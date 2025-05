”Pentru a pune capăt războiului, armele trebuie să tacă, iar diplomația trebuie să vorbească”, subliniază Recep Tayyip Erdogan după discuțiile dintre Ucraina și Rusia din Istanbul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a arătat vineri regretul cu privire la ceea ce a descris drept o șansă de pace ratată, după ce la Istanbul a avut loc o primă rundă de discuții între delegațiile rusă și ucraineană după mai mult de trei ani, anunță DPA, citat de Agerpres.

Delegația ucraineană a avut drept mandat obținerea unei întâlniri între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Vladimir Putin și a unui armistițiu, dar delegația rusă s-a limitat doar la a continua dialogul cu privire la aceste solicitări, fără a arăta deschidere.

”Săptămâna aceasta, am avut cu adevărat o șansă de a avansa în direcția încheierii războiului, dacă lui Putin nu i-ar fi fost frică să vină în Turcia” la negocieri, a scris Zelenski pe rețeaua socială X, în timp ce se afla în capitala albaneză Tirana pentru a participa la summitul Comunității Politice Europene (CPE).

I addressed the European Political Community Summit. This week, we had a real chance to move toward ending the war — if only Putin hadn’t been afraid to come to Türkiye. I was there ready for a direct meeting with him to resolve all key issues. He didn’t agree to anything. pic.twitter.com/OPiiKzEE1H

Liderul ucrainean, președintele francez Emmanuel Macron, premierii polonez și britanic Donald Tusk și Keir Starmer, precum și cancelarul german Friedrich Merz, au avut o discuție telefonică cu președintele american Donald Trump, după finalizarea rundei de discuții de la Istanbul.

”Ucraina este pregătită să adopte cele mai rapide măsuri posibile pentru a instaura o pace reală și este important ca lumea să adopte o poziție fermă. Poziția noastră – dacă rușii resping o încetare totală și necondiționată a focului și oprirea crimelor, trebuie să urmeze sancțiuni dure. Presiunea asupra Rusiei trebuie menținută până când Rusia este pregătită să pună capăt războiului. Mulțumim tuturor care ne ajută”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat tot pe rețeaua de socializare X.

Spoke with @POTUS together with President Macron, Federal Chancellor Merz, Prime Ministers Starmer and Tusk. We discussed the meeting in Istanbul.

Ukraine is ready to take the fastest possible steps to bring real peace, and it is important that the world holds a strong stance.… pic.twitter.com/CG3pAnN5Ip

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2025