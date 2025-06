Pentru a spori capacitatea de apărare a Europei, este nevoie de o abordare colectivă a securității, a subliniat Antonio Costa după întrevederea cu Giorgia Meloni

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, s-a întâlnit vineri, la Roma, cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni. Cei doi lideri au discutat despre întărirea apărării comune a Europei, subliniind importanța unei utilizări mai eficiente a resurselor și a unei abordări colective în materie de securitate.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu Giorgia Meloni la Roma. Am discutat despre pregătirile pentru Consiliul European din iunie, precum și despre Summiturile G7 și NATO. Pentru a spori capacitatea de apărare comună a Europei, trebuie să asigurăm o cheltuire mai eficientă a fondurilor și o abordare colectivă a securității”, a scris Costa, pe X.

Had a great meeting with @GiorgiaMeloni in Rome.

We discussed the preparation of the June European Council as well as the G7 and NATO Summits.

In order to ramp up Europe’s common defence readiness, we must ensure more efficient spending and a collective approach to security.… pic.twitter.com/cHjsMKuWub

— António Costa (@eucopresident) June 6, 2025