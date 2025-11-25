Pentru prima dată, capitalul uman devine un mecanism strategic în Semestrul European, sub coordonarea Roxanei Mînzatu: „Competitivitate înseamnă valorificarea forței de muncă”

Comisia Europeană a adoptat marți pachetul de toamnă al semestrului european 2026, care stabilește prioritățile de politică economică și de ocupare a forței de muncă menite să stimuleze competitivitatea. Într-un context geopolitic tot mai dificil, Comisia face apel la acțiuni coordonate pentru consolidarea productivității, inovării și investițiilor, în linie cu Busola pentru Competitivitate. Pachetul de toamnă marchează lansarea ciclului Semestrului European 2026, ce va beneficia de o bază analitică îmbunătățită, un dialog mai strâns între statele membre și actorii relevanți, precum și un accent sporit pe implementare.

Pachetul de Primăvară al Semestrului European 2026 va include recomandări de politică menite să abordeze principalele provocări specifice fiecărei țări, identificate în rapoartele de țară, și se va baza pe setul amplu de recomandări specifice pentru 2025.

„Competitivitatea depinde de capitalul uman – iar aici ne mișcăm prea încet și prea incremental în raport cu ritmul schimbărilor tehnologice. Noua noastră recomandare privind capitalul uman, adresată statelor membre ale UE, aduce această chestiune – care necesită acțiune urgentă – pe agenda nu doar a miniștrilor educației și ocupării forței de muncă, ci și a miniștrilor de finanțe și a prim-miniștrilor. Competitivitate înseamnă valorificarea forței de muncă, formarea, păstrarea și atragerea talentelor și asigurarea faptului că politicile de educație și formare răspund nevoilor de azi și de mâine. Aceasta este singura modalitate prin care UE își poate crește productivitatea și poate menține creșterea economică și bunăstarea uniunii noastre. Responsabilitatea este comună – a UE, a autorităților naționale și a mediului de afaceri; trebuie să ne unim resursele și să accelerăm împreună”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu.

Pentru prima dată, capitalul uman devine un mecanism strategic în centrul Semestrului European, printr-un pachet de măsuri esențiale pentru piața muncii și competitivitatea Europei, lansat de Comisia Europeană sub coordonarea vicepreședintei Roxana Mînzatu.

Noua recomandare se adresează tuturor celor 27 de state membre și solicită acțiuni urgente pentru a aborda provocările structurale legate de capitalul uman, care pot afecta competitivitatea Uniunii.

Recomandarea invită statele membre să acorde prioritate educației și formării necesare în sectoare strategice ale economiei UE – de la tranziția verde, economia circulară și decarbonizarea industrială, la sănătate și biotehnologie, agricultură și bioeconomie, industria de apărare și sectorul spațial. În acest sens, solicită consolidarea programelor de știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM).

Documentul cere, de asemenea, inversarea tendinței negative în ceea ce privește competențele de bază. Acest aspect este esențial pentru dezvoltarea unei forțe de muncă viitoare cu fundamente solide, capabile să lucreze și să fie formate în tehnologii noi și industrii competitive.

Investițiile reprezintă o responsabilitate comună atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru autoritățile publice. Recomandarea solicită mobilizarea resurselor publice și private pentru a investi în oameni — în beneficiul societății, al companiilor și al cetățenilor.

În final, se subliniază importanța unor date și analize de bună calitate, actualizate în timp util și capabile să țină pasul cu evoluțiile economiei, pentru a anticipa profesiile emergente ale viitorului, astfel încât politicile noastre să răspundă nevoilor de astăzi și de mâine, nu celor de ieri.

Totodată, foaia de parcurs pentru locuri de muncă de calitate, care urmează a fi lansată săptămâna viitoare, va consolida drepturile lucrătorilor, va sprijini salariile adecvate, condițiile bune de muncă, accesul la formare și tranziții profesionale sigure.

Aceste măsuri vor fi prezentate treptat în următoarele zece zile și reprezintă un pas decisiv pentru o Europă mai competitivă, mai echitabilă și mai pregătită pentru transformările globale.