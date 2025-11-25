COMISIA EUROPEANA
Pentru prima dată, capitalul uman devine un mecanism strategic în Semestrul European, sub coordonarea Roxanei Mînzatu: „Competitivitate înseamnă valorificarea forței de muncă”
Comisia Europeană a adoptat marți pachetul de toamnă al semestrului european 2026, care stabilește prioritățile de politică economică și de ocupare a forței de muncă menite să stimuleze competitivitatea. Într-un context geopolitic tot mai dificil, Comisia face apel la acțiuni coordonate pentru consolidarea productivității, inovării și investițiilor, în linie cu Busola pentru Competitivitate. Pachetul de toamnă marchează lansarea ciclului Semestrului European 2026, ce va beneficia de o bază analitică îmbunătățită, un dialog mai strâns între statele membre și actorii relevanți, precum și un accent sporit pe implementare.
Pachetul de Primăvară al Semestrului European 2026 va include recomandări de politică menite să abordeze principalele provocări specifice fiecărei țări, identificate în rapoartele de țară, și se va baza pe setul amplu de recomandări specifice pentru 2025.
„Competitivitatea depinde de capitalul uman – iar aici ne mișcăm prea încet și prea incremental în raport cu ritmul schimbărilor tehnologice. Noua noastră recomandare privind capitalul uman, adresată statelor membre ale UE, aduce această chestiune – care necesită acțiune urgentă – pe agenda nu doar a miniștrilor educației și ocupării forței de muncă, ci și a miniștrilor de finanțe și a prim-miniștrilor. Competitivitate înseamnă valorificarea forței de muncă, formarea, păstrarea și atragerea talentelor și asigurarea faptului că politicile de educație și formare răspund nevoilor de azi și de mâine. Aceasta este singura modalitate prin care UE își poate crește productivitatea și poate menține creșterea economică și bunăstarea uniunii noastre. Responsabilitatea este comună – a UE, a autorităților naționale și a mediului de afaceri; trebuie să ne unim resursele și să accelerăm împreună”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu.
Pentru prima dată, capitalul uman devine un mecanism strategic în centrul Semestrului European, printr-un pachet de măsuri esențiale pentru piața muncii și competitivitatea Europei, lansat de Comisia Europeană sub coordonarea vicepreședintei Roxana Mînzatu.
Noua recomandare se adresează tuturor celor 27 de state membre și solicită acțiuni urgente pentru a aborda provocările structurale legate de capitalul uman, care pot afecta competitivitatea Uniunii.
Recomandarea invită statele membre să acorde prioritate educației și formării necesare în sectoare strategice ale economiei UE – de la tranziția verde, economia circulară și decarbonizarea industrială, la sănătate și biotehnologie, agricultură și bioeconomie, industria de apărare și sectorul spațial. În acest sens, solicită consolidarea programelor de știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM).
Documentul cere, de asemenea, inversarea tendinței negative în ceea ce privește competențele de bază. Acest aspect este esențial pentru dezvoltarea unei forțe de muncă viitoare cu fundamente solide, capabile să lucreze și să fie formate în tehnologii noi și industrii competitive.
Investițiile reprezintă o responsabilitate comună atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru autoritățile publice. Recomandarea solicită mobilizarea resurselor publice și private pentru a investi în oameni — în beneficiul societății, al companiilor și al cetățenilor.
În final, se subliniază importanța unor date și analize de bună calitate, actualizate în timp util și capabile să țină pasul cu evoluțiile economiei, pentru a anticipa profesiile emergente ale viitorului, astfel încât politicile noastre să răspundă nevoilor de astăzi și de mâine, nu celor de ieri.
Totodată, foaia de parcurs pentru locuri de muncă de calitate, care urmează a fi lansată săptămâna viitoare, va consolida drepturile lucrătorilor, va sprijini salariile adecvate, condițiile bune de muncă, accesul la formare și tranziții profesionale sigure.
Aceste măsuri vor fi prezentate treptat în următoarele zece zile și reprezintă un pas decisiv pentru o Europă mai competitivă, mai echitabilă și mai pregătită pentru transformările globale.
Comisia Europeană pune “în așteptare” procedura de deficit excesiv în care se află România: Procedura rămâne deschisă, dar sunt evitate sancțiunile
Comisia Europeană a decis marți ca procedura de deficit excesiv în care se află România și alte opt state membre ale Uniunii Europene să fie suspendată în așa fel încât să nu fie întreprinse “noi acțiuni procedurale”, respectiv sancțiuni, pentru nerespectarea regulilor bugetare.
Comisia Europeană a adoptat, la Strasbourg, pachetul de toamnă al Semestrului European 2026, stabilind prioritățile de politică economică și în domeniul ocupării forței de muncă pentru stimularea competitivității. Pentru România, adoptarea recomandărilor din acest pachet era considerată crucială, în timp ce guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat reducerea deficitului bugetar record, țara noastră fiind statul membru al UE cu cel mai mare dezechilibru bugetar la acest capitol.
“Pentru cele nouă state membre aflate în procedură de deficit excesiv — Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, România și Slovacia — procedura este pusă în așteptare“, a transmis executivul european.
Concret, a explicat Comisia Europeană, această suspendare “înseamnă că, în acest stadiu, nu sunt întreprinse noi acțiuni procedurale“.
“Procedura rămâne deschisă (adică deficitul nu a fost adus durabil sub 3% din PIB), iar statele membre rămân obligate să respecte recomandarea Consiliului. Comisia va reevalua situația în primăvara viitoare, când vor fi disponibile datele finale pentru 2025“, a lămurit suplimentar Comisia.
Recomandarea executivului european vine după ce luna trecută comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis s-a întâlnit la București cu premierul Ilie Bolojan și a avertizat că deficitul bugetar al României a ajuns în 2024 la un nivel nesustenabil de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE. El a cerut măsuri pentru atingerea țintei de 8,4% la final de an, prag despre care Bolojan a afirmat că România este angajată să-l îndeplinească, pentru ca ținta de deficit să se apropie de 6% în 2026. Cu ocazia respectivă, comisarul european a precizat că executivul european va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv.
În cadrul acestui pachet al Semestrului European, Comisia a evaluat conformitatea tuturor statelor membre cu cadrul fiscal al UE și a furnizat orientări pentru a asigura că politica lor fiscală din 2026 este aliniată recomandărilor relevante ale Consiliului: fie cele care aprobă planurile pe termen mediu ale statelor membre, fie, pentru statele aflate într-o procedură de deficit excesiv (EDP), cele care vizează încetarea procedurii.
Evaluarea Comisiei se concentrează pe creșterea cheltuielilor nete, indicatorul operațional unic din cadrul reformat de guvernanță economică. Pentru cele 16 state membre pentru care Consiliul a activat clauza națională de derogare, evaluarea ia în calcul flexibilitatea pentru creșterile în cheltuielile de apărare.
În special, Comisia a adoptat Avize privind Planurile Bugetare (DBP) pentru 2026 ale celor 17 state membre din zona euro:
- 12 DBP sunt evaluate ca fiind conforme, iar statele membre sunt invitate să continue implementarea politicilor fiscale în 2026 conform planificării: Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Portugalia, Slovacia.
- 3 DBP sunt evaluate ca fiind în risc de neconformitate, iar statele sunt invitate să ia măsurile necesare în procesul bugetar național pentru a asigura alinierea politicii fiscale la recomandarea Consiliului: Croația, Lituania și Slovenia.
- 2 DBP sunt evaluate ca fiind în risc de neconformitate materială, iar statele sunt invitate să ia măsurile necesare pentru a asigura conformitatea politicii fiscale cu recomandările Consiliului: Malta și Țările de Jos.
Comisia a evaluat, de asemenea, evoluțiile și perspectivele fiscale în celelalte state membre:
- 7 state sunt evaluate ca fiind conforme: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Suedia, Polonia și România.
- 3 state sunt evaluate ca fiind în risc de neconformitate: Bulgaria, Ungaria și Spania.
Eurogrupul și Consiliul vor discuta documentele prezentate în Pachetul de Toamnă al Semestrului European, în vederea adoptării orientărilor propuse. Comisia va purta un dialog constructiv cu Parlamentul European cu privire la conținutul acestui pachet, precum și asupra fiecărei etape ulterioare din ciclul Semestrului European.
Violența împotriva femeilor este „inacceptabilă”, subliniază Comisia Europeană: Stoparea acesteia reprezintă o responsabilitate comună. Împreună, putem și trebuie să realizăm acest lucru
Violența împotriva femeilor este „inacceptabilă”, iar stoparea acesteia reprezintă o responsabilitate comună, transmite Comisia Europeană prin vicepreședintele executiv Roxana Mînzatu, Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, și comisarul european Hadja Lahbib, cu ocazia Zilei Internaționale de Eliminare a Violenței împotriva Femeilor.
„Uniunea Europeană își reafirmă hotărârea de a pune capăt tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor și de a garanta că fiecare persoană poate trăi fără teamă și fără a fi supusă violenței. În întreaga UE, una din trei femei a fost victima violenței de gen. În spatele fiecărui număr se află o persoană a cărei viață, sănătate și demnitate au fost încălcate. Violența împotriva femeilor poate lua multe forme, poate avea loc oriunde și poate afecta pe oricine”, semnalează cele trei reprezentante.
Ele prezintă eforturile depuse de UE pentru a pune capăt acestei situații.
„UE ia măsuri concrete, de la prevenire și protecție până la aplicare și responsabilitate. Odată cu aderarea UE la Convenția de la Istanbul și adoptarea primei legi UE privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, UE stabilește un cadru cuprinzător pentru combaterea violenței bazate pe gen”, arată Mînzatu, Kallas și Lahbib.
Referindu-se la violența împotriva femeilor din mediul online, despre care acestea spun că reduc la tăcere și amenință valorile noastre democratice, cele trei membre ale Comisiei Europene amintesc că „Directiva noastră privind combaterea violenței împotriva femeilor incriminează în mod explicit cele mai răspândite forme de violență online bazată pe gen, cum ar fi distribuirea de imagini intime fără consimțământ, deepfake-urile, hărțuirea cibernetică, hărțuirea online și incitarea online la violență și ură pe motive de gen.”
De asemenea, aceasta garantează că conținutul ilegal accesibil publicului online este eliminat prompt.
Ele solicită „tuturor statelor membre ale UE să transpună rapid această directivă în legislația națională, astfel încât femeile și fetele din întreaga Uniune să poată fi mai în siguranță, atât online, cât și offline.”
„Eradicarea violenței bazate pe gen este esențială. În Foaia de parcurs pentru drepturile femeilor, am plasat „eliberarea de violența bazată pe gen” ca primul principiu și vom include această prioritate în viitoarea Strategie pentru egalitatea de gen 2026-2030. Prin Strategia UE pentru o combatere mai eficientă a abuzului sexual asupra copiilor și prin propunerile noastre legislative de incriminare a tuturor formelor de abuz sexual asupra copiilor și de asigurare a unei mai bune protecții a copiilor împotriva abuzului sexual pe platformele online, intensificăm eforturile de protejare a tuturor copiilor, în special a fetelor, care sunt afectate în mod disproporționat. Eforturile noastre nu se opresc la frontierele Europei. UE acționează la nivel mondial pentru a pune capăt violenței sexuale și bazate pe gen, colaborând cu guverne, agenții ale ONU, societatea civilă, organizații pentru drepturile femeilor, constructori de pace și apărători ai drepturilor omului. Prin acțiuni precum inițiativa Spotlight și programul ACT al UE și ONU Femei, investim în schimbări reale”, amintesc Mînzatu, Kallas și Lahbib.
„Împreună, putem și trebuie să realizăm acest lucru”, conchid cele trei membre ale Colegiului Comisarilor.
Este „momentul pentru un parteneriat Uniunea Africană-UE îndrăzneț și orientat spre viitor”, subliniază Ursula von der Leyen și Antonio Costa: Răspunsul la această lume multipolară trebuie să fie cooperarea multipolară
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, au subliniat ambiția comună a Europei și Africii de a valorifica „întregul potențial al popoarelor noastre, în special al tinerilor”, pentru a construi o lume „mai dreaptă, verde și mai sigură, bazată pe valori comune și respect reciproc”.
Într-un articol de opinie comun intitulat „Un singur parteneriat, un singur viitor”, ce a fost dat publicității înainte de cel de-al 7-lea summit UE-Uniunea Africană, ce are loc în Luanda, capitala Angolei, cei doi oficiali europeni evidențiază bornele istorice pe care parteneriatul dintre cele două organizații le marchează anul acesta.
„Suntem uniți, bazându-ne pe lecțiile valoroase ale istoriei noastre comune și cu ambiții comune reînnoite, ferm orientate spre viitor. Anul 2025 marchează 25 de ani de parteneriat UE-UA și 50 de ani de independență a Angolei și a multor alte națiuni africane – repere care ne reamintesc cât de departe am ajuns și cât de multe putem realiza împreună. Europa și Africa sunt legate între ele într-o lume în continuă schimbare, care necesită solidaritate, inovare și un scop comun. Provocările cu care ne confruntăm astăzi – schimbările climatice, transformarea digitală, migrația ilegală, conflictele și insecuritatea – nu cunosc granițe. Răspunsul la această lume multipolară trebuie să fie cooperarea multipolară. Împreună, Africa și Europa pot deschide calea”, își arată convingerea Ursula von der Leyen și Antonio Costa.
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European au reliefat atuurile celor două părți, dar și eforturile depuse de Uniunea Europeană pentru a se apropia mai mult de Africa și de a aduce pacea și prosperitatea în această regiune.
„Cel mai mare atu al Africii este tineretul său: dinamic, inovator și hotărât. Cu experiența, tehnologia și investițiile Europei, putem colabora pentru a transforma provocările de astăzi în oportunități pentru mâine – creând locuri de muncă ecologice, stimulând creșterea digitală și asigurându-ne că nimeni nu este lăsat în urmă. În ultimii 25 de ani, parteneriatul UA-UE a devenit mai profund, mai amplu și mai strategic. UE este principalul partener comercial, investitor și colaborator al Africii în domeniul păcii și dezvoltării, deoarece prosperitatea și securitatea noastră sunt indisolubil legate”, arată oficialii europeni.
În încheiere, președinții Comisiei Europene și Consiliului European arată că a venit „momentul pentru un parteneriat UA-UE îndrăzneț și orientat spre viitor.”
„Parteneriatul nostru vizează crearea unei lumi mai echitabile, mai ecologice și mai sigure, bazată pe valori comune și respect reciproc. Privind către următorii 25 de ani, mesajul nostru de la Luanda este clar: Africa și Europa sunt unite în ambițiile lor, egale în parteneriat și hotărâte să valorifice întregul potențial al popoarelor noastre, în special al tinerilor”, conchid Ursula von der Leyen și Antonio Costa.
