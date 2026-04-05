Pentru România, NATO înseamnă siguranță, stabilitate și încredere, afirmă Ilie Bolojan, de Ziua Alianței: Este esențial ca NATO să rămână unit și puternic

Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică un mesaj cu prilejul Zilei NATO în România, subliniind importanța aderării țării noastre la NATO și rolul activ pe care îl joacă în cadrul Alianței.

Șeful Executivului a evidențiat semnificația momentului aniversar, arătând că „astăzi marcăm 22 de ani de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică, un moment care a consolidat decisiv securitatea și parcursul nostru euroatlantic”.

În mesajul său, premierul a subliniat beneficiile apartenenței la NATO, dar și responsabilitățile care decurg din acest statut.

„Pentru România, NATO înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere. În același timp, apartenența la Alianță vine cu responsabilități, pe care ni le asumăm constant, prin contribuții concrete la securitatea colectivă și printr-o prezență activă alături de aliați”, a afirmat Bolojan.

Totodată, acesta a atras atenția asupra necesității menținerii unității în contextul actual de securitate.

„În contextul actual, marcat de multiple provocări de securitate, este esențial ca NATO să rămână unit și puternic. Solidaritatea dintre statele membre este cea care face diferența și garantează capacitatea noastră de a răspunde eficient oricăror riscuri”, a precizat șeful Guvernului.

Premierul a reafirmat angajamentul României pentru consolidarea capacităților de apărare și pentru menținerea rolului de aliat de încredere pe Flancul Estic.

„România va continua să investească în apărare, să își modernizeze Armata și să își consolideze rolul de partener de încredere pe Flancul Estic, contribuind activ la securitatea euroatlantică. Le mulțumesc tuturor celor care, prin munca și dedicarea lor, întăresc zi de zi rolul României în NATO. La mulți ani, România! La mulți ani, NATO!”, a conchis premierul.

România a împlinit duminică, 29 martie, 22 ani de la aderarea sa la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, alianța politico-militară care a aniversat la 4 aprilie 77 ani de la înființare și de la debutul construcției unității transatlantice. Aniversată, potrivit legislației naționale, în prima duminică a lunii aprilie din fiecare an, apartenența României la umbrela de securitate euro-atlantică a devenit realitate la 29 martie 2004 prin depunerea instrumentelor de ratificare la depozitarul Tratatului Nord-Atlantic – Guvernul Statelor Unite -, iar la 2 aprilie 2004 a avut loc ceremonia de arborare a drapelului României la sediul NATO, alături de cele ale altor șase state din regiunea Europei de Est – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Slovenia. De atunci, doar alte șase state au mai aderat la Alianță, Albania și Croația în 2009, Muntenegru în 2017, Macedonia de Nord în 2020, Finlanda în 2023 și Suedia în 2024.

În baza Legii nr. 390 din 28 septembrie 2004, Ziua NATO în România se sărbătorește, în fiecare an, în prima duminică a lunii aprilie. Ziua NATO este o sărbătoare publică dedicată democrației, spiritului european și euroatlantic.