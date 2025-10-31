Connect with us

INTERNAȚIONAL

Pentagonul dă undă verde furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală este în mâinile lui Trump (CNN)

Published

8 minutes ago

on

© Official White House Photo by Joyce N. Boghosian

Departamentul Apărării al SUA a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că o astfel de decizie nu ar afecta negativ stocurile americane, lăsând însă decizia politică finală în mâinile președintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani și europeni familiarizați cu subiectul și citați de CNN.

Statul Major Interarme al SUA a finalizat o evaluare și a informat Casa Albă că furnizarea rachetelor de croazieră Tomahawk către Ucraina este fezabilă din punct de vedere militar și nu ar diminua stocurile strategice americane.

Evaluarea a fost încheiată înainte de întâlnirea dintre președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski la Washington, dar abia recent a devenit publică.

Concluzia Pentagonului a dat speranțe unor oficiali europeni, care au declarat pentru CNN că Statele Unite au „mai puține scuze” pentru a refuza livrarea rachetelor. În plus, cu doar câteva zile înainte de întâlnire, Trump însuși afirmase că SUA „au o mulțime de Tomahawk” ce ar putea fi, teoretic, transferate Ucrainei.

Surpriza a venit însă în timpul vizitei lui Zelenski la Casa Albă.

Donald Trump a cerut atunci Kievului și Moscovei să „se oprească acolo unde sunt” și să pună capăt războiului brutal. În cadrul discuțiilor de peste două ore, liderii SUA și Ucrainei au abordat furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina, dar au convenit să nu comenteze public aceste discuții.

Trump și-a nuanțat poziția, declarând că SUA „au nevoie” de aceste rachete și, în discuțiile private cu Zelenski, i-ar fi spus că Washingtonul nu le va furniza — „cel puțin, nu încă”. Decizia venea după o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, care, potrivit CNN, i-ar fi explicat că livrarea Tomahawk-urilor – rachete capabile să atingă orașe mari precum Moscova sau Sankt Petersburg – ar putea să nu schimbe semnificativ situația militară, dar ar deteriora serios relațiile bilaterale.

Casa Albă și Pentagonul nu au răspuns solicitărilor de comentarii din partea CNN.

Surse citate anterior de CNN au precizat că președintele Trump nu a exclus complet opțiunea furnizării rachetelor, iar administrația a pregătit deja planuri pentru a le trimite rapid Ucrainei dacă președintele va da ordinul.

În ultimele săptămâni, Trump s-ar fi arătat tot mai frustrat de lipsa de disponibilitate a lui Putin de a lua în considerare negocieri de pace serioase, motiv pentru care a aprobat, săptămâna trecută, noi sancțiuni americane împotriva companiilor petroliere rusești și a anulat, cel puțin temporar, o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta pentru a discuta despre încheierea războiului.

Deși Pentagonul nu are obiecții privind stocurile, oficialii apărării americane încă analizează cum s-ar putea instrui și echipa Ucraina pentru operarea rachetelor, au spus sursele. Există încă mai multe aspecte operaționale care trebuie clarificate pentru ca Ucraina să le poată folosi eficient.

NATO

Prima discuție România – SUA după anunțul reducerii trupelor americane în țara noastră: Oana Țoiu a discutat la telefon cu ambasadorul SUA la NATO

Published

20 minutes ago

on

November 1, 2025

By

© MAE

Ministrul de externe Oana Ţoiu a anunțat vineri seară că a avut o „conversație importantă” cu ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, aceasta fiind prima discuție dintre România și Statele Unite după ce SUA a decis redimensionarea trupelor din România şi din regiune.

Într-o postare pe X, Țoiu a precizat că a discutat cu Whitaker – o voce esențială în domeniul securității euroatlantice – despre următorii pași în cadrul parteneriatului dintre România și Statele Unite și despre obiectivele comune.

“De-a lungul celor peste 20 de ani de când țările noastre colaborează ca aliați în cadrul NATO am construit încredere. Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forță catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre. Am discutat despre importanța securității la Marea Neagră, despre bunele relații interpersonale – militare și civile – în cadrul NATO și al parteneriatelor noastre strategice”, a mai adăugat șefa diplomației române.

România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.

“Dincolo de orice decizie individuală punctuală, ambasadorul și cu mine împărtășim aceeași înțelegere privind importanța pe care românii o acordă relației dintre România și Statele Unite, fie că este vorba despre istoria noastră recentă, despre prezentul nostru sau despre planurile comune de viitor”, a mai scris Țoiu, cu referire indirectă la decizia Statelor Unite.

În același timp, Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, în timp ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a asigurat că “Statele Unite rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”. 

O reacție a venit și din partea președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american. Astfel,  senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.

Continue Reading

SUA

UE l-a invitat pe secretarul american al comerțului la Bruxelles pentru a discuta despre relațiile comerciale

Published

9 hours ago

on

October 31, 2025

By

© Official White House Photo by Molly Riley

Uniunea Europeană l-a invitat pe secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, la Bruxelles, pe 24 noiembrie, pentru discuții cu miniștrii comerțului din blocul comunitar, a declarat pentru Politico un oficial danez familiarizat cu situația.

Președinția daneză a Consiliului UE și Comisia Europeană l-au invitat pe secretarul american al comerțului să participe la un prânz cu miniștrii în care va fi abordată relația comercială dintre Statele Unite și UE.

Invitația vine în contextul în care divergențele cu China privind ultimele controale ale exporturilor de pământuri rare redefinesc relațiile dintre Washington, Beijing și Bruxelles.

Lutnick nu și-a confirmat încă oficial participarea la reuniunea ministerială, a adăugat oficialul.

Invitația, care se află în pregătire de câteva luni, vine în contextul în care Bruxelles și Washingtonul sunt încă în procesul de implementare a angajamentelor asumate în iulie, în Scoția, de către președintele american Donald Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, a confirmat că invitația i-a fost adresată lui Lutnick.

Bruxellesul continuă să facă presiuni asupra Washingtonului pentru scutiri tarifare în sectoare sensibile, precum băuturile spirtoase și produsele chimice, și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la extinderea de către SUA a listei de produse derivate din oțel supuse unui tarif de 50%.

Țările UE vor fi informate vineri cu privire la invitație, ambasadorii urmând să o discute pe 5 noiembrie. Aceasta se bazează pe contactele recente dintre comisarul european al comerțului, Maroš Šefčovič, și ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a cărui țară prezidează în prezent lucrările legislative ale Consiliului, brațul interguvernamental al blocului.

Între timp, aliații G7 încearcă să-și coordoneze răspunsurile la controlul exercitat de China asupra aprovizionării cu minerale esențiale pentru tehnologii precum turbinele eoliene, vehiculele electrice și dronele. Vineri, Comisia Europeană găzduiește o delegație de oficiali chinezi pentru a discuta despre cele mai recente controale la export.

Continue Reading

INTERNAȚIONAL

Letonia riscă să devină prima țară din UE care se retrage dintr-un tratat internațional istoric privind combaterea abuzului domestic și a violenței împotriva femeilor, în urma unui vot în Parlament

Published

10 hours ago

on

October 31, 2025

By

© European Union, 2021 Source: EC - Audiovisual Service

Letonia riscă să devină prima țară din UE care se retrage dintr-un tratat internațional istoric destinat combaterii abuzului domestic și violenței împotriva femeilor, în urma unui vot parlamentar care a avut loc joi, informează Politico Europe.

Parlamentarii au votat cu 56 de voturi pentru, 32 împotrivă și două abțineri retragerea din Convenția de la Istanbul – un tratat al Consiliului Europei menit să standardizeze sprijinul acordat femeilor victime ale violenței – la doar un an de la intrarea sa în vigoare.

„Este o decizie rușinoasă pentru parlament”, a declarat Andris Šuvajevs, liderul grupului parlamentar al Partidului Progresist de centru-stânga, pentru POLITICO la scurt timp după vot, care a avut loc după o dezbatere intensă de 14 ore.

Legislația privind retragerea din tratat a fost introdusă de un partid de opoziție de dreapta, Letonia pe primul loc, dar a fost adoptată cu sprijinul unuia dintre cele trei partide din coaliția de guvernare. Uniunea Verzilor și Fermierilor, de centru, s-a distanțat de partidul prim-ministrului Evika Siliņa pentru a contribui la adoptarea proiectului de lege.

Ingūna Millere, reprezentantă a Letonia pe primul loc, a declarat pentru POLITICO într-o reacție scrisă scris că Convenția de la Istanbul este „un produs al feminismului radical bazat pe ideologia «genului»” și că ratificarea tratatului de către Letonia este „o strategie de marketing politic care nu are nimic de-a face cu lupta împotriva violenței”.

Presiunea pentru retragerea din convenție a fost criticată aspru de grupurile pentru drepturile omului, care au avertizat că aceasta ar duce la regresul drepturilor femeilor în Letonia. Cu o zi înainte de vot, aproximativ 5.000 de persoane au manifestat în fața parlamentului, purtând pancarte cu mesajele „Nu vă atingeți de Convenția de la Istanbul” și „Letonia nu este Rusia”.

Tamar Dekanosidze, reprezentanta regională pentru Eurasia a ONG-ului pentru drepturile femeilor Egalitate Acum, a declarat că proiectul de lege încearcă să redefiniească inițiativele privind egalitatea de gen ca promovând o „agendă LGBTQ”, adoptând o narativă în stilul Kremlinului care permite politicienilor să se prezinte ca apărători ai „valorilor naționale” înaintea alegerilor.

„Aceasta ar însemna că, în ceea ce privește valorile, sistemele juridice și guvernanța, Letonia ar fi mai aliniată cu Rusia decât cu Uniunea Europeană și țările occidentale”, a spus ea, adăugând că acest lucru „servește în mod direct intereselor Rusiei în țară”.

O reacție a venit și din partea Consiliului Europei, organizație care supraveghează respectarea democrației și drepturilor fundamentale pe continent, informează AFP, citat de Agerpres.

„Este un pas înapoi fără precedent și profund îngrijorător pentru drepturile femeilor și ale omului în Europa”, a afirmat într-o reacție Theodoros Rousopoulos, președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).

„Abandonând primul și singurul tratat internațional care recunoaște violența împotriva femeilor drept o încălcare a drepturilor omului, Letonia transmite un mesaj periculos și anume că se poate pune la îndoială sau că se pot face compromisuri în ceea ce privește siguranța și demnitatea femeilor”, afirmă președintele APCE într-un comunicat.

Retragerea Letoniei ar necesita sprijinul președintelui Edgars Rinkēvičs, care a declarat înainte de vot că va revizui legea și va anunța decizia sa în termen de 10 zile. Letonia ar fi a doua țară care ar părăsi convenția, după ieșirea Turciei în 2021.

Continue Reading

