puține scuze” pentru a refuza livrarea rachetelor. În plus, cu doar câteva zile înainte de întâlnire, Trump însuși afirmase că SUA „au o mulțime de Tomahawk” ce ar putea fi, teoretic, transferate Ucrainei.

Surpriza a venit însă în timpul vizitei lui Zelenski la Casa Albă.

Donald Trump a cerut atunci Kievului și Moscovei să „se oprească acolo unde sunt” și să pună capăt războiului brutal. În cadrul discuțiilor de peste două ore, liderii SUA și Ucrainei au abordat furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina, dar au convenit să nu comenteze public aceste discuții.

Trump și-a nuanțat poziția, declarând că SUA „au nevoie” de aceste rachete și, în discuțiile private cu Zelenski, i-ar fi spus că Washingtonul nu le va furniza — „cel puțin, nu încă”. Decizia venea după o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, care, potrivit CNN, i-ar fi explicat că livrarea Tomahawk-urilor – rachete capabile să atingă orașe mari precum Moscova sau Sankt Petersburg – ar putea să nu schimbe semnificativ situația militară, dar ar deteriora serios relațiile bilaterale.

Casa Albă și Pentagonul nu au răspuns solicitărilor de comentarii din partea CNN.

Surse citate anterior de CNN au precizat că președintele Trump nu a exclus complet opțiunea furnizării rachetelor, iar administrația a pregătit deja planuri pentru a le trimite rapid Ucrainei dacă președintele va da ordinul.

În ultimele săptămâni, Trump s-ar fi arătat tot mai frustrat de lipsa de disponibilitate a lui Putin de a lua în considerare negocieri de pace serioase, motiv pentru care a aprobat, săptămâna trecută, noi sancțiuni americane împotriva companiilor petroliere rusești și a anulat, cel puțin temporar, o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta pentru a discuta despre încheierea războiului.

Deși Pentagonul nu are obiecții privind stocurile, oficialii apărării americane încă analizează cum s-ar putea instrui și echipa Ucraina pentru operarea rachetelor, au spus sursele. Există încă mai multe aspecte operaționale care trebuie clarificate pentru ca Ucraina să le poată folosi eficient.