Pentagonul majorează la 185 miliarde de dolari costul sistemului de apărare antirachetă Golden Dome, pe fondul accelerării capacităților spațiale

Pentagonul a revizuit în creștere estimarea de cost de bază pentru sistemul de apărare antirachetă Golden Dome, până la 185 miliarde de dolari, cu 10 miliarde mai mult decât evaluarea anterioară, ca urmare a extinderii cerințelor privind senzori spațiali și infrastructura de date, potrivit Bloomberg.

Oficialii americani au precizat că fondurile suplimentare vor permite accelerarea dezvoltării unor capacități spațiale esențiale pentru arhitectura sistemului.

Generalul Michael Guetlein, directorul programului Golden Dome, a declarat că finanțarea suplimentară va susține dezvoltarea mai rapidă a mai multor tehnologii spațiale-cheie, inclusiv sistemul de urmărire din spațiu a rachetelor hipersonice și balistice, stratul de transport de date al Forței Spațiale a SUA și capabilități spațiale de detectare a țintelor aeriene în mișcare.

„Ni s-a cerut să accelerăm anumite capabilități spațiale, astfel încât să devansăm calendarele actuale ale programului”, a afirmat Guetlein în cadrul conferinței Defense Programs organizate de McAleese & Associates pe 17 martie. „Ni s-au alocat 10 miliarde de dolari în plus pentru a accelera aceste capabilități împreună cu Forța Spațială a Statelor Unite”, a adăugat oficialul.

Sistemul Golden Dome este conceput ca o rețea extinsă de senzori, sateliți și interceptori, destinată apărării Statelor Unite împotriva amenințărilor cu rachete. Într-un briefing la Casa Albă din luna mai a anului trecut, președintele Donald Trump estima costul proiectului la 175 miliarde de dolari și indica anul 2028 drept termen pentru atingerea unei capacități operaționale inițiale.

Estimările independente indică însă costuri semnificativ mai ridicate. Todd Harrison, expert al American Enterprise Institute, apreciază că valoarea totală ar putea varia între 250 miliarde și 2,4 trilioane de dolari, în timp ce Congressional Budget Office avansează o estimare de până la 542 miliarde de dolari.

Guetlein a respins aceste evaluări, susținând că se bazează pe ipoteze eronate privind designul sistemului, ale cărui detalii rămân în mare parte clasificate. „Aș spune că principala diferență dintre ceea ce estimează ei și ceea ce construim noi este că ei nu estimează ceea ce construiesc eu”, a declarat acesta.

„Ei estimează o capacitate foarte mare și complexă, complet integrată, folosind tehnologii pe care le utilizăm în prezent pentru operațiuni desfășurate în afara teritoriului național”, a adăugat generalul, refuzând să ofere detalii suplimentare despre arhitectura sistemului sau despre costurile unor componente specifice, precum interceptorii bazați în spațiu.

Controlul costurilor rămâne una dintre prioritățile principale ale programului, a subliniat Guetlein, menționând că anumite elemente ale apărării antirachetă pe teritoriul național pot fi mai accesibile, întrucât Pentagonul poate reutiliza infrastructura și rețelele de comunicații existente.

Potrivit acestuia, sistemele destinate apărării interne nu necesită întotdeauna același nivel de „întărire” necesar în teatrele de operații externe, ceea ce ar putea contribui la reducerea costurilor de dezvoltare și operare.

În paralel, Pentagonul analizează tehnologii avansate pentru a reduce costurile pe termen lung ale interceptării rachetelor, inclusiv sisteme cu energie dirijată, inteligență artificială și tehnologii avansate de procesare a datelor.

„Lucrăm foarte strâns cu laboratoarele naționale și cu directorul pentru cercetare și inginerie pentru a integra aceste tehnologii de nouă generație, astfel încât să reducem costul per interceptare și să creștem capacitatea sistemului”, a explicat Guetlein.

Departamentul Apărării dispune în prezent de aproximativ 23 miliarde de dolari pentru demararea lucrărilor inițiale de dezvoltare a programului Golden Dome, fonduri aprobate de Congres în baza legii One Big Beautiful Bill Act adoptate anul trecut.