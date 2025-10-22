Pentru prima dată, liderii țărilor membre vor discuta despre politica în domeniul locuințelor, anunță Antonio Costa: Criza locuințelor are un impact triplu periculos

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că summitul șefilor de stat sau de guvern care începe mâine va cuprinde și o „discuție pe tema politicii în domeniul locuințelor”.

„Accesibilitatea și disponibilitatea locuințelor se numără printre preocupările cele mai urgente ale europenilor. Suntem cu toții conștienți de faptul că Uniunea Europeană se confruntă cu un context geopolitic extrem de dificil. Cu toate acestea, este la fel de important să abordăm și preocupările cotidiene ale cetățenilor europeni. Criza locuințelor are un impact triplu periculos: afectează drepturile fundamentale ale cetățenilor, are un impact negativ asupra competitivității și subminează încrederea în instituțiile noastre democratice. De aceea m-am asigurat că această criză va fi pe ordinea de zi a Consiliului European de mâine. Pentru prima dată, liderii Uniunii Europene vor dezbate această problemă crucială la cel mai înalt nivel. Deși acest domeniu rămâne în principal în competența autorităților naționale, regionale și locale, este esențial ca noi, în calitate de lideri europeni, să ne reunim pentru a discuta modul în care Uniunea Europeană poate contribui la aceste eforturi”, a subliniat Costa, după o întâlnire cu președintele Comitetului European al Regiunilor și cu președintele Comitetului Economic și Social European (CESE).

Președintele Consiliului European a evidențiat complexitatea acestei probleme, „cu multiple fațete, care afectează nu numai grupurile cele mai vulnerabile – persoanele fără adăpost, gospodăriile cu venituri mici –, ci și tinerii și clasa de mijloc”.

El a amintit că „Parlamentul European a creat, de asemenea, o comisie specială pentru locuințe, iar Comisia Europeană are acum comisari dedicați pentru locuințe și va prezenta primul plan al Uniunii Europene privind locuințele accesibile până la sfârșitul acestui an”.

„Instituțiile Uniunii Europene sunt pe deplin angajate în eforturile de soluționare a acestei crize. Obiectivul discuției de mâine din cadrul Consiliului European este însă acela de a oferi orientări politice Comisiei și Consiliului în pregătirea planurilor privind locuințele accesibile. Deocamdată, însă, este foarte important să ascultăm opiniile primarilor, ale liderilor regionali, ale lucrătorilor, ale întreprinderilor și ale societății civile din Europa cu privire la această criză extrem de importantă și dramatică, care afectează milioane de cetățeni europeni”, a conchis Antonio Costa.

Potrivit Eurostat, prețurile locuințelor în UE au crescut cu aproape 60% din 2010, în timp ce costurile chiriei au crescut cu aproape 30%. Experții atribuie această creștere dramatică încetinirii construcțiilor de locuințe sociale și creșterii semnificative a practicilor speculative în zonele urbane, unde numărul locuințelor accesibile a scăzut.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene că va prezenta un nou plan pentru locuințe la prețuri accesibile .

Această inițiativă ce va marca o premieră va include măsuri de limitare a speculațiilor imobiliare.